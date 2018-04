Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz az egyre jobban jelentkező szakemberhiány is hozzátesz az RTL Híradó tudósítása szerint.","shortLead":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz...","id":"20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ea4884-937d-4447-96f1-274b2f4e7680","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","timestamp":"2018. április. 03. 21:37","title":"Heteket kell várni a gumicserére, alig győzik a rohamot a műhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik az üzleti környezetben a fő kockázatot – vélik a PwC felmérésében szereplő cégvezetők, akik a globális folyamatokat biztatónak tartják.","shortLead":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik...","id":"201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2926e-d72d-47b0-9aeb-4cdbe790fc67","keywords":null,"link":"/kkv/201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","timestamp":"2018. április. 02. 13:00","title":"Nyugtalan bizakodás: mitől tartanak a cégvezetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypárti Magyar Időkben fejtette ki nézeteit Nacsa Olivér humorista, aki Lázár János bécsi videójával is egyetért. ","shortLead":"A kormánypárti Magyar Időkben fejtette ki nézeteit Nacsa Olivér humorista, aki Lázár János bécsi videójával is...","id":"20180403_Nacsa_szerint_o_az_a_konzervativ_oldalnak_mint_Bodocs_a_liberalisnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3535f73-c501-42e1-b8b2-f3f1a4d7b884","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Nacsa_szerint_o_az_a_konzervativ_oldalnak_mint_Bodocs_a_liberalisnak","timestamp":"2018. április. 03. 10:26","title":"Nacsa szerint ő az a konzervatív oldalnak, mint Bödőcs a liberálisnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan felháborodtak azon, hogy a miniszterelnök óvodásokat használt fel saját maga népszerűsítéséhez.","shortLead":"Sokan felháborodtak azon, hogy a miniszterelnök óvodásokat használt fel saját maga népszerűsítéséhez.","id":"20180404_leszedtek_orban_facebook_oldalarol_az_ovis_kampanyvideot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf64e9-1f9d-495a-91cd-22db5318c683","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_leszedtek_orban_facebook_oldalarol_az_ovis_kampanyvideot","timestamp":"2018. április. 04. 07:37","title":"Leszedték Orbán Facebook-oldaláról az ovis kampányvideót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok Magyarország felé, elég egy rossz döntés vasárnap, és ellepik az országot, de leginkább Budapestet. ","shortLead":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok...","id":"20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7391db31-4924-4245-8845-0be3b7f504f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","timestamp":"2018. április. 04. 10:06","title":"Orbán: El akarják venni a hazánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886f04f5-496c-4f14-94cf-576b13653425","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A családi cégek vezetőinek háromnegyede a tulajdonlás megtartásával tervezi a generációváltást.","shortLead":"A családi cégek vezetőinek háromnegyede a tulajdonlás megtartásával tervezi a generációváltást.","id":"20180404_Mexikoi_szappanoperak_a_magyar_rogvalosagban_bizalmatlanok_a_csaladi_cegek_vezetoi_az_utodukkal_szemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886f04f5-496c-4f14-94cf-576b13653425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4dcc28-3ff0-45cc-b314-b5664407396b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Mexikoi_szappanoperak_a_magyar_rogvalosagban_bizalmatlanok_a_csaladi_cegek_vezetoi_az_utodukkal_szemben","timestamp":"2018. április. 04. 09:29","title":"Szappanoperák a magyar rögvalóságban: bizalmatlanok a családi cégek vezetői az utódukkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768ba5cc-b325-400f-bc94-c6f64e9fa74b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hárman voltak a miniszterelnökkel a felcsúti Pancho Aréna VIP-páholyában a szombati meccsen, ahonnan kidobták a 444.hu munkatársait, miután lefotózták a pufimellényes Orbán Viktort. A lap fotói szerint a kormányfő közvetlen közelében az apja, egyik testvére és egy kopasz férfi volt. Utóbbi személyt eddig nem lehetett látni a miniszterelnök közvetlen közelében.","shortLead":"Hárman voltak a miniszterelnökkel a felcsúti Pancho Aréna VIP-páholyában a szombati meccsen, ahonnan kidobták a 444.hu...","id":"20180404_kiderult_ki_volt_a_titokzatos_kopasz_ferfi_aki_meccset_nezett_orban_viktorral","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=768ba5cc-b325-400f-bc94-c6f64e9fa74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ddd037-4a27-4b93-8824-582b160c8cab","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_kiderult_ki_volt_a_titokzatos_kopasz_ferfi_aki_meccset_nezett_orban_viktorral","timestamp":"2018. április. 04. 09:54","title":"Kiderült, ki volt a titokzatos kopasz férfi, aki meccset nézett Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása szerint több, szokatlan kijelentés is elhangzott a miniszterelnöktől szavazásra buzdító beszédeiben.","shortLead":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása...","id":"20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6475d6a3-6715-4a33-92d2-51d400d47882","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","timestamp":"2018. április. 03. 16:43","title":"\"Ne higgyenek a fölméréseknek\" - üzente Orbán újabb turnéállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]