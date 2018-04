Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy lépjen fel a politikusi gyűlöletbeszéd ellen, melynek célkeresztjében a kisebbségek, a többi között a romák és a muszlimok állnak.","shortLead":"Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy lépjen fel a politikusi gyűlöletbeszéd...","id":"20180405_Felszolitast_kapott_Magyarorszag_az_ENSZtol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410a39bc-6788-4d07-bf78-6bc0e1ca10a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Felszolitast_kapott_Magyarorszag_az_ENSZtol","timestamp":"2018. április. 05. 14:47","title":"Felszólítást kapott Magyarország az ENSZ-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","shortLead":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","id":"20180404_brezsnyev_csajka_elado","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3c7a23-2996-4233-ad9b-4a6809c7fcb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_brezsnyev_csajka_elado","timestamp":"2018. április. 04. 17:53","title":"Eladó Brezsnyev elvtárs elnöki Csajkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3522fe-c75a-48f5-b50a-b2267f2c407c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlamenti képviselők felszólították a kormányt, léptessen életbe súlyos gazdasági és pénzügyi szankciókat Lettország ellen, amely a napokban törvényt hozott arról, hogy néhány éves átállás után a középiskolákban a lett lesz a kötelező tannyelv, és csupán néhány tárgyat lehet oroszul tanítatni. ","shortLead":"Az orosz parlamenti képviselők felszólították a kormányt, léptessen életbe súlyos gazdasági és pénzügyi szankciókat...","id":"20180403_Oroszorszag_szankciokat_tervez_Lettorszag_ellen_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e3522fe-c75a-48f5-b50a-b2267f2c407c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5af8b94-04a2-4f44-aaa1-b3269341bb50","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Oroszorszag_szankciokat_tervez_Lettorszag_ellen_is","timestamp":"2018. április. 03. 18:35","title":"Oroszország szankciókat tervez Lettország ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180403_Breaking_az_AFP_leleplezte_Sorost__indul_a_valasztason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d6a33e-7abe-4e5f-8888-c979db6b6ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Breaking_az_AFP_leleplezte_Sorost__indul_a_valasztason","timestamp":"2018. április. 03. 17:05","title":"Breaking: az AFP tévedésből leleplezte, hogy Soros indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15afb675-acd0-4ca3-a190-631104e445ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász Péterék szerint Orbán nem Magyarországot, csak a zsákmányt védi.","shortLead":"Juhász Péterék szerint Orbán nem Magyarországot, csak a zsákmányt védi.","id":"20180405_a_Lanchidon_akciozott_az_egyutt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15afb675-acd0-4ca3-a190-631104e445ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1743d383-790c-46aa-8923-9120066a0e21","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_a_Lanchidon_akciozott_az_egyutt","timestamp":"2018. április. 05. 07:10","title":"A Lánchídon akciózott, óriásmolinóval üzent Orbánról az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay Péter. A frakcióvezető szerint egyetlen jelentkező volt a közbeszerzésre, pedig bárki pályázhatott volna Görögországtól Belgiumig, de éppen csak az a hétmilliós árbevételű cég jelentkezett, amely még soha nem csinált ilyet.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay...","id":"20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fc83bb-cdcb-455c-8b66-12ed53cc7118","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 18:59","title":"Nagyon berágott a helyi Fidesz Márki-Zayra a feljelentés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült a kormányzati szektor hiánycélja.","shortLead":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült...","id":"20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf193d-9109-4cbe-a1a9-687a67fa59a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","timestamp":"2018. április. 04. 10:20","title":"Szórta a pénzt a kormány 2017-ben, de így is teljesült a hiánycél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]