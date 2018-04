Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé nézünk, egészen más kép rajzolódik ki. A mostani kampányban ugyan a migránsozás gyakorlatilag kiszorította az ilyenkor kötelező sikerpropagandát, azért mi igyekszünk megcáfolni a kormány állításait.","shortLead":"Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé...","id":"20180403_versenykepesseg_gazdasag_felzarkozas_adorendszer_oligarchak_korrupcio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc0d0f-d6b1-4feb-9c8a-1af9bf76fcd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_versenykepesseg_gazdasag_felzarkozas_adorendszer_oligarchak_korrupcio","timestamp":"2018. április. 03. 11:30","title":"A sikerpropaganda és ami mögötte van: az Orbán-kormány hét főbűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek és fogadhassanak telefonhívást, valamint szöveges üzenetet küldhessenek a mobiltelefonjukról. ","shortLead":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek...","id":"20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df3066-5601-4c6b-80b4-8e4df84ca5b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","timestamp":"2018. április. 03. 06:03","title":"Volt, aki 3 óra 50 percen át telefonált – miközben a repülőgépen ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","shortLead":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","id":"20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52057869-f07d-40c9-96df-287176680d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","timestamp":"2018. április. 03. 11:18","title":"Az állam költekezett, a háztartások megtakarítottak tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11da8405-c05c-498a-911c-1ebd5a1dc69a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Építőipari körökben sem értik, mit tud a Belfry, mely sorozatban nyeri az állami út- és vasútépítéseket a Strabag konzorciumi partnereként.","shortLead":"Építőipari körökben sem értik, mit tud a Belfry, mely sorozatban nyeri az állami út- és vasútépítéseket a Strabag...","id":"20180403_Alig_vannak_huszan_megis_60_milliardnyi_megrendelest_kapott_a_magyar_allamtol_a_rejtelyes_ceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11da8405-c05c-498a-911c-1ebd5a1dc69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db746c9d-b269-426a-996a-777b3dc28d54","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Alig_vannak_huszan_megis_60_milliardnyi_megrendelest_kapott_a_magyar_allamtol_a_rejtelyes_ceg","timestamp":"2018. április. 03. 10:28","title":"Alig vannak húszan, mégis 60 milliárdnyi megrendelést kapott a magyar államtól a rejtélyes cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Modern Magyarország Mozgalom elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltje mögé állt be.","shortLead":"A Modern Magyarország Mozgalom elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltje mögé állt be.","id":"20180403_visszalepett_bokros_lajos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5250bec2-99b4-450b-b0f5-ee6e35a944fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_visszalepett_bokros_lajos","timestamp":"2018. április. 03. 10:36","title":"Visszalépett Bokros Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43660a0d-7289-48a1-a420-b694e29b228e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Britton Hayes mostohanagybátyjával szafarizott a tanzániai Serengeti parkban, amikor váratlan látogatójuk akadt. Egy gepárd mászott be kocsijuk hátsó ülésére. Vezetőjük azt a tanácsot adta, hogy maradjanak nyugodtak és véletlenül se nézzenek a nagymacskára. A gepárd egy idő után lelépett, mert a jelek szerint megéhezett, a közelben pedig feltűnt egy gazella, amely elcsábította. ","shortLead":"Britton Hayes mostohanagybátyjával szafarizott a tanzániai Serengeti parkban, amikor váratlan látogatójuk akadt...","id":"20180401_On_mit_tenne_ha_a_kocsija_hatso_ulesere_beulne_egy_gepard","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43660a0d-7289-48a1-a420-b694e29b228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da7e68-6bee-480a-8345-398aeac0a5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_On_mit_tenne_ha_a_kocsija_hatso_ulesere_beulne_egy_gepard","timestamp":"2018. április. 01. 20:48","title":"Ön mit tenne, ha a kocsija hátsó ülésére beülne egy gepárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8d2481-b5c3-4317-b802-5d789bd7b634","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tienkung-1 visszatért a Föld légkörébe, mindenki megúszta.","shortLead":"A Tienkung-1 visszatért a Föld légkörébe, mindenki megúszta.","id":"20180402_Az_Atlantioceanba_zuhant_a_kinai_urallomas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8d2481-b5c3-4317-b802-5d789bd7b634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb318f6-7a1b-4044-9adf-221bbf23ea98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_Az_Atlantioceanba_zuhant_a_kinai_urallomas","timestamp":"2018. április. 02. 06:45","title":"A Csendes-óceánba zuhant a kínai űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A K-pop igazi nagyágyúit küldik északra. Itt egy kis ízelítő belőlük. ","shortLead":"A K-pop igazi nagyágyúit küldik északra. Itt egy kis ízelítő belőlük. ","id":"20180401_Dupla_koncertet_fognak_adni_delkoreai_sztarok_EszakKoreaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152920f9-8fba-49ee-9f00-48b6faf4e057","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Dupla_koncertet_fognak_adni_delkoreai_sztarok_EszakKoreaban","timestamp":"2018. április. 01. 14:54","title":"Dupla koncertet fognak adni dél-koreai sztárok Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]