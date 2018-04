Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a panaszok. A gyártók évről évre érkező kijelzőtechnológiai újításai ellenére a szembántalmak új reneszánszukat élik.
2018. április. 01. 20:00
Fáj a feje, miután mobilozik? A "hiba" az ön készülékében van, és szándékosan tették bele
Még nem tudni, mikor kezdődik a kitermelés. 2018. április. 01. 18:14
Soha ekkora olajmezőt nem találtak még Bahreinben, mint most
A sofőr valószínűleg részeg volt, az autót pedig nem sikerült időben leszedni a sínekről.
2018. április. 03. 04:01
Elakadt a síneken a SUV, aztán jött a vonat – videó
Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek és fogadhassanak telefonhívást, valamint szöveges üzenetet küldhessenek a mobiltelefonjukról. 2018. április. 03. 06:03
Volt, aki 3 óra 50 percen át telefonált – miközben a repülőgépen ült
Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé nézünk, egészen más kép rajzolódik ki. A mostani kampányban ugyan a migránsozás gyakorlatilag kiszorította az ilyenkor kötelező sikerpropagandát, azért mi igyekszünk megcáfolni a kormány állításait.
2018. április. 03. 11:30
A sikerpropaganda és ami mögötte van: az Orbán-kormány hét főbűne
Kutyaformájú kenyértől óriási aranyozott kutyaszoborig számtalan kiállítási tárgy idézi meg a tacskót egy, a németországi Passauban húsvéthétfőn megnyílt múzeumban, amelyet teljes egészében a német eredetű vadászkutyának szenteltek. 2018. április. 02. 17:55
"Erre szüksége volt a világnak" - megnyílt az első tacskómúzeum
Donald Trump amerikai elnök vasárnap közölte: lezártnak tekinti az Egyesült Államokba illegális bevándorlóként érkezett, de már ott felnőtt, úgynevezett DACA-fiatalok helyzetéről folyó vitát, és nem legalizálja e fiatal bevándorlók státusát.

2018. április. 02. 09:03
Trump húsvéti köszöntője után kezdhetnek rettegni az illegális bevándorlók
A Liget téren található szolgáltatóházat elbontották, most megérkeztek a látványtervek a helyére épített zöldfelületről.
2018. április. 03. 10:30
Így fog kinézni az elfeledett kőbányai metróállomás helye – látványtervek