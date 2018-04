Egy izraeli hátterű, illegális titkosszolgálati módszereket is alkalmazó, jórészt exkémekből álló privát biztonsági cég emberei dolgozhattak rá azokra a civilekre, akikben van egy közös: mindegyiküket kipécézte az Orbán-kormány – írja az Index, amely levelezések és találkozók alapján rekonstruálta a történéseket.

Az Index szerint a végrehajtók nem létező cégek legendáját csinálták meg, kamu honlapokat készítettek, telefonszámokat üzemeltek be, a találkozókat Bécsben, Amszterdamban, New Yorkban bonyolították le. Egyikük legalább két művelethez is az arcát adta, más-más álnéven. A lap birtokába jutott titkosszolgálati jegyzőkönyv bizonyítja, hogy a Migration Aid elleni akcióról a magyar kémelhárítás is tudott. A cél az volt, hogy kiprovokáljanak olyan mondatokat, amelyeket fel lehet használni a civilek ellen.

A megbízók ismeretlenek, de a külföldi végrehajtók által titokban rögzített beszélgetésekre hivatkozva esett neki újra a civileknek a kampány finisében az Orbán-kormány.