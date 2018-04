Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","shortLead":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","id":"20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5f89f0-378f-442e-b2de-92159a4adee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","timestamp":"2018. április. 03. 13:26","title":"Ilyen lehet a 2021-ben érkező vadonatúj BMW i3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","shortLead":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","id":"20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfbba2-678c-4676-8640-c66b2682322a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","timestamp":"2018. április. 04. 05:17","title":"Elkezdte a Facebook az orosz trollgyár oldalainak törlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec46515-535a-4aa9-a37a-a014cfefa921","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abdel Fattáh esz-Szíszit szinte ugyanilyen arányban választották meg négy évvel ezelőtt. Viszont a részvétel nem volt magas. ","shortLead":"Abdel Fattáh esz-Szíszit szinte ugyanilyen arányban választották meg négy évvel ezelőtt. Viszont a részvétel nem volt...","id":"20180402_Az_egyiptomi_elnokot_a_szavazatok_97_szazalekaval_valasztottak_ujra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec46515-535a-4aa9-a37a-a014cfefa921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed62837-736c-4c74-b906-ca4d6ce6ea74","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Az_egyiptomi_elnokot_a_szavazatok_97_szazalekaval_valasztottak_ujra","timestamp":"2018. április. 02. 19:09","title":"Az egyiptomi elnököt a szavazatok 97 százalékával választották újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf59267-e7e8-4d2c-bf9f-f4231dd592d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségtelen tény, hogy az Országház és az olasz sportkocsi jól mutat egymás mellett az éjszakai fotókon.","shortLead":"Kétségtelen tény, hogy az Országház és az olasz sportkocsi jól mutat egymás mellett az éjszakai fotókon.","id":"20180404_a_nap_fotoja_a_parlament_elott_fotozgatja_szlovak_rendszamos_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf59267-e7e8-4d2c-bf9f-f4231dd592d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f3226b-7036-4dfb-91fc-5bd55ffe6fb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_a_nap_fotoja_a_parlament_elott_fotozgatja_szlovak_rendszamos_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos","timestamp":"2018. április. 04. 06:41","title":"A nap fotója: a Parlament előtt a budapesti milliárdos szlovák rendszámos új Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","shortLead":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","id":"20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ce326-4fdf-4426-9d61-91c31d8e5d40","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","timestamp":"2018. április. 03. 05:30","title":"Lerepült a trélerről egy szállított autó az M1-esen, súlyos baleset történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","shortLead":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","id":"20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52057869-f07d-40c9-96df-287176680d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","timestamp":"2018. április. 03. 11:18","title":"Az állam költekezett, a háztartások megtakarítottak tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb mint két hónap van hátra, míg április 25-én életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása, a GDPR. Ez többek között előírja azt is, meddig őrizhető meg egy felvétel, amit önről készít egy ipari kamera.","shortLead":"Kevesebb mint két hónap van hátra, míg április 25-én életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása, a GDPR...","id":"20180402_Jon_a_GDPR_bekamerazhatoe_a_telephely_rendelo_bolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8139ae3b-f3f5-462e-a064-5789912614b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180402_Jon_a_GDPR_bekamerazhatoe_a_telephely_rendelo_bolt","timestamp":"2018. április. 02. 14:00","title":"Jön a GDPR: bekamerázható-e a telephely, rendelő, bolt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c4c237-ea01-4c2d-90cc-ed17ef63ba4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon 98 százalékban magyarok vásárolnak, az elenyésző külföldi vevő közül a legnagyobb arányban szerbek vannak. Csaknem 80 százalékban 30 milliónál húzzuk meg az értékhatárt, és átlagosan 44 évesen veszünk lakást – derül ki az Otthon Centrum felméréséből.","shortLead":"Magyarországon 98 százalékban magyarok vásárolnak, az elenyésző külföldi vevő közül a legnagyobb arányban szerbek...","id":"20180403_Szerbek_es_oroszok_kostolgatjak_a_magyar_lakaspiacot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c4c237-ea01-4c2d-90cc-ed17ef63ba4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcaede3-94ab-4809-8bf2-72db5e1343e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180403_Szerbek_es_oroszok_kostolgatjak_a_magyar_lakaspiacot","timestamp":"2018. április. 03. 10:42","title":"Szerbek és oroszok kóstolgatják a magyar lakáspiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]