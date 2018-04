Cikkünk folyamatosan frissül.

Az esemény résztvevői:

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke,

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke,

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje,

Szél Bernadett, az LMP társelnöke és

Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke.

Közben elkészült a V18 53 egyéni választókerületre vonatkozó ajánlása a választók számára. Az 53 választókerületben a V18 37 demokrata és 16 jobbikos jelöltre hívja fel a választók figyelmét. A csoport szerint ha ezekben a választókerületekben sikerül az ellenzéki jelölteknek nyerni, az ellenzéki pártok együttesen megszerezhetik a parlamenti mandátumok többségét április 8-án, és a jelenlegi kormány legyőzhető. Az esti fórumon a V18 bemutatja az 53 nyerhető választókörzetet.

A vita előtt Balázs Péter, a V18-ak vezetője azt mondta, a választóknak jelöltek, programok és viták kellenek, ők hét pártot hívtak meg. Azonban a kormánypártról kiderült, nincs programja. Kaptak ugyan választ a Fidesztől, amiben azt írták, a többi meghívott politikus bármit is mond, céljai ellentétesek az ország érdekeivel. A Jobbikot is hívták, akik nem akartak részt venni.

Lehet győzni?

Az első kérdés Orbán egyik beszédjéhez kapcsolódik. Orbán március 15-én azt mondta, nem csupán a választást, hanem a jövőt akarják megnyerni. Orbán akkor úgy fogalmazott, tudja, hogy minden választókerületben egy Soros-jelölt fog szemben állni a Fidesz jelöltjével. A kérdés az, reálisnak tartják-e a résztvevők Orbán legyőzését.

© Túry Gergely

Szigetvári Viktor azzal kezdte, a választás tétje az, hogy lesz-e rendszerváltás, amit a választók igényelnek, a kérdés az, hogy a pártok is készen állnak-e erre. Üzent Vonának is, szerinte a Jobbiknak azért van 106 jeöltje, mert ők már 2020-ra készülnek, de az Együtt politikusa szerint kisebbségbe szorítható a Fidesz. Szerinte aki a választás előtt kompromisszum-képtelen, az a választások után koalíció-képtelen. Gyurcsány Ferenc szerint Orbán bejátszott beszéde őrült beszéd, de van benne rendszer. Egy mondatával egyetértett, küzdeni fognak a végsőkig, de Orbán ellen. Szerinte a választók megtanulták a szabályokat, egy az egyben kell megmérkőzni a Fidesz ellen. A DK készen áll a választások utáni közös kormányzásra a most ellenzéki szereplőkkel, de a Fidesszel szerinte nincs alku. "Nemzetinek kell lenni demokrata módon."

Karácsony Gergely arról beszélt, ezt a vitát korábban kellett volna megrendezni, de örül, hogy itt lehet. Örül a mai visszalépéseknek, közelebb kerültek a Fidesz legyőzéséhez. Ő nyitott a további visszalépések előtt. A Fidesszel ő sem működne együtt. Fekete-Győr András azt mondta, ők politikai árvák, akik mára óriási áldozatokat hoztak, ő maga is visszalépett. Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a következő napokban is hasonló áldozatokat fognak meghozni. Azzal zárta, azért kell győzni, mert nincs még négy évük. Szél Bernadett szerint a Fidesz már most megbukott, innentől csak érvényt kell szerezni a választáson is ennek a választói igénynek. Hódmezővásárhelyen bebizonyosodott, hogy legyőzhető a Fidesz, ennek előfeltétele, hogy sokan menjenek el voksolni. Szerinte ők az egyetlen olyan párt, amely nincs egy oligarcha zsebében és az LMP volt az is, amely a leghamarabb kezdeményezett ellenzéki tárgyalásokat, ami azonban kútba esett.

© Túry Gergely

Egészségügy

A második kérdéskör az egészségügy volt, egészen pontosan az, az adott párt hogyan kezdene hozzá a terület rendebetételéhez. Egy Szél-kormány esetén rohamos fejlődésnek indulna az egészségügy és az oktatás, előbbi területén a prevencióra helyeznének nagyobb hangsúlyt. Mára szerinte szétesett az egészségügyi rendszer, Orbánnak pedig nincsenek erre válaszai. 600 milliárd forintot tennének a rendszerbe és béremelést is eszközölnének. A Momentum vezetője szerint a rendszerváltáskor nem tették rendbe ezt a területet. Programjuk fő javaslata az, hogy erősítsék a háziorvosi praxisok rendszerét és fokoznák az egynapos sebészeti beavatkozásokat.

Az MSZP és a Párbeszéd, valamint Karácsony szerint az emberbe ruházna be, a mostani kabinet azonban nagyon sok forrást vont ki onnan, ahol az emberekkel kell törődni. Úgy látja, több pénzt kell a rendszerbe tenni, ő béremeléssel kezdene. Gyurcsány szerint óriási dráma, hogy ha valaki beteg lesz, az az első dolga, hogy kapcsolatokat keres a gyógyuláshoz. Pokoli sok pénz kell a rendszerbe, de a DK elnöke szerint nem lehet felelőtlennek lenni. Szigetvári arról beszélt, ki kell egyenlíteni a rendszert, hogy vidéken is azt az elletást kapják meg, mint a fővárosban. Rövidítené a várólistákat is, ő is fektetne hangsúlyt a prevencióra, emelné a béreket.

© Túry Gergely

Közoktatás

A másik marginális pont. Az elmúlt nyolc évben sokat változott a rendszer, a minőség mégis romlott. Szigetvári szerint itt is széles az ellenzéki konszenzus, úgy látja, kevesebb magolás, több használható tudás. Szükség van szerinte a Himnuszra és a Szózatra is, de lehet, tabletet is bevinne a tantermekbe. Ellenzi a központosítást, a 18 éves tankötelezettséget pedig visszaállítaná. Béreket is emelne. Gyurcsány is azt mondta, komoly vita is itt sincs köztük, vissza kell adni az oktatást a tanároknak és a diákoknak. Az egyházi iskolák privilégiumát azonban visszanyesné.

Karácsony szerint csak rá kell nézni a ma iskolájára, hogy megnézzük, milyen jövő vár ránk. Nem szép. Épp ezért csökkentené a tananyagot, hogy ne vesszen ki a gyerekekből a lelkesedés. Fekete-Győr bevallotta, nemrég még ő is középiskolába járt, bár szerencsés, mert gimnáziumba. A máról azt mondta, Orbán összeszerelő üzemmé akarja tenni Magyarországot, ő azt szeretné, ha itt feltalálók lennének. Szél Bernadett olyan oktatási rendszerben gondolkodik, ahol a diákok nem gyomorgörccsel mennek iskolába és tüntetni sem kell, mert nicsn miért. Szerinte a rendszerbe a pénzt be kell tenni, a politikát meg kivonni onnan.

Szegénység

Az elmúlt nyolc évben nőttek a kereseti és jövedelmi különbségek, amihez hozzájárult a kormány szociális politikája is. Az LMP jelöltje azt mondta, hiába beszél a Fidesz a családok támogatásáról, az egy gyermeket nevelők szegényebbek lettek. Ők sokaknak adnának eleget, nem úgy, ahogy a Fidesz most, keveseknek sokat. Kivezetnék a bérválságból az országot, EU-s forrásokat tennének a szociális rendszerbe. Fekete-Győr a témában feltette a kérdést, miért ígér Karácsony Gergely 13. havi nyugdíjat, ugyanis szerinte ez nem fenntartható. Azonban a családi pótlékon emelnének.

Karácsony széles középosztályt hozna létre, ahová könnyű bekerülni, de nehéz belesüllyedni, ennek érdekében kétkulcsos adórendszert vezetne be. És ő is emelné a családi pótlékot. Fekete-Győrnek válaszolva azt mondta, nagy az egyenlőtlenség a nyugdíjrendszerben, az ő 13. havi nyugdíjról szóló ötlete pedig fenntartható. Gyurcsány szerint Magyarroszágon a legnagyobb a dolgozói szegénység, ami ellen tenni kell. Beszélt a DK azon programpontjáról, hogy ingyenessé tennék a közművek alapszintű hozzáférését. És emelné a nyugdíjakat. Szigetvári az egyenlőtlenségről beszélt, meg arról, mit tanult Bajnaitól. Nem gazdagellenes módon költene többet a szegényekre.

© Túry Gergely

Korrupció

Elvesztette közpénz jellegét – innen indultunk ki. Szigetvári ebben a témakörben megemlékezett Juhász Péterről, szerinte ha ő nincs, akkor Rogán még mindig lubickolna a Belvárosban. Ő a bizalmat tenné vissza a versenybe. "Lopni bűn, lopni nem szabad", mondta, amivel Magyarország versenyképtelen országgá vált. Államosítaná Mészáros Lőrinc és Tiborcz István vagyonát. Gyurcsány szerint köztörvényes bűnözők kormányozzák az országot, Polt Péter meg védi őket. Az ellopott vagyont ő is visszaszerezné, kárpótolná a rendszer üldözöttjeit.

A korrupció az egyik legnagyobb probléma Karácsony szerint, amivel a Fidesz egy kicsit az emberek lelkét is meglopta. Vissza kell adni az emberek igazságérzetét. "A legborzasztóbb az, hogy a politika szóról ma mindenkinek az jut eszébe, hogy lopás, korrupció és hazugság", mondta Fekete-Győr. Szerinte aki politikusként aki lop, nagyon meg kell büntetni. Szél Lánczi Andrást idézte, miszerint amit korrupciónak nevezünk, az a Fidesz legfőbb politikája gyakorlatilag. Újra hangsúlyozta, az LMP mögött nincs oligarcha, amivel egyedülálló formáció. És ő is vagyonokat venne vissza.