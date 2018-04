Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újabb indikációra is vizsgálják a cariprazine nevű hatóanyagot, az eredmények eddig biztatóak. Ha elfogadják a törzskönyvi kérelmet az Egyesült Államokban, ott szélesebb körben alkalmazhatják később a gyógyszert. ","shortLead":"Újabb indikációra is vizsgálják a cariprazine nevű hatóanyagot, az eredmények eddig biztatóak. Ha elfogadják...","id":"20180403_meg_tobb_betegnel_alkalmazhatjak_amerikaban_a_richter_egyik_igeretes_gyogyszeret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4815e6d5-0dca-48ef-9197-f12547e8ef32","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_meg_tobb_betegnel_alkalmazhatjak_amerikaban_a_richter_egyik_igeretes_gyogyszeret","timestamp":"2018. április. 03. 15:37","title":"Még több betegnél alkalmazhatják Amerikában a Richter egyik ígéretes gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert öltek meg, mint az egykor életveszélyesnek tartott New Yorkban. ","shortLead":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert...","id":"20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a5564e-3056-4b93-adf9-7a13df021f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","timestamp":"2018. április. 02. 14:25","title":"Késelési járvány tört ki Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német hadseregben erre is gondolnak.","shortLead":"A német hadseregben erre is gondolnak.","id":"20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeffc90-45a3-4be3-be33-4bf0fd4e77c5","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","timestamp":"2018. április. 02. 15:04","title":"Mégis mit vegyen fel egy terhes katona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Icarus nevű kék szuperóriás csillag nagyobb a mi Napunknál, ráadásul sokkal fényesebb is. Most már egy remek felvételünk is van róla.","shortLead":"Az Icarus nevű kék szuperóriás csillag nagyobb a mi Napunknál, ráadásul sokkal fényesebb is. Most már egy remek...","id":"20180403_hubble_urteleszkop_icarus_macs_j1149_2223_lensed_star_1_kek_szuperorias_legtavolabbi_csillag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa26d557-01b5-47ec-9398-96b5089da930","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_hubble_urteleszkop_icarus_macs_j1149_2223_lensed_star_1_kek_szuperorias_legtavolabbi_csillag","timestamp":"2018. április. 03. 09:03","title":"Szenzációs felvétel: a Hubble űrteleszkóp lefotózta a valaha látott legtávolabbi csillagot, íme 2000x-es nagyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb40de9-7e82-44bf-921b-2537f168a451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael visszavonta azon korábbi döntését, hogy biztonságosnak ítélt afrikai országokba kényszerít vissza több tízezer menekültet. Az izraeli kormány megállapodott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, hogy több mint 16 ezer embert inkább nyugati országokba küld tovább.\r

","shortLead":"Izrael visszavonta azon korábbi döntését, hogy biztonságosnak ítélt afrikai országokba kényszerít vissza több tízezer...","id":"20180402_Nyugati_orszagokba_deportal_Izrael_16_ezer_afrikai_menekultet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcb40de9-7e82-44bf-921b-2537f168a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ee6aa-9019-4819-970b-4a946a9d6aac","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Nyugati_orszagokba_deportal_Izrael_16_ezer_afrikai_menekultet","timestamp":"2018. április. 02. 15:47","title":"Nyugati országokba küld Izrael 16 ezer afrikai menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","shortLead":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","id":"20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73c5ff-8ebe-4952-b905-ad51422a11d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","timestamp":"2018. április. 03. 14:21","title":"Szentségtörés: videón a hangtalanul, elektromosan suhanó titkos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce8135-9490-4acf-9379-6590a7571bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akinek nyolc ingatlana van, az nyolcszor kap ajándék 12 ezer forintot?","shortLead":"Akinek nyolc ingatlana van, az nyolcszor kap ajándék 12 ezer forintot?","id":"20180402_A_kormany_a_telen_nem_is_hasznalt_nyaralok_utan_is_ad_teli_rezsicsokkentest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68ce8135-9490-4acf-9379-6590a7571bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f96406b-fa69-4c35-9bf1-15d203d92d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180402_A_kormany_a_telen_nem_is_hasznalt_nyaralok_utan_is_ad_teli_rezsicsokkentest","timestamp":"2018. április. 02. 19:29","title":"A kormány a télen nem is használt nyaralók után is ad téli rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c618bd-0a05-407d-8c2c-00f492b1df8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az automatizáció a digitális fejlődés egyik legdinamikusabb és számos kínzó kérdést felvető területe. A téma terítékre kerül az április 4-i SMART 2018 konferencián is: a McKinsey Global Institute vezető kutatója, Tera Allas előadásában beszél majd arról, hogy a gépek ugyan sok feladatot el tudnak már most is látni önállóan, viszont igazán hatékony munkavégzést ember és gép kiegyensúlyozott együttműködése eredményez majd.","shortLead":"Az automatizáció a digitális fejlődés egyik legdinamikusabb és számos kínzó kérdést felvető területe. A téma terítékre...","id":"20180403_smart_2018_konferencia_automatizacio_ember_es_gep_oktatas_insuretech","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c618bd-0a05-407d-8c2c-00f492b1df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7933b3ec-8e88-41b4-87d3-64eee6ac65cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_smart_2018_konferencia_automatizacio_ember_es_gep_oktatas_insuretech","timestamp":"2018. április. 03. 00:03","title":"Amitől sokan félnek: a gép a hatékonyabb a munkahelyen, az ember, netán a kettő együtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]