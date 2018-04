Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már az egymilliót közelítő hazai élettárs mindegyike, mit kell tennie, ha a párjával gyermeket vállal?","shortLead":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már...","id":"mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7148e3ae-1d3a-461b-969f-aad203f401d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","timestamp":"2018. április. 03. 07:05","title":"Élettársával szeretne gyermeket? Akkor jobb, ha ezzel tisztában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","shortLead":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","id":"20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df67d5d7-3376-4d34-8537-cd7c36cd7a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","timestamp":"2018. április. 03. 07:08","title":"Ötezer forinttal sem nőtt a szociális dolgozók bére 7 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypárti Magyar Időkben fejtette ki nézeteit Nacsa Olivér humorista, aki Lázár János bécsi videójával is egyetért. ","shortLead":"A kormánypárti Magyar Időkben fejtette ki nézeteit Nacsa Olivér humorista, aki Lázár János bécsi videójával is...","id":"20180403_Nacsa_szerint_o_az_a_konzervativ_oldalnak_mint_Bodocs_a_liberalisnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3535f73-c501-42e1-b8b2-f3f1a4d7b884","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Nacsa_szerint_o_az_a_konzervativ_oldalnak_mint_Bodocs_a_liberalisnak","timestamp":"2018. április. 03. 10:26","title":"Nacsa szerint ő az a konzervatív oldalnak, mint Bödőcs a liberálisnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65539d7-9b01-4ca2-b145-56ce1cd51067","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Le Monde hozta nyilvánosságra a francia számvevőszék jelentését, amely a francia labdarúgó-szövetség anyagi ügyeit taglalja 2011 és 2015 között. A dokumentum eredetileg nem volt publikus, de Franciaországban előbb-utóbb minden nyilvánosságra kerül. ","shortLead":"A Le Monde hozta nyilvánosságra a francia számvevőszék jelentését, amely a francia labdarúgó-szövetség anyagi ügyeit...","id":"20180403_A_francia_fociszovetsegben_nem_eleg_tisztessegesnek_latszani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b65539d7-9b01-4ca2-b145-56ce1cd51067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36649973-0f56-4f31-bc34-d6413a0ada74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_A_francia_fociszovetsegben_nem_eleg_tisztessegesnek_latszani","timestamp":"2018. április. 03. 13:02","title":"A francia fociszövetségben nem elég tisztességesnek látszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","shortLead":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","id":"20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f50b0c6-cba5-4cd6-bfc8-75ebac588fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","timestamp":"2018. április. 03. 07:45","title":"Vége Channing Tatum házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","shortLead":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","id":"20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aaba97-dc62-4e9f-85f8-56b1e8ec23bd","keywords":null,"link":"/sport/20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","timestamp":"2018. április. 03. 13:47","title":"Nagy a tülekedés a 2026-os téli olimpiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11da8405-c05c-498a-911c-1ebd5a1dc69a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Építőipari körökben sem értik, mit tud a Belfry, mely sorozatban nyeri az állami út- és vasútépítéseket a Strabag konzorciumi partnereként.","shortLead":"Építőipari körökben sem értik, mit tud a Belfry, mely sorozatban nyeri az állami út- és vasútépítéseket a Strabag...","id":"20180403_Alig_vannak_huszan_megis_60_milliardnyi_megrendelest_kapott_a_magyar_allamtol_a_rejtelyes_ceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11da8405-c05c-498a-911c-1ebd5a1dc69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db746c9d-b269-426a-996a-777b3dc28d54","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Alig_vannak_huszan_megis_60_milliardnyi_megrendelest_kapott_a_magyar_allamtol_a_rejtelyes_ceg","timestamp":"2018. április. 03. 10:28","title":"Alig vannak húszan, mégis 60 milliárdnyi megrendelést kapott a magyar államtól a rejtélyes cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Kaliforniában egy hegyről a tengerbe zuhant egy nyolcfős amerikai család: a nevelőszülők, valamint hat, örökbe fogadott gyermek. A vízből kiemelt roncs adattárolóiból szerzett információk komoly meglepetést okoztak.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Kaliforniában egy hegyről a tengerbe zuhant egy nyolcfős amerikai család: a nevelőszülők...","id":"20180402_Rejtelyes_halalt_halt_egy_nyolc_fos_amerikai_csalad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a424c42-1e46-4ff8-88cb-716cb5657038","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Rejtelyes_halalt_halt_egy_nyolc_fos_amerikai_csalad","timestamp":"2018. április. 02. 18:57","title":"Rejtélyes halált halt egy nyolcfős amerikai család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]