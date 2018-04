Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","shortLead":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","id":"20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b0e8a4-e5dd-4c44-be3d-7347e5fba285","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","timestamp":"2018. április. 03. 13:46","title":"Egy legendás magyar cég vitte el a kínaiak elől az IKEA megrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11da8405-c05c-498a-911c-1ebd5a1dc69a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Építőipari körökben sem értik, mit tud a Belfry, mely sorozatban nyeri az állami út- és vasútépítéseket a Strabag konzorciumi partnereként.","shortLead":"Építőipari körökben sem értik, mit tud a Belfry, mely sorozatban nyeri az állami út- és vasútépítéseket a Strabag...","id":"20180403_Alig_vannak_huszan_megis_60_milliardnyi_megrendelest_kapott_a_magyar_allamtol_a_rejtelyes_ceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11da8405-c05c-498a-911c-1ebd5a1dc69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db746c9d-b269-426a-996a-777b3dc28d54","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Alig_vannak_huszan_megis_60_milliardnyi_megrendelest_kapott_a_magyar_allamtol_a_rejtelyes_ceg","timestamp":"2018. április. 03. 10:28","title":"Alig vannak húszan, mégis 60 milliárdnyi megrendelést kapott a magyar államtól a rejtélyes cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti a tálibokat. Ha ez igaz, akkor látványos szerepcsere történt: a Szovjetunió afganisztáni háborúja idején az amerikaiak segítették az iszlamista erőket. Most az oroszok és a tálibok is tagadják az amerikai vádakat. ","shortLead":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti...","id":"20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2342b1d2-bb61-449b-8ed8-5773ec232404","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","timestamp":"2018. április. 03. 14:51","title":"Az oroszok fegyverzik fel a tálibokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","shortLead":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","id":"20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57c1db-4efd-4420-8960-acd479f6b39b","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","timestamp":"2018. április. 02. 12:01","title":"Nagyon alakul a visszalépés Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk végigrágta magát a dokumentumokon, és sok érdekeset olvasott, de zsarolásra alkalmasat nem talált. Nem így működik a múltfeltárás.","shortLead":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk...","id":"20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e4c09-0c3c-4135-9ecf-74fae29cfba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","timestamp":"2018. április. 03. 14:30","title":"Zsarolást lát a Momentum, pedig akár meg is tanulhatná a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769325a4-8f73-4f08-99f3-1b61719963ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha az autóba szerelt fedélzeti vészhelyzetet érzékel, azonnal továbbítja a központba a szükséges információkat. A sofőr is megnyomhatja a vészhelyzeti gombot, és ha nem tudnak vele kapcsolatba lépni, küldik a segítséget a helyszínre. ","shortLead":"Ha az autóba szerelt fedélzeti vészhelyzetet érzékel, azonnal továbbítja a központba a szükséges információkat. A sofőr...","id":"20180403_fel_eve_kepes_fogadni_mar_a_magyar_rendorseg_az_autokbol_erkezo_veszjelzeseket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=769325a4-8f73-4f08-99f3-1b61719963ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34978766-a687-4bde-8d02-0f982b54d9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_fel_eve_kepes_fogadni_mar_a_magyar_rendorseg_az_autokbol_erkezo_veszjelzeseket","timestamp":"2018. április. 03. 21:10","title":"E-call: fél éve képes fogadni már a magyar rendőrség az autókból érkező vészjelzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","shortLead":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","id":"20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e231687e-835f-4b10-af35-565e32d59fc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 02. 22:05","title":"Szél Bernadett nem szeretné, ha belvárosi jelöltjük visszalépne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea001721-9a63-459d-b9a4-ae6252a82500","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csokoládé karbonlábnyomát és az édesség más környezeti hatásait vizsgálták a Manchesteri Egyetem kutatói, felmérve az összetevők, a gyártási folyamat, a csomagolás, a szállítás és a keletkező hulladék környezeti hatásait.","shortLead":"A csokoládé karbonlábnyomát és az édesség más környezeti hatásait vizsgálták a Manchesteri Egyetem kutatói, felmérve...","id":"20180402_csokolade_karbonlabnyom_csoki_okologiai_labnyom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea001721-9a63-459d-b9a4-ae6252a82500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7168ed9-9492-49cb-970e-28d474cefac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_csokolade_karbonlabnyom_csoki_okologiai_labnyom","timestamp":"2018. április. 02. 11:03","title":"Nem azt üzenik a tudósok, hogy ne együnk többet csokoládét, de azért lenne itt valami fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]