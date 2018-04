Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"768ba5cc-b325-400f-bc94-c6f64e9fa74b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hárman voltak a miniszterelnökkel a felcsúti Pancho Aréna VIP-páholyában a szombati meccsen, ahonnan kidobták a 444.hu munkatársait, miután lefotózták a pufimellényes Orbán Viktort. A lap fotói szerint a kormányfő közvetlen közelében az apja, egyik testvére és egy kopasz férfi volt. Utóbbi személyt eddig nem lehetett látni a miniszterelnök közvetlen közelében.","shortLead":"Hárman voltak a miniszterelnökkel a felcsúti Pancho Aréna VIP-páholyában a szombati meccsen, ahonnan kidobták a 444.hu...","id":"20180404_kiderult_ki_volt_a_titokzatos_kopasz_ferfi_aki_meccset_nezett_orban_viktorral","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768ba5cc-b325-400f-bc94-c6f64e9fa74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ddd037-4a27-4b93-8824-582b160c8cab","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_kiderult_ki_volt_a_titokzatos_kopasz_ferfi_aki_meccset_nezett_orban_viktorral","timestamp":"2018. április. 04. 09:54","title":"Kiderült, ki volt a titokzatos kopasz férfi, aki meccset nézett Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A három változtatást egyelőre ifjúsági mérkőzéseken tesztelik.","shortLead":"A három változtatást egyelőre ifjúsági mérkőzéseken tesztelik.","id":"20180404_uj_szabalyok_johetnek_a_fociban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c74c13a-7f70-494f-963b-70aa8fd5fc49","keywords":null,"link":"/sport/20180404_uj_szabalyok_johetnek_a_fociban","timestamp":"2018. április. 04. 16:53","title":"Új szabályok jöhetnek a fociban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, Prága lépése aláássa az orosz-cseh együttműködés alapjait - közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium.","shortLead":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij...","id":"20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a42754-fdfe-4321-a77e-6777fbd981a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","timestamp":"2018. április. 02. 18:35","title":"Hackerügy: a csehek felbőszítették Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index egyik olvasója megpróbálta, négy év alatt sem sikerült neki. ","shortLead":"Az Index egyik olvasója megpróbálta, négy év alatt sem sikerült neki. ","id":"20180403_Sehogy_sem_lehet_lekerulni_a_Fidesz_hivaslistajarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d755777-5b25-4dcb-9405-9a598b201661","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Sehogy_sem_lehet_lekerulni_a_Fidesz_hivaslistajarol","timestamp":"2018. április. 03. 13:06","title":"Sehogy sem lehet lekerülni a Fidesz híváslistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már egy olimpia is kijött volna ennyi pénzből.","shortLead":"Már egy olimpia is kijött volna ennyi pénzből.","id":"20180404_Sokkolo_szam_arrol_mennyit_koltott_az_allam_sportra_2010_ota","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd8109f-2c16-4978-9c61-d5c6b2b8c459","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Sokkolo_szam_arrol_mennyit_koltott_az_allam_sportra_2010_ota","timestamp":"2018. április. 04. 06:26","title":"Sokkoló szám arról, mennyit költött az állam sportra 2010 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","shortLead":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","id":"20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6032c5-4233-4d58-8fd5-75009e1cbf25","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","timestamp":"2018. április. 03. 09:24","title":"Bayer Zsoltot úgy felháborította a kormánykritikus lelkész prédikációja, hogy kilép az evangélikus egyházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7e2dfa-132d-485a-a3aa-7efd6c91eeca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc a munkahelyek megőrzésével kampányol, miközben évente százak halnak meg a szenes erőmű füstjétől.","shortLead":"Mészáros Lőrinc a munkahelyek megőrzésével kampányol, miközben évente százak halnak meg a szenes erőmű füstjétől.","id":"20180404_Kisebb_csodara_vallalkozott_Meszaros_Lorinc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7e2dfa-132d-485a-a3aa-7efd6c91eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4d7073-bea0-41d2-87f3-4b9092384d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Kisebb_csodara_vallalkozott_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. április. 04. 16:20","title":"Kisebb csodára vállalkozott Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olvadás nemcsak következménye, hanem egyben felgyorsítója is a klímaváltozásnak.","shortLead":"Az olvadás nemcsak következménye, hanem egyben felgyorsítója is a klímaváltozásnak.","id":"20180404_klimavaltozas_mar_az_sem_lehetetlen_hogy_nyaranta_jegmentesse_valik_az_eszaki_sarkvidek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169cc78b-497c-468c-8939-ff57821d49a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_klimavaltozas_mar_az_sem_lehetetlen_hogy_nyaranta_jegmentesse_valik_az_eszaki_sarkvidek","timestamp":"2018. április. 04. 14:23","title":"Klímaváltozás: már az sem lehetetlen, hogy nyaranta jégmentessé válik az Északi-sarkvidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]