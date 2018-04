Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c632f6ba-da8f-4722-8189-03455cf57a03","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbánból hiányzik a tisztesség, pokoli, amit művel – mondja Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke szerint a mostani lesz az első választás 1990 óta, amelyet az eredménytől függetlenül nem követ majd megnyugvás. Úgy látja, ez már nem demokrácia, és ő egy mostaninál unalmasabb országot szeretne. Nagyinterjú a Demokratikus Koalíció listavezetőjével.","shortLead":"Orbánból hiányzik a tisztesség, pokoli, amit művel – mondja Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke szerint a mostani lesz...","id":"20180404_Gyurcsany_Ferenc_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c632f6ba-da8f-4722-8189-03455cf57a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b5cdd8-df28-40d8-8f95-47cebfa5764c","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Gyurcsany_Ferenc_interju","timestamp":"2018. április. 04. 17:23","title":"Gyurcsány Ferenc: Zárójelbe kell tennünk Orbánt és egész rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c92e159-a4b6-4515-9b30-a45e7aedd744","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pikáns videóit cenzúrázta a videómegosztó, ezért is lövöldözhetett a YouTube-központ támadója.","shortLead":"Pikáns videóit cenzúrázta a videómegosztó, ezért is lövöldözhetett a YouTube-központ támadója.","id":"20180404_Harcban_allt_a_YouTubebal_a_ceg_kozpontjaban_lovoldozo_no","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c92e159-a4b6-4515-9b30-a45e7aedd744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41373aea-3074-4201-aa1b-3e65800e8cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Harcban_allt_a_YouTubebal_a_ceg_kozpontjaban_lovoldozo_no","timestamp":"2018. április. 04. 10:51","title":"Harcban állt a YouTube-bal a cég központjában lövöldöző nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A törlés négy járatot érint. ","shortLead":"A törlés négy járatot érint. ","id":"20180403_Sztrajk_miatt_minden_keddi_budapesti_jaratat_torolte_az_Air_France","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b3d6cf-f694-4544-b536-a450ee6a77d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Sztrajk_miatt_minden_keddi_budapesti_jaratat_torolte_az_Air_France","timestamp":"2018. április. 03. 14:31","title":"Sztrájk miatt minden keddi budapesti járatát törölte az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d3e77b-28f8-450e-a839-6dbc3b122b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Robert Austin szerint Orbán Viktor feltalálta a magyar stílusú autokráciát, bár Magyarország jelenleg még demokrácia, és április 8-án elvileg szabad választások lesznek. A kormány Soros György ellen folytatott primitív kampánya azonban aggodalomra ad okot, amire Orbán Viktor március 15-én is rátett egy lapáttal, amikor a Magyarországra leselkedő állítólagos sötétségről elmélkedett. ","shortLead":"Robert Austin szerint Orbán Viktor feltalálta a magyar stílusú autokráciát, bár Magyarország jelenleg még demokrácia...","id":"20180404_milosevicshez_hasonlitotta_orbant_egy_kanadai_egyetemi_tanar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d3e77b-28f8-450e-a839-6dbc3b122b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433428e9-5690-43ae-bd0c-c84b2a3204c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_milosevicshez_hasonlitotta_orbant_egy_kanadai_egyetemi_tanar","timestamp":"2018. április. 04. 13:33","title":"Milosevicshez hasonlította Orbánt egy kanadai egyetemi tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első útján, az ünneplő közönség szeme láttára csapódott házfalnak és tört darabokra egy postai drón az oroszországi Burjátföldön.","shortLead":"Első útján, az ünneplő közönség szeme láttára csapódott házfalnak és tört darabokra egy postai drón az oroszországi...","id":"20180403_orosz_postai_dron_baleset_bemutato_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0996c840-6b75-4d1c-8b11-5cfe14ea3387","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_orosz_postai_dron_baleset_bemutato_video","timestamp":"2018. április. 03. 11:03","title":"Epic fail: első útján falnak csapódott és darabokra tört az orosz posta drónja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen mai találmány, mégsem árt időről időre felhívni a figyelmet az irányjelző használatára. ","shortLead":"Nem éppen mai találmány, mégsem árt időről időre felhívni a figyelmet az irányjelző használatára. ","id":"20180403_on_szokott_indexelni_30_ezerre_is_buntethetik_ha_nem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1253b4b2-f13c-45b4-a188-630d7442ce07","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_on_szokott_indexelni_30_ezerre_is_buntethetik_ha_nem","timestamp":"2018. április. 03. 06:41","title":"Ön szokott indexelni? 30 ezerre is büntethetik, ha nem, és tényleg csak egy apró mozdulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt az Aranyélet című sorozat Miklósi Jankája számára, aki egy Duna-menti település polgármestere akar lenni. ","shortLead":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt...","id":"20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e99c7ae-a3e4-4201-87cf-5cccd6ac4b43","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","timestamp":"2018. április. 04. 14:50","title":"Páros lábbal száll bele a választási kampányba az Aranyélet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fokozatosan csökkenti majd a műanyag csomagolás mértékét az áruházlánc saját márkás termékein. ","shortLead":"Fokozatosan csökkenti majd a műanyag csomagolás mértékét az áruházlánc saját márkás termékein. ","id":"20180403_A_Lidl_mostani_donteseert_alighanem_a_bolygonk_is_halas_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6946d8-af6a-4425-ba40-4668d5e33e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_A_Lidl_mostani_donteseert_alighanem_a_bolygonk_is_halas_lesz","timestamp":"2018. április. 03. 19:47","title":"A Lidl mostani döntéséért alighanem a bolygónk is nagyon hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]