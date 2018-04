Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak ettől a kezdeményezéstől.","shortLead":"A Bátor Tábor 17 éve vállalkozik arra, hogy újraindítja a gyerekkort. Most a táborozók összegezték, hogy mit kaptak...","id":"20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ecf8a4c-7fbd-4534-9744-c8add63bb95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78977240-00cd-4f36-94c9-b4e297eec9a1","keywords":null,"link":"/elet/20180405_Furcsa_de_van_egy_hely_ahol_mindenki_mindenkivel_kedves","timestamp":"2018. április. 05. 11:28","title":"Furcsa, de van egy hely, ahol mindenki mindenkivel kedves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","shortLead":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","id":"20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bedfe43-062a-4ea1-95f1-3b1e571f4800","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","timestamp":"2018. április. 04. 06:02","title":"Bezár egy kabai gyár, 120 ember kerül az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem jogerős a döntés, a gyanúsított és védője fellebbezett.","shortLead":"Egyelőre nem jogerős a döntés, a gyanúsított és védője fellebbezett.","id":"20180404_nincs_meglepetes_meghosszabbitottak_czegledy_csaba_elozeteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a435c853-3e9b-4f00-94dc-2ec7add6625a","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_nincs_meglepetes_meghosszabbitottak_czegledy_csaba_elozeteset","timestamp":"2018. április. 04. 14:24","title":"Nincs meglepetés, meghosszabbították Czeglédy Csaba előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki a Kopint-Tárki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki...","id":"20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5700cadb-dbbf-4fe2-bb5f-5df4a95344fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","timestamp":"2018. április. 04. 14:05","title":"Kopint-Tárki: A szlovák és a lengyel után itt a román csoda, minket meg lehagy a régió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos ügyében ítélkezett – az elmúlt évek legnagyobb hibájának a bírói kar lefejezését, nyugdíjazását tartja, és úgy véli, \"még sok időre lesz szükség, amíg mindenhol szakmailag megfelelő emberek kerülnek majd a helyükre\".","shortLead":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos...","id":"20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8003-af9f-4085-b407-8997c5534a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"Amíg beleszólhat a felettes ügyész, addig nem lesz ideális a rendszer – mondja egy kúriai bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98294439-510b-4505-a574-891a2d29e10f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia szenátus szerdán belegyezett abba a reformjavaslatba, amelynek keretében a parlamenti képviselők számát 30 százalékkal csökkentik és a képviselők 15 százalékát arányos választási rendszerben választják a 2022-es törvényhozási választásokon – jelentette be Edouard Philippe francia miniszterelnök szerdán.","shortLead":"A francia szenátus szerdán belegyezett abba a reformjavaslatba, amelynek keretében a parlamenti képviselők számát 30...","id":"20180404_Harminc_szazalekkal_csokkentik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98294439-510b-4505-a574-891a2d29e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e1e053-c33f-4a44-b4d5-17348c8041ff","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Harminc_szazalekkal_csokkentik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. április. 04. 19:23","title":"Harminc százalékkal csökkentik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e79fc9-6699-4e2c-91d0-587473618ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Szabó Tímea kérdésekkel készült, amelyekre Menczer Erzsébetnek nem igazán akaródzott válaszolni.","shortLead":"A párbeszédes Szabó Tímea kérdésekkel készült, amelyekre Menczer Erzsébetnek nem igazán akaródzott válaszolni.","id":"20180404_az_utcan_vitatkozott_a_fideszes_es_az_ellenzeki_jelolt_obudan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8e79fc9-6699-4e2c-91d0-587473618ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f8e4cd-c528-4f58-84ea-f85c099193f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_az_utcan_vitatkozott_a_fideszes_es_az_ellenzeki_jelolt_obudan","timestamp":"2018. április. 04. 19:39","title":"Az utcán vitatkozott a fideszes és az ellenzéki jelölt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai romák nyomorúságos körülményeik közepette is attól tartanak, hogy migránsokat költöztetnek hozzájuk. A város nem roma lakossága részéről viszont éles kormánykritikával találkoztunk. Mi történt a településen, amely a Fidesz kormányra kerülése idején etnikai konfliktusoktól volt hangos? A problémákat oldották meg, vagy csak a zajt?","shortLead":"A gyöngyöspatai romák nyomorúságos körülményeik közepette is attól tartanak, hogy migránsokat költöztetnek hozzájuk...","id":"20180404_Mar_a_gyongyospatai_romak_is_a_migransoktol_felnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342ef8c9-4fbb-48fb-b50a-49699e07bb19","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Mar_a_gyongyospatai_romak_is_a_migransoktol_felnek","timestamp":"2018. április. 04. 10:04","title":"A sebek nem gyógyulnak, de a gyöngyöspatai romák már a migránsoktól félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]