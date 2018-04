Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2cfb2f8-df2f-44a9-b8b5-1c27d3af21d8","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Vényolc-triplaturbó-harminckét szelep – a verbális autóskártyázók számára nincsenek szebb kifejezések. Ideje azonban leszámolni azzal a tévhittel, hogy a kicsi, takarékos erőforrások csak gyengécske kávédarálók, amelyek legfeljebb a hétvégi ház kertjének fűnyíróját képesek meghajtani. Ezek az idők elmúltak, éljenek a kompakt, de lendületes motorok!","shortLead":"Vényolc-triplaturbó-harminckét szelep – a verbális autóskártyázók számára nincsenek szebb kifejezések. Ideje azonban...","id":"fordmagyarorszag_20180404_Elfer_egy_A4es_papirlapon_de_megmozgat_egy_masfel_tonnas_autot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2cfb2f8-df2f-44a9-b8b5-1c27d3af21d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cfc061-2598-4c0b-9882-8321e8f64c6c","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20180404_Elfer_egy_A4es_papirlapon_de_megmozgat_egy_masfel_tonnas_autot","timestamp":"2018. április. 04. 12:25","title":"Elfér egy A4-es papírlapon, de megmozgat egy másfél tonnás autót. Mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"b65539d7-9b01-4ca2-b145-56ce1cd51067","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Le Monde hozta nyilvánosságra a francia számvevőszék jelentését, amely a francia labdarúgó-szövetség anyagi ügyeit taglalja 2011 és 2015 között. A dokumentum eredetileg nem volt publikus, de Franciaországban előbb-utóbb minden nyilvánosságra kerül. ","shortLead":"A Le Monde hozta nyilvánosságra a francia számvevőszék jelentését, amely a francia labdarúgó-szövetség anyagi ügyeit...","id":"20180403_A_francia_fociszovetsegben_nem_eleg_tisztessegesnek_latszani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b65539d7-9b01-4ca2-b145-56ce1cd51067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36649973-0f56-4f31-bc34-d6413a0ada74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_A_francia_fociszovetsegben_nem_eleg_tisztessegesnek_latszani","timestamp":"2018. április. 03. 13:02","title":"A francia fociszövetségben nem elég tisztességesnek látszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","id":"20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7aa7-10ed-4469-a35c-9eb353523ef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 03. 08:21","title":"Videó: Így csapódhatott a betontömbnek az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai űrügynökség a Lockheed Martin amerikai vállalatot bízta meg a tervezéssel, építéssel és teszteléssel. ","shortLead":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai...","id":"20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3650aa4-4387-451d-83c7-0fc6141696f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","timestamp":"2018. április. 04. 17:55","title":"Különleges repülőgépet rendelt a NASA, csak csattanni fog, amikor átlépi a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fővárosi kerületek, megyeszékhelyek és aprófalvak is regisztráltak.","shortLead":"Fővárosi kerületek, megyeszékhelyek és aprófalvak is regisztráltak.","id":"20180403_Tobb_szaz_magyar_telepules_jelentkezett_az_EUs_ingyen_wifiert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3954bb4-fc86-4553-83cd-dbab229eba3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_Tobb_szaz_magyar_telepules_jelentkezett_az_EUs_ingyen_wifiert","timestamp":"2018. április. 03. 05:45","title":"Több száz magyar település jelentkezett az EU-s ingyenwifiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott Szaakasvili is ringbe akar szállni. ","shortLead":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott...","id":"20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2139ba46-7e97-4f60-9815-6478cc17da27","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","timestamp":"2018. április. 03. 15:19","title":"Szaakasvili nem adja fel, most Grúziába akar visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai építőipar legnagyobb problémája a hatékonyság, hiszen Ausztria ugyanannyi foglalkoztatottal közel hatszor több termelési értéket tud előállítani, mint Magyarország. Legalább 60 ezer be sem tanított szakmunkás dolgozik a szektorban.","shortLead":"A hazai építőipar legnagyobb problémája a hatékonyság, hiszen Ausztria ugyanannyi foglalkoztatottal közel hatszor több...","id":"20180404_Hatszor_annyi_munkat_vegez_el_egy_osztrak_epitoipari_munkas_mint_egy_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06adb361-2677-4af0-b474-c01e07b7e80b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180404_Hatszor_annyi_munkat_vegez_el_egy_osztrak_epitoipari_munkas_mint_egy_magyar","timestamp":"2018. április. 04. 10:18","title":"Hatszor annyi munkát végez el egy osztrák építőipari munkás, mint egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora kárt képesek okozni. A SMART 2018 konferencián előadó Zacher Gábor toxikológus szerint a technológiai eszközökbe való temetkezés a kábítószerekkel egyenértékű veszéllyel fenyeget – és miközben kokaint nem adnánk a gyerek kezébe, a mobilt simán átengedjük neki.","shortLead":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora...","id":"20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d240b6-29b7-4e6f-8467-1d770f33775b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","timestamp":"2018. április. 04. 14:03","title":"„Ma már előbb nyúlunk a mobilunkhoz, mint magunkhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]