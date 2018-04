Habony Árpádról és a magyar álhíriparról írt cikket a BuzzFeed. A lap felidézi, hogy bár korábban más kormányok, az EU és nemzetközi szervezetek is az autoritarianizmus felé elmozdulás miatt figyelmeztettek Magyarországon, most egyre inkább úgy tűnik, hogy nem egy speciális esetről van szó, hanem "egy korai áldozatáról a nyugati demokráciákat fenyegető kihívásoknak: az álhírek támadása, manipulált közösségi média, a vezető politikai pártok pedig kihasználják a rasszizmust és az idegengyűlöletet". A lap szerint ezeket az eszközöket már több mint egy évtizede használják Magyarországon, a most vasárnapi választások pedig megmutatják, hogy milyen rossz is a helyzet.

A cikkben megemlítik, hogy 2010 után a közmédia nagyjából olyanná vált, mint a Trump-párti Fox News egy helyi adása, "Orbánról pedig azt mondják, hogy még saját Steve Bannon-verziója is van, egy politikai tanácsadó, aki a Fideszhez közeli média napirendjét irányítja, és akié az egyik kulcshonlap, amely a bevándorlásellenes videókhoz hasonló propagandát nyomatja". Természetesen Habony Árpádra gondolnak, akiről megjegyzik, hogy Bannontól eltérően ő nem szereti a nyilvános szereplést, és olyan titokban tartják a szerepét, hogy a Fidesz vezetői évekig minden kapcsolatot tagadtak vele.

Habonyról azt írják, hogy 2002 után lett Orbán bizalmasa, az elmúlt 15 évben pedig segített kiépíteni a lojális médiát, partneri viszonyba lépett egy negatív kampányairól híres republikánus tanácsadóval, Arthur Finkelsteinnel, a Fideszt pedig egy könyörtelen, a bevándorlók és a liberális elitek ellen kampányoló gépezetté változtatta.

A BuzzFeed rákérdezett a kormányszóvivő Kovács Zoltánnál Habony szerepére, aki azonban nem volt hajlandó kommentálni a dolgot, és arra hivatkozott, hogy "személyzeti kérdésekről" nem nyilatkozik. Azt azonban elismerte, hogy Habony és más személyek üzemeltetik a Fideszhez közeli médiát, de szerinte ez csak "a korábban befolyásos úgynevezett liberális sajtó" elfogultságát korrigálja. Kovács arról is beszélt, hogy szerinte a "független" sajtó elképzelése összeomlott, és Trumpot idézte, mondván: "Ki dönti el, hogy mi az álhír? Nézzék meg a CNN mit csinál napi szinten, meg nem erősített híreket terjesztve".

A lap emellett idézi a magyar ellenzéki média korábbi írásait Habonyról, és hozzáteszik, a tanácsadót aranyifjúnak tartják az életstílusa és öltözködése miatt, Kósa Lajos egy kiszivárgott felvételen pedig éppen arról beszél, hogy Habony fő hátránya, hogy exhibicionista. A BuzzFeed megpróbált interjút kérni Habonytól a budapesti és a londoni székhelyű cégén keresztül is, de nem kaptak választ.

Viszont nyilatkozott a lapnak Ron Werber, aki az MSZP tanácsadója volt 2002-ben, és aki azt mondta, hogy a Fidesz már jóval a 2016-os amerikai elnökválasztás előtt használta az álhíreket, és felidézte, hogy volt, hogy egy MSZP-s nagygyűlésről úgy számolt be a köztévé, mintha senki nem lett volna ott.

Idézik Tomanovics Gergelyt, a Fidesz volt kampánymenedzserét, aki a 2010-es választásokról – az első Facebook-választásról, amelynél a Fidesz aktívan használta a közösségi médiát – azt mondta, szerinte Habony egyik projektje a fizetett kommentelők alkalmazása volt az Index Fórum oldalán és a közösségi médiában, főleg a WIW-en. Kovács persze csak annyival reagált a fizetett trollok alkalmazására, hogy "minden párt a közösségi média szabályai szerint használja a közösségi médiát".

A lap kitér arra is, hogy milyen Fidesz-közeli médiát épített fel Habony, különösen Orbán Simicskával való szakítása után. Idézik Gulyás Mártont, akit egy meleg társkeresőről való profiljával próbáltak lejáratni, de írnak arról is, hogy hogy áramlik a kormánykommunikáción keresztül az állami pénz a Fidesz-közeli lapokba. Kovács Zoltán erről azt mondta, a magyar média most egészségesebb, mint valaha, mert magyar kézben van a többsége.

A BuzzFeed hozzáteszi, bizonyos jelek arra mutatnak, hogy Habony más országoknak is segít, hogy kövessék Magyarország példáját – erre utal például az, hogy a cége részesedést szerzett Szlovénia egyik tévécsatornájában, amely a jobboldali Janez Jansához kötődik. Emellett a Finkelsteinnel közösen alapított londoni tanácsadó cége is erre utal, amely több mint 130 ezer font bevételt vallott be Nagy-Britanniában, de nem tudni, hogy kik az ügyfeleik.