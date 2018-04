Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","shortLead":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","id":"20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1da3a1-826f-42e1-8e57-a2baaddda8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","timestamp":"2018. április. 04. 07:22","title":"Vastagbélrákszűrés: Fontos feladatot kaphatnak ősztől a gyógyszertárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1125a-7690-4a8c-9dc9-aae6dcb804d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leírás viszont nem elírás, lényegében egy autómúzeumot rejt az eladó ingatlan.","shortLead":"A leírás viszont nem elírás, lényegében egy autómúzeumot rejt az eladó ingatlan.","id":"20180403_elado_automuzeum_malibu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e1125a-7690-4a8c-9dc9-aae6dcb804d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f511e9-b738-4fc4-b8b3-8a7379b3467e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_elado_automuzeum_malibu","timestamp":"2018. április. 03. 18:40","title":"Egy hálószoba, 25 garázshellyel – ez sem egy átlagos ingatlanhirdetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti a tálibokat. Ha ez igaz, akkor látványos szerepcsere történt: a Szovjetunió afganisztáni háborúja idején az amerikaiak segítették az iszlamista erőket. Most az oroszok és a tálibok is tagadják az amerikai vádakat. ","shortLead":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti...","id":"20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2342b1d2-bb61-449b-8ed8-5773ec232404","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","timestamp":"2018. április. 03. 14:51","title":"Az oroszok fegyverzik fel a tálibokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget. Míg a helyszínen taps fogadta a produkciót, a Sao Pauló-i egyházi vezetők elítélték a formabontó mutatványt, s intézkedtek, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő. ","shortLead":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget...","id":"20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81172ca-55b2-4a3d-980c-ae26311ece9f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","timestamp":"2018. április. 03. 16:09","title":"Amikor már az oltáriszentséget is drón röpteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d0f43f-1600-48eb-a78f-aad3a97d233c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első hírek szerint súlyos sérültjei is vannak a duisburgi Stadtbahnon kedden délután történt balesetnek. A 903-as vonalon rohant egymásba két szerelvény, egyelőre nem tudni, miért.","shortLead":"Az első hírek szerint súlyos sérültjei is vannak a duisburgi Stadtbahnon kedden délután történt balesetnek. A 903-as...","id":"20180403_csattant_ket_szerelveny_a_duisburgi_stadtbahnon_sokan_megserultek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7d0f43f-1600-48eb-a78f-aad3a97d233c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73d0f20-c275-46b8-8a77-331f8680ba39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_csattant_ket_szerelveny_a_duisburgi_stadtbahnon_sokan_megserultek","timestamp":"2018. április. 03. 17:38","title":"Csattant két szerelvény a duisburgi Stadtbahnon, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671b860c-fd3e-462e-9c8b-8efc9200b781","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok bosszúságot okoztak már olyan Chrome-bővítmények, amelyek kriptopénzt bányásztak, felemésztve ezzel a számítógép erőforrásait. Ennek azonban véget vet a Google.","shortLead":"Sok bosszúságot okoztak már olyan Chrome-bővítmények, amelyek kriptopénzt bányásztak, felemésztve ezzel a számítógép...","id":"20180405_kriptopenzt_banyaszo_chrome_bovitmenyek_letiltasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=671b860c-fd3e-462e-9c8b-8efc9200b781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d766685-0b10-4156-88da-24f86370591e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_kriptopenzt_banyaszo_chrome_bovitmenyek_letiltasa","timestamp":"2018. április. 05. 13:00","title":"Ne féljen, többet nem fog Chrome-bővítmény kriptopénzt bányászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b066e5-4970-4a4e-a420-4f422015b8c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A moszkvai játékáruházból 600 embert menekítettek ki.","shortLead":"A moszkvai játékáruházból 600 embert menekítettek ki.","id":"20180404_Ismet_tuz_utott_ki_egy_oroszorszagi_plazaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4b066e5-4970-4a4e-a420-4f422015b8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4424e0f3-a105-4384-960b-e17ac41a5073","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Ismet_tuz_utott_ki_egy_oroszorszagi_plazaban","timestamp":"2018. április. 04. 13:53","title":"Ismét tűz ütött ki egy oroszországi plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Büszkén jelentette Orbán Viktor facebookos csapata kedd délelőtt, hogy elérték a mérföldkövet.","shortLead":"Büszkén jelentette Orbán Viktor facebookos csapata kedd délelőtt, hogy elérték a mérföldkövet.","id":"20180403_orban_facebook_600_ezer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172aacfe-b545-4a06-89ee-8a07bfa78a56","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_orban_facebook_600_ezer","timestamp":"2018. április. 03. 14:38","title":"Orbánt lájkolták a legtöbben, már 600 ezer rajongója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]