[{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","shortLead":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","id":"20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d3b1d-9dd8-4b7f-bab3-94a1af0b8265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. április. 04. 10:07","title":"Helyreállt a rend az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jóváhagyta a tőkeemelést a cég igazgatósága.","shortLead":"Jóváhagyta a tőkeemelést a cég igazgatósága.","id":"20180404_Meszaros_Lorinc_negycsillagos_szallodai_kerultek_be_a_Konzum_Nyrtbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff766c9-28e2-4fab-8af0-acde45a19924","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Meszaros_Lorinc_negycsillagos_szallodai_kerultek_be_a_Konzum_Nyrtbe","timestamp":"2018. április. 04. 11:21","title":"Mészáros Lőrinc négycsillagos szállodái kerültek be a Konzum Nyrt.-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14267bd-687b-4f2b-bd61-c00cb50e8a75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listán azt összesítették, hogy hogyan lehet megnyerni a sokakat ismerő embereket a Fidesz támogatására. ","shortLead":"A listán azt összesítették, hogy hogyan lehet megnyerni a sokakat ismerő embereket a Fidesz támogatására. ","id":"20180405_Kikerult_a_Fidesz_egy_listaja_amelyben_a_soproniakat_listazzak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d14267bd-687b-4f2b-bd61-c00cb50e8a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad996e3b-f9a4-481e-89bd-3b31cc80f182","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Kikerult_a_Fidesz_egy_listaja_amelyben_a_soproniakat_listazzak","timestamp":"2018. április. 05. 11:12","title":"Kikerült a Fidesz egy listája, amelyben a soproniakat listázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP EP-képviselője a választások előtt nem sokkal megpróbál rendet vágni a magyar pártok Európát érintő megszólalásaiban, mostani közleményében uniós témát is érint.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője a választások előtt nem sokkal megpróbál rendet vágni a magyar pártok Európát érintő...","id":"20180405_Szanyi_Tibor_Europa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120d25b-f569-4858-bfaa-d6ce0f9af813","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Szanyi_Tibor_Europa","timestamp":"2018. április. 05. 12:45","title":"Szanyi a magyar választások előtt: Legyen szó Európáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","shortLead":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","id":"20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfbba2-678c-4676-8640-c66b2682322a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","timestamp":"2018. április. 04. 05:17","title":"Elkezdte a Facebook az orosz trollgyár oldalainak törlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0f901-25fe-49fd-9d7b-5d9e6d87d154","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Napraforgóként mozog a konstrukció.","shortLead":"Napraforgóként mozog a konstrukció.","id":"20180405_Megepitettek_itt_a_kacsalabon_forgo_palota","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3db0f901-25fe-49fd-9d7b-5d9e6d87d154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd9854b-5664-4911-8e54-26897d864d85","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180405_Megepitettek_itt_a_kacsalabon_forgo_palota","timestamp":"2018. április. 05. 13:42","title":"Megépítették: itt a kacsalábon forgó palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési adagot pár percen belül elkapkodták.","shortLead":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési...","id":"20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42942ec0-b1d2-4459-b617-7074932901db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","timestamp":"2018. április. 03. 16:59","title":"Pillanatok alatt elkapkodták a Xiaomi eddigi legizgalmasabb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.\r

","shortLead":"Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.\r

","id":"20180405_Igy_poenkodik_Kina_Trumppal_Ugy_udvarias_ha_viszonozzuk_amit_kapunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f95ef7-3bda-41a4-b18b-24bb14311429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Igy_poenkodik_Kina_Trumppal_Ugy_udvarias_ha_viszonozzuk_amit_kapunk","timestamp":"2018. április. 05. 12:52","title":"Így poénkodik Kína Trumppal: „Úgy udvarias, ha viszonozzuk, amit kapunk.”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]