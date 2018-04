Személyi szabadság megsértése miatt panaszt nyújtott be egy újságíró, akit feltartóztattak a rendőrök március 15-én.

Jámbor Andrást más újságírókkal együtt tartóztatták fel a rendőrök egy spontán tüntetésen. Bár a Mérce tudósítója rögtön tájékoztatást kért, hogy mi fog történni vele, az intézkedők közül senki nem volt hajlandó válaszolni neki, és majd egy óráig tartott mire szabadulhatott. Az újságírót képviselő Magyar Helsinki Bizottság közleménye szerint Jámbor most panaszt nyújtott be a Független Rendészeti Panasztestülethez személyi szabadsága jogellenes korlátozása miatt.



2008-ban az Országos Rendőr-főkapitányság maga vállalta, hogy a sajtó munkáját még a be nem jelentett tüntetéseken is segíteni fogja. A rendőrség elvként szögezte le a sajtómunkások pozitív diszkriminációját, előnyben részesített. Az ajánlás így fogalmaz: „Azon újságírók személyi szabadságát, akik az ajánlások ellenére sem viselnek azonosító mellényt, ám a helyszínen igazolni tudják, hogy újságírók (például: újságíró-igazolvány, munkáltatói igazolás stb.) és kizárólag munkavégzés céljából tartózkodnak a területen, a rendőrség nem korlátozza.”



Ehhez képest idén már többször előfordult, hogy munkájukat végző újságírókat tartóztattak fel a rendőrök, majd igazoltatásuk elhúzódott, sőt olyan is akadt, akire közlekedési bírságot szabtak ki. A Magyar Helsinki Bizottság mindezt nem tartja jogszerűnek, és tájékoztatót készített tüntetőknek és újságíróknak, mi a teendő, ha vitatnák az intézkedést vagy a bírságot.



Március 15-én a diákok az Operaház elé bejelentett tüntetése rendben ért véget. Néhány százan azonban továbbvonultak az utcákon. Őket követték a tudósítók és fotósok. A csoportosulás a Rákóczi úton vonult. Miután a tüntetők nem tettek eleget a felszólításnak, és továbbra is az úttesten maradtak, a rendőrök körbevették őket a Síp utcánál. Ide szorult be újságíró kollégáival Jámbor András is. A Mérce tudósítója nem szegte meg a KRESZ előírását, ő a járdán követte az eseményeket.



Jámbor – ahogyan kollégái közül többen is – azonnal jelezte, hogy munkáját végző újságíró, és tájékoztatást kért, szeretett volna az akció parancsnokával beszélni, de senki nem válaszolt neki. A Helsinki Bizottság ügyfele többször és több rendőrnél is megismételte kérését (ezt a helyszíni tudósításáról szóló folyamatos videofelvétel is bizonyítja), de hiába. Végül háromnegyed óra múlva került rá a sor. Akkor már csak néhányan voltak a rendőri gyűrűben.



Jámbor András panaszt nyújtott be a Független Rendészeti Panasztestülethez, mert súlyosan sérült a szabad mozgáshoz fűződő alapvető joga. A rendőrség önkényes magatartása pedig, vagyis az, hogy semmiféle felvilágosítást nem adtak neki az igazoltatás előtt, megsértette a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát is. Ez egy mezei állampolgár esetében is jogsértő lett volna, de különösen súlyos egy újságíró esetében, akinek az a munkája, hogy a közvéleményt tájékoztassa közérdeklődésre számot tartó eseményekről.