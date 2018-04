Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d06935c5-97e7-4a50-a419-987462d260fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Titokzatos nagybevásárlásra készül az állam a választás előtt.","shortLead":"Titokzatos nagybevásárlásra készül az állam a választás előtt.","id":"20180403_Elvette_a_kormany_az_Iparmuveszeti_felujitasara_szant_penzt_hogy_vegyen_valamit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d06935c5-97e7-4a50-a419-987462d260fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27c812c-9bc5-4ab1-b3f1-071ecd822c39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Elvette_a_kormany_az_Iparmuveszeti_felujitasara_szant_penzt_hogy_vegyen_valamit","timestamp":"2018. április. 03. 10:30","title":"Elvette a kormány az Iparművészeti felújítására szánt pénzt, hogy vegyen valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A törlés négy járatot érint. ","shortLead":"A törlés négy járatot érint. ","id":"20180403_Sztrajk_miatt_minden_keddi_budapesti_jaratat_torolte_az_Air_France","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b3d6cf-f694-4544-b536-a450ee6a77d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Sztrajk_miatt_minden_keddi_budapesti_jaratat_torolte_az_Air_France","timestamp":"2018. április. 03. 14:31","title":"Sztrájk miatt minden keddi budapesti járatát törölte az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b815c159-190b-4715-90c5-8c951230c81b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tíz éve nem indított Spielberg-film olyan jól, mint a Ready Player One.","shortLead":"Tíz éve nem indított Spielberg-film olyan jól, mint a Ready Player One.","id":"20180402_Steven_Spielberg_letarolta_a_husvetot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b815c159-190b-4715-90c5-8c951230c81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b308868-f670-470f-8b02-6e48752c9434","keywords":null,"link":"/kultura/20180402_Steven_Spielberg_letarolta_a_husvetot","timestamp":"2018. április. 02. 13:48","title":"Steven Spielberg letarolta a húsvétot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","shortLead":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","id":"20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be80895-2893-437f-a12f-f4e3d30912b1","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","timestamp":"2018. április. 03. 10:51","title":"Nem sikerült nyerni, minden focistát szabadságra küldtek az Olimpiakosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy akár a SpaceX kilövésére is, persze csak akkor, ha ezek a közelben történnek.","shortLead":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy...","id":"20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527279-333e-45ec-b73b-7e53f5517be7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","timestamp":"2018. április. 02. 14:03","title":"Hallhatatlan, de akár veszélyes hangokra is figyelmeztet ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan gyorsasággal adta ki az Apple az iOS legújabb verziójának fejlesztői bétáját.","shortLead":"Szokatlan gyorsasággal adta ki az Apple az iOS legújabb verziójának fejlesztői bétáját.","id":"20180402_letolheto_az_ios_114_fejlesztoi_betaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5db12b7-a74b-433a-ac82-2060a595c886","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_letolheto_az_ios_114_fejlesztoi_betaja","timestamp":"2018. április. 03. 13:00","title":"Épp hogy csak megjelent az iOS 11.3, de már letölhető az iOS 11.4 fejlesztői bétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","shortLead":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","id":"20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f50b0c6-cba5-4cd6-bfc8-75ebac588fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","timestamp":"2018. április. 03. 07:45","title":"Vége Channing Tatum házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indiai hatóságok szerint nagyon ritka esettel van dolguk, a majmot mindenesetre nem akarják futni hagyni.","shortLead":"Az indiai hatóságok szerint nagyon ritka esettel van dolguk, a majmot mindenesetre nem akarják futni hagyni.","id":"20180402_Hajtovadaszat_indult_Indiaban_a_csecsemot_elrabolo_majom_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead1e3b4-f34c-45fa-a267-e5e5019938fe","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Hajtovadaszat_indult_Indiaban_a_csecsemot_elrabolo_majom_utan","timestamp":"2018. április. 02. 14:11","title":"Hajtóvadászat indult Indiában a csecsemőt elraboló majom után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]