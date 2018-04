Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A skóciai Heriot-Watt Egyetem kutatói szerint étkezéskor olyat is lenyelünk, amelyet egyébként nagyon nem fogyasztanánk el, ha tudnánk a létezéséről.","shortLead":"A skóciai Heriot-Watt Egyetem kutatói szerint étkezéskor olyat is lenyelünk, amelyet egyébként nagyon nem fogyasztanánk...","id":"20180405_eszre_sem_vesszuk_ugy_szennyezik_lathatatlan_aprosagok_az_etelunket_fozes_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0e7609-1fae-4f67-8312-fcc482a54bbb","keywords":null,"link":"/elet/20180405_eszre_sem_vesszuk_ugy_szennyezik_lathatatlan_aprosagok_az_etelunket_fozes_utan","timestamp":"2018. április. 05. 17:49","title":"Észre sem vesszük, úgy szennyezik láthatatlan apróságok az ételünket főzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c8cdcb-6949-4a31-9392-af250272b85a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem a kormánypártok mellett kampányolni, hanem a szmolenszki légikatasztrófa emlékművét felavatni. ","shortLead":"Nem a kormánypártok mellett kampányolni, hanem a szmolenszki légikatasztrófa emlékművét felavatni. ","id":"20180404_jaroslaw_kaczynski_penteken_budapestre_jon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c8cdcb-6949-4a31-9392-af250272b85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9564e345-031e-4ec3-8818-2c8d836ff71d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_jaroslaw_kaczynski_penteken_budapestre_jon","timestamp":"2018. április. 04. 19:45","title":"Jaroslaw Kaczynski pénteken Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes italokat a Mezőkövesd Zsóry FC stadion vendéglátó helyein, és erről videó is van. Az április 4-i meccsen már működtek a pénztárgépek.","shortLead":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes...","id":"20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806c737-d497-4ec3-a5b3-f6f66456728f","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","timestamp":"2018. április. 05. 20:25","title":"24.hu: A NAV-elnök bizalmasának fia üzemelteti a számla nélkül árusító büfét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1f6ef2-e57c-4121-9ba6-0bb8f4e1b6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault Clio legújabb generációja már ötödik lesz, a sorban és várhatóan az idei Párizsi Autószalon egyik legfontosabb premierje lesz.","shortLead":"A Renault Clio legújabb generációja már ötödik lesz, a sorban és várhatóan az idei Párizsi Autószalon egyik...","id":"20180404_renault_clio_parizs_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec1f6ef2-e57c-4121-9ba6-0bb8f4e1b6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad189eb3-20e5-406f-a44a-94be1fca5fb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_renault_clio_parizs_autoszalon","timestamp":"2018. április. 04. 11:21","title":"Álruhában járja az utakat az új Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult az oldal üzemeltetőinél.","shortLead":"Havonta mintegy 98 millió felhasználót szolgált ki a 123movies, a filmipar lobbija azonban erősebbnek bizonyult...","id":"20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea39f41-d39c-43d0-8deb-68d3bdaa599b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f41e8-5bc3-43bd-855a-1254e4dcc7d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_123movies_123movieshub_gomovies_streaming_oldal_bezaras","timestamp":"2018. április. 04. 08:03","title":"Bezárták a legnépszerűbb ingyenes filmnézős oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067b7dad-1aaf-4e3e-9952-168dbe05ee28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nagymamája révén magyar származású Ryan Sheppard kedvence a lólengés.","shortLead":"A nagymamája révén magyar származású Ryan Sheppard kedvence a lólengés.","id":"20180405_amerikai_tornasz_lehet_magyar_valogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=067b7dad-1aaf-4e3e-9952-168dbe05ee28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1caab51d-e875-4e91-9bd6-b0afee328731","keywords":null,"link":"/sport/20180405_amerikai_tornasz_lehet_magyar_valogatott","timestamp":"2018. április. 05. 13:15","title":"Amerikai tornász lehet magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb szereplő.","shortLead":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb...","id":"20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f36b20-7b99-4855-a759-08764862fecc","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","timestamp":"2018. április. 05. 15:27","title":"Évtizedes csúcson a kockázati tőke, de mire számíthat, aki Magyarországon szeretne befektetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc83b3-82e8-4e75-a252-bab5ac7e0742","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan Japánban lépi meg elsőként, hogy a Leaf elhasználódott akkumulátorát féláron lehessen kicserélni.","shortLead":"A Nissan Japánban lépi meg elsőként, hogy a Leaf elhasználódott akkumulátorát féláron lehessen kicserélni.","id":"20180404_nissan_leaf_akkumulator_csere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72dc83b3-82e8-4e75-a252-bab5ac7e0742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4daddab-d91b-4d05-89d0-5139b78aea7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_nissan_leaf_akkumulator_csere","timestamp":"2018. április. 04. 08:21","title":"Olcsó akkumulátort árulnak májustól a Nissan Leafhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]