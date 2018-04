Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"614184d2-ad2a-4011-a8bf-3a5084c47438","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180402_Juhasz_Gabor_19602018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=614184d2-ad2a-4011-a8bf-3a5084c47438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a940ef2-1c04-4fc8-84ac-9b1fe2ac7393","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Juhasz_Gabor_19602018","timestamp":"2018. április. 02. 20:18","title":"Juhász Gábor (1960-2018)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","shortLead":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","id":"20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52057869-f07d-40c9-96df-287176680d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","timestamp":"2018. április. 03. 11:18","title":"Az állam költekezett, a háztartások megtakarítottak tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért főként Franz von Holzhausen felel.","shortLead":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért...","id":"20180402_tesla_model_3_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88360a3c-4301-45c3-af63-ed16469312f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_tesla_model_3_tuning","timestamp":"2018. április. 02. 14:15","title":"A Tesla fődizájnere magának persze egy kicsit másmilyen autót csináltatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A New York magazin vizuálisan erős címlapot szentelt az amerikai elnök és a korrupció témájának.","shortLead":"A New York magazin vizuálisan erős címlapot szentelt az amerikai elnök és a korrupció témájának.","id":"20180402_Igy_nez_ki_a_disznofeju_Trump","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d15011-24b5-4351-8700-850c3a45650e","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Igy_nez_ki_a_disznofeju_Trump","timestamp":"2018. április. 02. 09:49","title":"Így néz ki a disznófejű Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik francia város polgármestere nagyon átverte a honfitársait.","shortLead":"Az egyik francia város polgármestere nagyon átverte a honfitársait.","id":"20180403_Tul_jol_sikerult_az_aprilisi_trefa_bocsanatot_kellett_kerni_miatta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a69317-7386-45be-a77e-73f58c919565","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Tul_jol_sikerult_az_aprilisi_trefa_bocsanatot_kellett_kerni_miatta","timestamp":"2018. április. 03. 16:54","title":"Túl jól sikerült az áprilisi tréfa, bocsánatot kellett kérni miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","shortLead":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","id":"20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd2164-e3d3-4121-ac4e-046dfc130d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","timestamp":"2018. április. 03. 14:45","title":"Az ügyészség szerint nincsen semmi gyanús a Kósa által kezelt eurómilliárdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, Prága lépése aláássa az orosz-cseh együttműködés alapjait - közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium.","shortLead":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij...","id":"20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a42754-fdfe-4321-a77e-6777fbd981a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","timestamp":"2018. április. 02. 18:35","title":"Hackerügy: a csehek felbőszítették Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki szavazókat, mint a Jobbik jelöltje. De Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú választókerületében idén is háromesélyes a verseny, ahogy 2014-ben volt.","shortLead":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki...","id":"20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ca20cf-0681-4bd9-8cf9-0e324e3abe9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","timestamp":"2018. április. 03. 10:00","title":"Az MSZP jelöltje győzheti le a Fideszt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]