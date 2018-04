Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25f03ec3-9b27-48c8-953f-9b37f4de423f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egy asztalhoz ültek az ellenzék vezetői, hogy arról beszéljenek, legyőzhető-e a Fidesz. Fórumon az MSZP-Párbeszéd, a DK, az LMP, a Momentum és az Együtt politikusai. A választások előtt négy nappal ugyanis listavezetői, miniszterelnök-jelölti vitát szervezett a V18 csoport Magyarország jelenéről és jövőjéről.","shortLead":"Egy asztalhoz ültek az ellenzék vezetői, hogy arról beszéljenek, legyőzhető-e a Fidesz. Fórumon az MSZP-Párbeszéd...","id":"20180404_Miniszterelnokjelolti_vita_V18_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f03ec3-9b27-48c8-953f-9b37f4de423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1204b610-0260-4581-a9b8-9cf8c0966f75","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Miniszterelnokjelolti_vita_V18_valasztas","timestamp":"2018. április. 04. 20:20","title":"Karácsony: Ha győzünk, nekem kell vezetni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","shortLead":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","id":"20180405_skoda_felicia_fun","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f3207d-1d85-4f50-98fe-0ff1a90ef075","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_skoda_felicia_fun","timestamp":"2018. április. 05. 16:21","title":"Őrült ára van ma egy ilyen, kicsit is ritkább Skodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","shortLead":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","id":"20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3f3397-3557-49e2-b3a4-af83fef917ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","timestamp":"2018. április. 04. 16:24","title":"Videó: Kívülről talán még érdekes is, de a madaraknak élet-halál harcot jelenthet egy visszapillantó tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6b7112-e2f0-480f-b755-fd037c9369e7","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem fog a Jobbiknak kampányolni, kormányváltás esetén a Jobbik-frakcióra nem támaszkodik, de Gyurcsány Ferencet sem akarja kormányában látni Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje. Szerinte egy szocialista frakcióval a háta mögött nem lesz súlytalan miniszterelnök, az pedig elhamarkodott kijelentés, hogy elképzeléseit megfúrhatják a szocialisták. Interjú.","shortLead":"Nem fog a Jobbiknak kampányolni, kormányváltás esetén a Jobbik-frakcióra nem támaszkodik, de Gyurcsány Ferencet sem...","id":"20180405_karacsony_gergely_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6b7112-e2f0-480f-b755-fd037c9369e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b91e16-4ddf-482e-9623-5d80a407f03a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_karacsony_gergely_interju","timestamp":"2018. április. 05. 12:18","title":"Karácsony: \"Ha az ellenzék megnyeri a választást, még nem nyerte meg a politikai átalakulást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.\r

","shortLead":"Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.\r

","id":"20180405_Igy_poenkodik_Kina_Trumppal_Ugy_udvarias_ha_viszonozzuk_amit_kapunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f95ef7-3bda-41a4-b18b-24bb14311429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Igy_poenkodik_Kina_Trumppal_Ugy_udvarias_ha_viszonozzuk_amit_kapunk","timestamp":"2018. április. 05. 12:52","title":"Így poénkodik Kína Trumppal: „Úgy udvarias, ha viszonozzuk, amit kapunk.”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e79fc9-6699-4e2c-91d0-587473618ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Szabó Tímea kérdésekkel készült, amelyekre Menczer Erzsébetnek nem igazán akaródzott válaszolni.","shortLead":"A párbeszédes Szabó Tímea kérdésekkel készült, amelyekre Menczer Erzsébetnek nem igazán akaródzott válaszolni.","id":"20180404_az_utcan_vitatkozott_a_fideszes_es_az_ellenzeki_jelolt_obudan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e79fc9-6699-4e2c-91d0-587473618ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f8e4cd-c528-4f58-84ea-f85c099193f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_az_utcan_vitatkozott_a_fideszes_es_az_ellenzeki_jelolt_obudan","timestamp":"2018. április. 04. 19:39","title":"Az utcán vitatkozott a fideszes és az ellenzéki jelölt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7bc0f2-a859-4ce5-95b2-fe2c9591cd06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt tervezi, lecseréli az Intel chipjeit a Macekben saját készítésű áramköreire.","shortLead":"Az Apple azt tervezi, lecseréli az Intel chipjeit a Macekben saját készítésű áramköreire.","id":"20180404_az_apple_lecserelne_az_intel_processzorokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7bc0f2-a859-4ce5-95b2-fe2c9591cd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ecd58-7960-4c7c-a7d0-dcc0590bc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_az_apple_lecserelne_az_intel_processzorokat","timestamp":"2018. április. 04. 13:00","title":"Nagy csapás lesz az Intel számára, ha ezt meglépi az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","shortLead":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","id":"20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d3b1d-9dd8-4b7f-bab3-94a1af0b8265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. április. 04. 10:07","title":"Helyreállt a rend az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]