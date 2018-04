Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"def8852d-130f-4a28-b3a4-dbbb14dd11b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csabdi Tiborcz tanyán több olyan tárgyat is találtunk, amely visszaköszönt a miniszterelnök Facebook-videójában. Ön ráismerne a helyszínre?","shortLead":"A csabdi Tiborcz tanyán több olyan tárgyat is találtunk, amely visszaköszönt a miniszterelnök Facebook-videójában. Ön...","id":"20180402_Orban_Viktor_sonkaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def8852d-130f-4a28-b3a4-dbbb14dd11b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c995385-e580-4e85-8b62-f13bd9092a81","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Orban_Viktor_sonkaja","timestamp":"2018. április. 02. 13:10","title":"Minden jel szerint itt főtt Orbán Viktor sonkája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jay-Z David Lettermannek mesélt az érzelmes pillanatról.","shortLead":"Jay-Z David Lettermannek mesélt az érzelmes pillanatról.","id":"20180404_Amikor_az_anyad_elmondja_hogy_leszbikus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4377d8e5-5990-4b02-8056-08993c270e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Amikor_az_anyad_elmondja_hogy_leszbikus","timestamp":"2018. április. 04. 09:49","title":"Amikor az anyád elmondja, hogy leszbikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési adagot pár percen belül elkapkodták.","shortLead":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési...","id":"20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42942ec0-b1d2-4459-b617-7074932901db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","timestamp":"2018. április. 03. 16:59","title":"Pillanatok alatt elkapkodták a Xiaomi eddigi legizgalmasabb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","shortLead":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","id":"20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410fa81c-85ee-4f52-aa01-0aee30496e94","keywords":null,"link":"/elet/20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","timestamp":"2018. április. 03. 16:41","title":"Egy holland nagymama kihímezte a legédesebb ajándékot meleg unokájának – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előkerült egy régi videó a fideszes politikusról, amelyen láthatóan illuminált állapotban próbál udvarolni, sikertelenül. A felvételen elhangzottak szerint Pócs egyszerűen nem hiszi el, hogy egy kiskorúnak ilyen mellbősége lehet.","shortLead":"Előkerült egy régi videó a fideszes politikusról, amelyen láthatóan illuminált állapotban próbál udvarolni...","id":"20180403_A_spicces_Pocs_Janos_dinnyehez_hasonlitgatta_egy_fiatal_lany_melleit__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7b89f-98de-457e-ac02-2d7fd4acf01e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_spicces_Pocs_Janos_dinnyehez_hasonlitgatta_egy_fiatal_lany_melleit__video","timestamp":"2018. április. 03. 21:59","title":"A spicces Pócs János dinnyéhez hasonlítgatta egy fiatal lány melleit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult az oldal üzemeltetőinél.","shortLead":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult...","id":"20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f41e8-5bc3-43bd-855a-1254e4dcc7d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","timestamp":"2018. április. 04. 08:03","title":"Bezárták a legnépszerűbb ingyenes filmnézős oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index egyik olvasója megpróbálta, négy év alatt sem sikerült neki. ","shortLead":"Az Index egyik olvasója megpróbálta, négy év alatt sem sikerült neki. ","id":"20180403_Sehogy_sem_lehet_lekerulni_a_Fidesz_hivaslistajarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d755777-5b25-4dcb-9405-9a598b201661","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Sehogy_sem_lehet_lekerulni_a_Fidesz_hivaslistajarol","timestamp":"2018. április. 03. 13:06","title":"Sehogy sem lehet lekerülni a Fidesz híváslistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","shortLead":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","id":"20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6032c5-4233-4d58-8fd5-75009e1cbf25","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","timestamp":"2018. április. 03. 09:24","title":"Bayer Zsoltot úgy felháborította a kormánykritikus lelkész prédikációja, hogy kilép az evangélikus egyházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]