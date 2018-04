Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Forbes listáján új szereplő Sárosdi Lilla is.","shortLead":"A Forbes listáján új szereplő Sárosdi Lilla is.","id":"20180404_Orban_Rahel_is_ott_van_a_legbefolyasosabb_magyar_nok_kozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ec9135-e275-4990-a2f4-919c6fe37057","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_Rahel_is_ott_van_a_legbefolyasosabb_magyar_nok_kozott","timestamp":"2018. április. 04. 10:22","title":"Orbán Ráhel is ott van a legbefolyásosabb magyar nők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c19b4f-f17b-4036-8d24-9bad44c8dba7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó tágas családi modellje egyrészt nevet váltott, másrészt kapott egy új automata váltót.","shortLead":"A francia gyártó tágas családi modellje egyrészt nevet váltott, másrészt kapott egy új automata váltót.","id":"20180405_picasso_nelkul_es_mar_8_fokozatu_valtoval_tamad_az_uj_citroen_c4_spacetourer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c19b4f-f17b-4036-8d24-9bad44c8dba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067627ea-301f-4113-952c-a57b85568315","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_picasso_nelkul_es_mar_8_fokozatu_valtoval_tamad_az_uj_citroen_c4_spacetourer","timestamp":"2018. április. 05. 10:23","title":"Picasso nélkül és már 8 fokozatú váltóval támad a Citroën népszerű családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b066e5-4970-4a4e-a420-4f422015b8c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A moszkvai játékáruházból 600 embert menekítettek ki.","shortLead":"A moszkvai játékáruházból 600 embert menekítettek ki.","id":"20180404_Ismet_tuz_utott_ki_egy_oroszorszagi_plazaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4b066e5-4970-4a4e-a420-4f422015b8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4424e0f3-a105-4384-960b-e17ac41a5073","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Ismet_tuz_utott_ki_egy_oroszorszagi_plazaban","timestamp":"2018. április. 04. 13:53","title":"Ismét tűz ütött ki egy oroszországi plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatók között nincs vita arról, hogy a Fidesz nyeri a vasárnapi választást, a győzelem arányáról azonban nincs egyetértés. Míg ugyanis a többség valószínűtlennek tartja ezt, a Medián a legfrissebb (a HVG e heti számában megjelenő) mérésében masszív kétharmadot mért a Fidesz-KDNP-nek. Mindeközben Hódmezővásárhely után sokat erősen kételkednek abban, hogy az országban most uralkodó állapotok között lehet-e valójában pontosan mérni a közhangulatot. A Medián maga is figyelmeztet több olyan tényezőre, amely még befolyásolhatja az eredményt.","shortLead":"A közvélemény-kutatók között nincs vita arról, hogy a Fidesz nyeri a vasárnapi választást, a győzelem arányáról azonban...","id":"201814__medianfelmeres__erosodo_fidesz__nepszeru_kormany__rejtozo_ketharmad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd2ba33-229b-4dee-9460-da58b0f8067b","keywords":null,"link":"/itthon/201814__medianfelmeres__erosodo_fidesz__nepszeru_kormany__rejtozo_ketharmad","timestamp":"2018. április. 04. 15:40","title":"Kétharmad? – a Medián elsöprő Fidesz-győzelmet mért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f944f2-39a7-45f7-a6b2-9335556f54ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","timestamp":"2018. április. 05. 21:52","title":"A Metallica tagjai már a budapesti koncert előtt bebizonyították, hogy nagyon jó fejek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","shortLead":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","id":"20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7552b52b-affb-4acb-9321-8e64cfd4e226","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","timestamp":"2018. április. 04. 13:24","title":"Orbán Viktor önállóságot és támogatási programot ígér a kistelepüléseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért öltek meg négy embert a törökországi Eskisehir városában található egyetemen.","id":"20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71ca2c7e-1b3e-423c-ba8c-559cd905cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa0c20f-f8fa-43ff-9b0c-40696908a644","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_negy_embert_lott_le_egy_kutato_egy_torokorszagi_egyetemen","timestamp":"2018. április. 05. 15:47","title":"Négy embert lőttek le egy törökországi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflix egyelőre nem reagált a vádakra.","shortLead":"A Netflix egyelőre nem reagált a vádakra.","id":"20180404_Azzal_vadoljak_a_Stranger_Things_alkotoit_hogy_loptak_a_sorozat_sztorijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec0eb-35d9-4fb3-86c8-6092ed01a741","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Azzal_vadoljak_a_Stranger_Things_alkotoit_hogy_loptak_a_sorozat_sztorijat","timestamp":"2018. április. 04. 18:59","title":"Azzal vádolják a Stranger Things alkotóit, hogy lopták a sorozat sztoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]