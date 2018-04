Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adóhivatal követelt dollármilliárdokat a cégtől, de a Coca-Cola inkább perre ment. ","shortLead":"Az adóhivatal követelt dollármilliárdokat a cégtől, de a Coca-Cola inkább perre ment. ","id":"20180401_Tobb_milliard_dollar_miatt_perli_a_CocaCola_az_amerikai_adohivatalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6363c6-cb38-4697-8c4b-8a84c824ceb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Tobb_milliard_dollar_miatt_perli_a_CocaCola_az_amerikai_adohivatalt","timestamp":"2018. április. 01. 20:41","title":"Több milliárd dollár miatt perli a Coca-Cola az amerikai adóhivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indiai hatóságok szerint nagyon ritka esettel van dolguk, a majmot mindenesetre nem akarják futni hagyni.","shortLead":"Az indiai hatóságok szerint nagyon ritka esettel van dolguk, a majmot mindenesetre nem akarják futni hagyni.","id":"20180402_Hajtovadaszat_indult_Indiaban_a_csecsemot_elrabolo_majom_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead1e3b4-f34c-45fa-a267-e5e5019938fe","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Hajtovadaszat_indult_Indiaban_a_csecsemot_elrabolo_majom_utan","timestamp":"2018. április. 02. 14:11","title":"Hajtóvadászat indult Indiában a csecsemőt elraboló majom után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8134da-e4a9-45ca-8d74-2f06a2b4307f","c_author":"Keresztes Imre","category":"elet","description":"Folyamatos drágulása ellenére rohamosan nő az avokádó iránti kereslet. A rendkívül egészségesnek tartott termény nemzetközi piaca tíz éven belül 23 milliárd dollárosra duplázódhat.","shortLead":"Folyamatos drágulása ellenére rohamosan nő az avokádó iránti kereslet. A rendkívül egészségesnek tartott termény...","id":"201811__avokadoorulet__rendori_vedelem__mag_nelkul_is__mexiko_zold_aranya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8134da-e4a9-45ca-8d74-2f06a2b4307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5ed4a-ca12-46a0-9141-6f880eba5399","keywords":null,"link":"/elet/201811__avokadoorulet__rendori_vedelem__mag_nelkul_is__mexiko_zold_aranya","timestamp":"2018. április. 01. 17:30","title":"Akkora őrület a zöld csodaélelmiszer, hogy már a maffia is felfigyelt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo TV-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást a határon túli magyarok, akik közül mostanáig 462 ezer határon túli magyar regisztrált és több mint 368 ezret névjegyzékbe is vettek.","shortLead":"Az Echo TV-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást...","id":"20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7771c3-5dcc-440a-a954-e6958633a588","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","timestamp":"2018. április. 03. 08:02","title":"Semjén szerint a külhoni magyarok tudják, hogy erkölcsi kötelességük a Fideszre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527db61-2546-458d-9874-caca795445f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","timestamp":"2018. április. 02. 08:21","title":"Még szmájli is volt a lopott autó hátulján, de ez sem hatotta meg a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d921ba80-ecb7-4d1a-8ac6-9199ff31e144","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M3-as bevezetőjén kirakott plakáton nem látszik, Orbán Viktort a kormány vagy a Fidesz népszerűsíti. Pedig nem mindegy.","shortLead":"Az M3-as bevezetőjén kirakott plakáton nem látszik, Orbán Viktort a kormány vagy a Fidesz népszerűsíti. Pedig nem...","id":"20180401_A_Kuria_szerint_jogserto_az_egyik_Orban_plakat_a_Momentum_leszedetne_az_osszeset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d921ba80-ecb7-4d1a-8ac6-9199ff31e144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce47079-78b7-4a62-bf13-ae54862fcd27","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_Kuria_szerint_jogserto_az_egyik_Orban_plakat_a_Momentum_leszedetne_az_osszeset","timestamp":"2018. április. 01. 14:39","title":"A Kúria szerint jogsértő az egyik Orbán plakát, a Momentum leszedetné az összeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","shortLead":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","id":"20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa224ca6-4d3f-4a84-a39b-c4b4e972fae0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","timestamp":"2018. április. 02. 19:15","title":"Vona: drónnal figyelték a kisfiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce8135-9490-4acf-9379-6590a7571bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akinek nyolc ingatlana van, az nyolcszor kap ajándék 12 ezer forintot?","shortLead":"Akinek nyolc ingatlana van, az nyolcszor kap ajándék 12 ezer forintot?","id":"20180402_A_kormany_a_telen_nem_is_hasznalt_nyaralok_utan_is_ad_teli_rezsicsokkentest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68ce8135-9490-4acf-9379-6590a7571bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f96406b-fa69-4c35-9bf1-15d203d92d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180402_A_kormany_a_telen_nem_is_hasznalt_nyaralok_utan_is_ad_teli_rezsicsokkentest","timestamp":"2018. április. 02. 19:29","title":"A kormány a télen nem is használt nyaralók után is ad téli rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]