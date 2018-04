A szervezet számára a közelmúlt eseményei aggodalomra adnak számunkra okot a magyar muszlimok helyzetét illetően. "Emlékezetes, hogy több településen külföldieket, turistákat, de még az eső miatt kendőt fejére kötő, egyébként nem muszlim hölgyet is atrocitások érték. Egyesületünk is tapasztalt verbális agressziót, noha mi sosem buzdítottunk senkit erőszak alkalmazására, a magyar törvényeket betartva működünk" – írták.

Emlékeztettek arra, hogy az iszlám 1916 óta elismert vallás Magyarországon, muszlimok pedig a honfoglalás kora óta élnek együtt magyarokkal, és a kisebb-nagyobb történelmi konfliktusok ellenére a magyar muszlimok Magyarországot tekintik hazájuknak.

Bizonyos híresztelések ellenére nem igaz, hogy szélsőséges eszméket terjesztene bármelyik hazai muszlim közösség, hiszen a Saría nem azonos azzal, amit a terroristák erre hivatkozva követnek el – hangsúlyozták, megjegyezve: a Saría értelmezései széles skálán mozognak ugyan, de a muszlimok döntő többsége nem azonosul a szélsőségekkel, amelyek jellemzően az értelmezési kereteken egyébként is kívül helyezkednek el, figyelmen kívül hagyják azt.

Arra is kitért a MIJE, hogy követőinek számát tekintve az iszlám a második legnagyobb vallás Európában, a kontinens pedig több muszlim többségű országnak is otthont ad. Nem értenek tehát egyet azokkal, akik az iszlámot nem tartják az "európai civilizáció" részének.

"A vallás szabad megválasztása egyetemes emberi jog. Minden vallás része az emberi civilizációnak. Miért pont az iszlám ne lenne része az európai kontinensnek és civilizációnak, különösen, hogy az egyes kulturális-szellemi értékek előállításában kölcsönösen hatottak egymásra muszlimok és nem muszlimok, itt, Európában is?"

A szervezet szerint a politikusok kirekesztő kijelentései nem jelentenek megoldást a mindannyiunkat fenyegető veszélyekre, például a terrorizmusra és a közösen előállított és így közös válaszokat igénylő kihívásokra, így a klímamenekültek helyzetére.

A média felelősségére is kitért a MIJE, mint írják, sajnos több orgánum is felületet biztosít az iszlámmal és a muszlimokkal kapcsolatos sztereotípiák megjelenítésének, illetve a valóságnak csak bizonyos szeletét hangsúlyozzák, az érintett felek mindegyikének meghallgatása nélkül, Amikor pedig mégis válaszol valaki, azt sokszor megvágva, összevágva, hamis színben feltüntetve prezentálják. Ezzel kapcsolatban van személyiségi jogi eljárás is folyamatban, és a MIJE a továbbiakban is élni fog a megfelelő jogi lehetőségekkel.

A szervezet szerint midennek azért is van különös súlya, mert nem pusztán absztrakt veszélyről van szó. Fizikai támadás érte például az egyik XI. kerületi imaházat. A rendőrség elutasította a feljelentést.

"Az ilyen esetek elkerülése érdekében arra kérünk mindenkit, hogy ne tegyen olyan kijelentéseket, melyek alkalmasak a muszlimokkal szembeni indulatok fölkorbácsolására. Mi betartjuk a törvényeket, és ezt szeretnénk kérni másoktól is" – írták.