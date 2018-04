Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","shortLead":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","id":"20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfbba2-678c-4676-8640-c66b2682322a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","timestamp":"2018. április. 04. 05:17","title":"Elkezdte a Facebook az orosz trollgyár oldalainak törlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e53f3f-7084-4eac-b978-266f743e91b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint az MSZP és az LMP képviselői nem tárgyaltak kedden egymással, az Index viszont úgy tudja, hogy kedd éjszakára újabb egyeztetést szerveztek.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint az MSZP és az LMP képviselői nem tárgyaltak kedden egymással, az Index viszont úgy tudja...","id":"20180403_karacsony_gergely_kacsa_az_mszp_es_az_lmp_megallapodasarol_szolo_hir","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38e53f3f-7084-4eac-b978-266f743e91b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f496cec0-27fd-466f-bb82-766009a38f57","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_karacsony_gergely_kacsa_az_mszp_es_az_lmp_megallapodasarol_szolo_hir","timestamp":"2018. április. 03. 18:34","title":"Karácsony Gergely: Kacsa az MSZP és az LMP megállapodásáról szóló hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. április. 03. 11:50","title":"Üvegpók, Hotel Menthol, gigantikus disznók – Így lettek a showelemek (majdnem) fontosabbak a zenénél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, egy hibának köszönhetően az összes közzétett, de törölt, illetve soha nem publikált videót is elmentette rólunk a Facebook.","shortLead":"Úgy tűnik, egy hibának köszönhetően az összes közzétett, de törölt, illetve soha nem publikált videót is elmentette...","id":"20180404_facebook_adatok_letoltese_archivum_torolt_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d43136-4f07-4348-b95e-42064d05b3c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_adatok_letoltese_archivum_torolt_video","timestamp":"2018. április. 04. 11:03","title":"Már csak ez hiányzott: olyan videókat is eltárolt rólunk a Facebook, amit soha nem posztoltunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d27d1d-ef48-43c4-aac8-976b36023dd3","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"\"A Fidesz nagyon sok mindent megtett, amit 2010-ben a Jobbik is meg akart, élőben láttuk, hogy mennyire balul sült el\" – részint ezzel magyarázza Vona Gábor, miért változott meg pártja politikája. A Jobbik listavezetője szerint két generáció sorsa dől el április 8-án, és ha a Fidesz nyerne, azt évtizedes néma csönd követné. A listavezetői interjúsorozatunk első részében Vona Gábort kérdeztük a Jobbik felelősségéről, Simicska Lajosról, a zsidóságról és az iszlámról, valamint az ország elszigetelődésének veszélyeiről.","shortLead":"\"A Fidesz nagyon sok mindent megtett, amit 2010-ben a Jobbik is meg akart, élőben láttuk, hogy mennyire balul sült el\"...","id":"20180403_Vona_Gabor_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d27d1d-ef48-43c4-aac8-976b36023dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b386b38-d16f-48c5-8acf-8bb1c101ed11","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Vona_Gabor_interju","timestamp":"2018. április. 03. 06:30","title":"Vona Gábor: A rendszerrel nem az a baj, hogy nem én állok az élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","shortLead":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","id":"20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e98463-d41f-4eea-82ea-9564d8e131df","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","timestamp":"2018. április. 02. 22:33","title":"Balesetet szenvedett elefántok miatt kellett lezárni egy spanyol autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","shortLead":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","id":"20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5473edd8-bed7-4b00-8bf6-fd7a788f9f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. április. 03. 11:21","title":"Biciklisre lőtt egy autós Budapesten, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Büszkén jelentette Orbán Viktor facebookos csapata kedd délelőtt, hogy elérték a mérföldkövet.","shortLead":"Büszkén jelentette Orbán Viktor facebookos csapata kedd délelőtt, hogy elérték a mérföldkövet.","id":"20180403_orban_facebook_600_ezer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172aacfe-b545-4a06-89ee-8a07bfa78a56","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_orban_facebook_600_ezer","timestamp":"2018. április. 03. 14:38","title":"Orbánt lájkolták a legtöbben, már 600 ezer rajongója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]