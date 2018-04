Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ef6fcb3-dbc1-46ed-88a0-dd4cd3dc36d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megtekintésükhöz csak egy kiterjesztett valóság-appot kell letölteni.","shortLead":"A megtekintésükhöz csak egy kiterjesztett valóság-appot kell letölteni.","id":"20180403_Virtualis_divatbemutatokkal_szorja_tele_uzleteit_a_Zara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef6fcb3-dbc1-46ed-88a0-dd4cd3dc36d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33dca34-5582-47fd-bef5-551ec2694a43","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Virtualis_divatbemutatokkal_szorja_tele_uzleteit_a_Zara","timestamp":"2018. április. 03. 14:14","title":"Virtuális divatbemutatókkal szórja tele üzleteit a Zara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet adott ki, hogy jelezze, mennyire kényelmes az Apple Pay használata az iPhone X-zel.","shortLead":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet...","id":"20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ba7224-b56f-48a2-97e2-e7b3f56d2438","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","timestamp":"2018. április. 04. 17:00","title":"Ezért érdemes iPhone X-et venni és Apple Payt használni – mondja az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0315760-dd3e-4bee-af4a-8b211a6c8360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, a Momentum és az Együtt elnöke beszélt Baló Györggyel az RTL Klubon. Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk bejut a parlamentbe, nehéznek látják az együttműködést a Jobbikkal egy esetleges koalíciós kormányban. Bár a jogállamiság helyreállítását az egyik legfontosabb kérdésnek tartják, megoldhatónak látják, hogy kétharmados többséget igénylő törvényeket anélkül módosítsanak - Gyurcsány Ferenc még a politikai nyomásgyakorlás eszközét is bevethetőnek gondolja bizonyos személycserék esetében.","shortLead":"A DK, a Momentum és az Együtt elnöke beszélt Baló Györggyel az RTL Klubon. Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk...","id":"20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0315760-dd3e-4bee-af4a-8b211a6c8360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd25d3d-a295-4529-ba3e-846b251661d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","timestamp":"2018. április. 05. 04:00","title":"A kisebb pártok szerint meg lehet változtatni kétharmados törvényeket sima többséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb6fa4b-af0a-4cec-906b-30497f598daa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mobiltelefonok mozgásának követésére, valamint a hívások és szöveges üzenetek elfogására alkalmas kémberendezéseket találtak a hatóságok Washingtonban és a főváros környékén. ","shortLead":"A mobiltelefonok mozgásának követésére, valamint a hívások és szöveges üzenetek elfogására alkalmas kémberendezéseket...","id":"20180404_Ismeretlen_eredetu_kemberendezeseket_talaltak_Washingtonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb6fa4b-af0a-4cec-906b-30497f598daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830be78d-72b2-4901-afd1-e8257b2fc021","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Ismeretlen_eredetu_kemberendezeseket_talaltak_Washingtonban","timestamp":"2018. április. 04. 15:52","title":"Ismeretlen eredetű kémberendezéseket találtak Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a86dae-97ce-4270-a111-5276281855ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balatonfenyvesen szivattyúkat és homokzsákokat vetettek be.","shortLead":"Balatonfenyvesen szivattyúkat és homokzsákokat vetettek be.","id":"20180404_Mar_februar_kozepen_kihuztak_a_dugot_de_meg_mindig_tul_magas_a_Balaton_vizszintje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a86dae-97ce-4270-a111-5276281855ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82026f94-5365-402a-9b96-158b679703f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Mar_februar_kozepen_kihuztak_a_dugot_de_meg_mindig_tul_magas_a_Balaton_vizszintje","timestamp":"2018. április. 04. 12:59","title":"Már február közepén kihúzták a dugót, de még mindig túl magas a Balaton vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d15af06-2628-4eb3-84dd-8b9c572a6bce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szudánban, ahol egyelőre szó sem eshet a női labdarúgó válogatott létrehozásáról, egy focit szerető nő csak úgy férkőzhet imádott sportja közelébe, ha egy férficsapat edzőjévé válik. ","shortLead":"Szudánban, ahol egyelőre szó sem eshet a női labdarúgó válogatott létrehozásáról, egy focit szerető nő csak...","id":"20180403_Tovabb_dolnek_a_tabuk_az_arab_vilagban_itt_az_elso_noi_edzo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d15af06-2628-4eb3-84dd-8b9c572a6bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355e4e2-41ac-4ad8-bfde-455bd8c56df0","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Tovabb_dolnek_a_tabuk_az_arab_vilagban_itt_az_elso_noi_edzo","timestamp":"2018. április. 03. 16:25","title":"Tovább dőlnek a tabuk az arab világban, itt az első női edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai rendkívüli ülésén, amelynek értelmében új, közös vizsgálatot folytattak volna Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március eleji angliai megmérgezésének ügyében.","shortLead":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai...","id":"20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc46c663-d25b-43ce-a700-496abe9fff39","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","timestamp":"2018. április. 04. 21:38","title":"Leszavazták az oroszokkal közös vizsgálatot a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2fb3e7-c258-41a6-a094-9ccc5e57db91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajdúnánási rendőrök őrizetbe vették a férfit.","shortLead":"A hajdúnánási rendőrök őrizetbe vették a férfit.","id":"20180405_megszurta_a_kutyajat_aztan_kidobta_az_erkelyrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2fb3e7-c258-41a6-a094-9ccc5e57db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef114c07-5d0b-4e97-a920-1884391a41b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_megszurta_a_kutyajat_aztan_kidobta_az_erkelyrol","timestamp":"2018. április. 05. 10:02","title":"Megszúrta a kutyáját, aztán kidobta az erkélyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]