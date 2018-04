Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az ellenzék kerül többségbe, Márki-Zay Péter szerint szakértői kormányra lenne szükség. ","shortLead":"Ha az ellenzék kerül többségbe, Márki-Zay Péter szerint szakértői kormányra lenne szükség. ","id":"20180405_MarkiZay_elmondta_ki_lenne_jo_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ae928a-4f27-4c27-a753-8813ed9f43cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_MarkiZay_elmondta_ki_lenne_jo_miniszterelnok","timestamp":"2018. április. 05. 06:53","title":"Márki-Zay elmondta, ki lenne jó miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf59267-e7e8-4d2c-bf9f-f4231dd592d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségtelen tény, hogy az Országház és az olasz sportkocsi jól mutat egymás mellett az éjszakai fotókon.","shortLead":"Kétségtelen tény, hogy az Országház és az olasz sportkocsi jól mutat egymás mellett az éjszakai fotókon.","id":"20180404_a_nap_fotoja_a_parlament_elott_fotozgatja_szlovak_rendszamos_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf59267-e7e8-4d2c-bf9f-f4231dd592d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f3226b-7036-4dfb-91fc-5bd55ffe6fb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_a_nap_fotoja_a_parlament_elott_fotozgatja_szlovak_rendszamos_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos","timestamp":"2018. április. 04. 06:41","title":"A nap fotója: a Parlament előtt a budapesti milliárdos szlovák rendszámos új Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP EP-képviselője a választások előtt nem sokkal megpróbál rendet vágni a magyar pártok Európát érintő megszólalásaiban, mostani közleményében uniós témát is érint.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője a választások előtt nem sokkal megpróbál rendet vágni a magyar pártok Európát érintő...","id":"20180405_Szanyi_Tibor_Europa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120d25b-f569-4858-bfaa-d6ce0f9af813","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Szanyi_Tibor_Europa","timestamp":"2018. április. 05. 12:45","title":"Szanyi a magyar választások előtt: Legyen szó Európáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12bd370-7361-4b0f-8248-92eb930c7df8","c_author":"Fináli Gábor","category":"velemeny","description":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg, a szabadságharc kiváló történésze. Vélemény.","shortLead":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg...","id":"20180404_A_zsidok_felsobbrendusege_vagy_magyar_hazafisag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12bd370-7361-4b0f-8248-92eb930c7df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddff9ee2-fe04-4f94-b206-49741f07fd38","keywords":null,"link":"/velemeny/20180404_A_zsidok_felsobbrendusege_vagy_magyar_hazafisag","timestamp":"2018. április. 04. 12:12","title":"A zsidók felsőbbrendűsége vagy magyar hazafiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76b4598-0cc9-41d3-ab3e-3cea4da46ffc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy holland ügyvéd, aki együtt dolgozott Trump volt kampánymenedzserével, Paul Manaforttal, elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért. Többféle büntetést is kapott. ","shortLead":"Egy holland ügyvéd, aki együtt dolgozott Trump volt kampánymenedzserével, Paul Manaforttal, elismerte, hogy hibázott...","id":"20180404_orosz_beavatkozas_az_amerikai_elnokvalasztasba_megszuletett_az_elso_itelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76b4598-0cc9-41d3-ab3e-3cea4da46ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473d4028-90cb-4734-bc2e-73cfedf9c84e","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_orosz_beavatkozas_az_amerikai_elnokvalasztasba_megszuletett_az_elso_itelet","timestamp":"2018. április. 04. 10:55","title":"Orosz beavatkozás az amerikai elnökválasztásba: megszületett az első ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d3e77b-28f8-450e-a839-6dbc3b122b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Robert Austin szerint Orbán Viktor feltalálta a magyar stílusú autokráciát, bár Magyarország jelenleg még demokrácia, és április 8-án elvileg szabad választások lesznek. A kormány Soros György ellen folytatott primitív kampánya azonban aggodalomra ad okot, amire Orbán Viktor március 15-én is rátett egy lapáttal, amikor a Magyarországra leselkedő állítólagos sötétségről elmélkedett. ","shortLead":"Robert Austin szerint Orbán Viktor feltalálta a magyar stílusú autokráciát, bár Magyarország jelenleg még demokrácia...","id":"20180404_milosevicshez_hasonlitotta_orbant_egy_kanadai_egyetemi_tanar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d3e77b-28f8-450e-a839-6dbc3b122b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433428e9-5690-43ae-bd0c-c84b2a3204c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_milosevicshez_hasonlitotta_orbant_egy_kanadai_egyetemi_tanar","timestamp":"2018. április. 04. 13:33","title":"Milosevicshez hasonlította Orbánt egy kanadai egyetemi tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fd2e00-e082-4b50-80ed-630dec1bb6ab","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Tragikomikus jelenet keveredett abból, ahogy huszárok, hagyományőrzők és biztonsági emberek gyűrűjében futott a kínos kérdéseket feszegető stábok elől a fideszes képviselő-államtitkár, Czerván György egy ünnepélyes eseményen. A hvg.hu hozta nyilvánosságra, hogyan használ kizárólagosan Czerván veje egy közcélokra, több mint 45 millióból felújított lovas központot, így a délután tápióbicskei csata évfordulóján koszorúzó politikusra már nemcsak az ünneplőbe öltözött helyiek, de a média is várt. A vége szó szerint huszáros iszkolás lett.","shortLead":"Tragikomikus jelenet keveredett abból, ahogy huszárok, hagyományőrzők és biztonsági emberek gyűrűjében futott a kínos...","id":"20180405_Biztonsagiakat_bevetve_iszkolt_a_veje_miatt_botranyba_keveredett_allamtitkar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92fd2e00-e082-4b50-80ed-630dec1bb6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdce2345-e937-490d-a4e1-bcbfa226e03d","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Biztonsagiakat_bevetve_iszkolt_a_veje_miatt_botranyba_keveredett_allamtitkar","timestamp":"2018. április. 05. 11:08","title":"Biztonságiakat bevetve iszkolt a veje miatt botrányba keveredett államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb szereplő.","shortLead":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb...","id":"20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f36b20-7b99-4855-a759-08764862fecc","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","timestamp":"2018. április. 05. 15:27","title":"Évtizedes csúcson a kockázati tőke, de mire számíthat, aki Magyarországon szeretne befektetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]