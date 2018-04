Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. április. 03. 11:50","title":"Üvegpók, Hotel Menthol, gigantikus disznók – Így lettek a showelemek (majdnem) fontosabbak a zenénél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatja.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatja.","id":"20180402_FeketeGyor_Andras_visszalep_a_Belvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66830dcd-ad85-4009-855d-db1f1e1df396","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_FeketeGyor_Andras_visszalep_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 02. 13:20","title":"Fekete-Győr András visszalép a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47219a8e-9fdf-4e5c-bc36-3923e5fc3e78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sorsfordító film egy kisfilmes érzékenyítő kezdeményezés, ami április másodika, azaz az autizmus világnapja alkalmából készült. ","shortLead":"A Sorsfordító film egy kisfilmes érzékenyítő kezdeményezés, ami április másodika, azaz az autizmus világnapja...","id":"20180402_Ma_van_az_autizmus_vilagnapja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47219a8e-9fdf-4e5c-bc36-3923e5fc3e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29af2bea-b9e2-46e1-b779-dc0bc449be8c","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Ma_van_az_autizmus_vilagnapja","timestamp":"2018. április. 02. 16:50","title":"Az elfogadás fontosságáról szóló kisfilm készült az autizmus világnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dccbe77-428f-42b2-8729-e2c5e74b2751","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A San Bruno-i rendőrfőnök, Ed Barberini jelentette be, hogy a támadó, egy nő belehalt sérülésébe, amelyet saját magának okozott fegyverével. A nő négy embert lőtt meg, egyikük válságos állapotban van. Az életveszélyben lévő férfi a támadó barátja, a rendőrség családi drámaként kezeli az esetet. A másik három sérült állapota stabil, nem életveszélyes. A lövöldöző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. ","shortLead":"A San Bruno-i rendőrfőnök, Ed Barberini jelentette be, hogy a támadó, egy nő belehalt sérülésébe, amelyet saját magának...","id":"20180403_Lovesek_dordultek_a_Youtube_kozpontjaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dccbe77-428f-42b2-8729-e2c5e74b2751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4487980-01f9-4554-992b-500e2eb9342f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Lovesek_dordultek_a_Youtube_kozpontjaban","timestamp":"2018. április. 04. 04:42","title":"A YouTube központjában lövöldöző nő halott, a háttérben családi dráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szoláriumok, edzőtermek, parfümériák, gumiszerelők, kertészetek – a NAV olyan üzletekben is ellenőrizni fog, ahol az online pénztárgépek üzembe helyezése óta nem volt helyszíni vizsgálat. ","shortLead":"Szoláriumok, edzőtermek, parfümériák, gumiszerelők, kertészetek – a NAV olyan üzletekben is ellenőrizni fog, ahol...","id":"20180404_Aprilisi_NAVellenorzesek_szokatlan_helyeket_is_atvilagitanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390cfa15-5783-4980-959a-a6ad3354d046","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Aprilisi_NAVellenorzesek_szokatlan_helyeket_is_atvilagitanak","timestamp":"2018. április. 04. 08:58","title":"Áprilisi NAV-ellenőrzések: szokatlan helyeket is átvilágítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd0e1e-a738-460a-82b7-ab48f48092c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katolizáló Bayer Zsolt a Mokkában fejtette ki, hogy nem azzal van baja, hogy egy \"gazember\" evangélikus lelkész – szerinte – aktuálpolitikával foglalkozik, mert ebbe az egyháznak bele kell folynia. Az nem tetszik neki, ha a \"másik\", \"törésvonalon\" túli tábor véleményét képviseli.","shortLead":"A katolizáló Bayer Zsolt a Mokkában fejtette ki, hogy nem azzal van baja, hogy egy \"gazember\" evangélikus lelkész –...","id":"20180404_Bayer_belehuzott_a_Tv2n_Az_egyhaznak_reszt_kell_vennie_a_napi_politikaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd0e1e-a738-460a-82b7-ab48f48092c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a78f8ae-0677-4ed5-a723-b689154660bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Bayer_belehuzott_a_Tv2n_Az_egyhaznak_reszt_kell_vennie_a_napi_politikaban","timestamp":"2018. április. 04. 09:43","title":"Bayer belehúzott a Tv2-n: Az egyház vegyen részt a napi politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást a határon túli magyarok, akik közül mostanáig 462 ezer határon túli magyar regisztrált és több mint 368 ezret névjegyzékbe is vettek.","shortLead":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást...","id":"20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7771c3-5dcc-440a-a954-e6958633a588","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","timestamp":"2018. április. 03. 08:02","title":"Semjén szerint a külhoni magyarok tudják, hogy erkölcsi kötelességük a Fideszre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399b31b-9649-464b-a3e6-8f0c36aa1b3b","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"Legyenek szépek, okosak és sikeresek! A gyerekek előbb-utóbb megtörnek, ha a szüleik túl nagy nyomást helyeznek rájuk; ilyenkor az elvárásokhoz igazodnak, és Szajcz Ágnes pszichológus szerint az ebből következő csapdahelyzet egész életen át elkísérheti őket.","shortLead":"Legyenek szépek, okosak és sikeresek! A gyerekek előbb-utóbb megtörnek, ha a szüleik túl nagy nyomást helyeznek rájuk...","id":"20180402_Bezzeggyerekek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1399b31b-9649-464b-a3e6-8f0c36aa1b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e12e80-02db-482d-b538-a52a61133d65","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Bezzeggyerekek","timestamp":"2018. április. 02. 15:00","title":"Bezzeggyerekek: amikor a szülő csak a tökéletességet tudja elfogadni...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]