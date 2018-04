Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"349f6b3e-5c23-4caf-9648-5c14b4570548","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon által fejlesztett szenzor közel hatvanszor nagyobb felbontású képet készít, mint egy átlagos Full HD kamera.","shortLead":"A Canon által fejlesztett szenzor közel hatvanszor nagyobb felbontású képet készít, mint egy átlagos Full HD kamera.","id":"20180404_canon_120mxs_szenzor_120_megapixeles_kamera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=349f6b3e-5c23-4caf-9648-5c14b4570548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41dfdf9-ebe5-4833-a304-1fb121ec7c77","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_canon_120mxs_szenzor_120_megapixeles_kamera","timestamp":"2018. április. 04. 20:03","title":"Nem gyenge: itt a Canon 120 megapixeles kamerája, és egy videó arról, hogy mit is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","shortLead":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","id":"20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ffddd3-e0d4-422e-b483-d5913e1dfea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","timestamp":"2018. április. 05. 14:31","title":"Az oroszok megépítették a világ legjobb terepjáróját, de simán elakadt a mocsárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66ab66c-1390-492e-b269-a69cca75d11a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A családi cégek vezetőinek háromnegyede a tulajdonlás megtartásával tervezi a generációváltást.","shortLead":"A családi cégek vezetőinek háromnegyede a tulajdonlás megtartásával tervezi a generációváltást.","id":"20180404_Mexikoi_szappanoperak_a_magyar_rogvalosagban_bizalmatlanok_a_csaladi_cegek_vezetoi_az_utodukkal_szemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66ab66c-1390-492e-b269-a69cca75d11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4dcc28-3ff0-45cc-b314-b5664407396b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Mexikoi_szappanoperak_a_magyar_rogvalosagban_bizalmatlanok_a_csaladi_cegek_vezetoi_az_utodukkal_szemben","timestamp":"2018. április. 04. 09:29","title":"Szappanoperák a magyar rögvalóságban: bizalmatlanok a családi cégek vezetői az utódukkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b5163d-f866-4314-8b39-4a52bb91a8a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenháromezer éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok Kanada nyugati részén, a csendes-óceáni Calvert sziget partjainál. Ezek a legrégebbi emberi lábnyomok, amelyeket eddig Észak-Amerikában találtak.","shortLead":"Tizenháromezer éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok Kanada nyugati részén, a csendes-óceáni Calvert sziget...","id":"20180405_legregebbi_emberi_labnyomok_amerikaban_kanada_13_ezer_eves","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13b5163d-f866-4314-8b39-4a52bb91a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57149b9-3803-4f6e-8a93-4264338fdc92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_legregebbi_emberi_labnyomok_amerikaban_kanada_13_ezer_eves","timestamp":"2018. április. 05. 15:03","title":"13 000 éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai rendkívüli ülésén, amelynek értelmében új, közös vizsgálatot folytattak volna Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március eleji angliai megmérgezésének ügyében.","shortLead":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai...","id":"20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc46c663-d25b-43ce-a700-496abe9fff39","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","timestamp":"2018. április. 04. 21:38","title":"Leszavazták az oroszokkal közös vizsgálatot a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dacdeb-d49e-4588-93bc-1c41e8cf11c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik vezető német élelmiszerbank bejelentette, visszavonja azon tiltakozást kiváltó döntést, amely szerint külföldiek nem kaphatnak a jótékonysági szervezet által összegyűjtött élelmiszerből.","shortLead":"Az egyik vezető német élelmiszerbank bejelentette, visszavonja azon tiltakozást kiváltó döntést, amely szerint...","id":"20180404_Ujra_ad_segelyt_a_kulfoldieknek_a_nemet_elelmiszerbank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3dacdeb-d49e-4588-93bc-1c41e8cf11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e487a-b3c9-49c7-899b-18378f329c73","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Ujra_ad_segelyt_a_kulfoldieknek_a_nemet_elelmiszerbank","timestamp":"2018. április. 04. 14:31","title":"Újra ad segélyt a külföldieknek a német élelmiszerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be a DK-MSZP-P és az Együtt jelöltjeire vonatkozóan. A résztvevők kritikával illették a Momentum és az LMP koordinációtól elzárkózó viselkedését. Ugyanakkor további bejelentésekre és visszalépésekre számítanak, illetve ebbéli reményüket fejezték ki. Ez megtörtént: az LMP is bejelentette, visszalép csepeli jelöltjük.","shortLead":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be...","id":"20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66c6bb7-b805-4dee-a143-62a02c41b031","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","timestamp":"2018. április. 04. 14:43","title":"Újabb visszalépéseket jelentettek be a baloldali pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet adott ki, hogy jelezze, mennyire kényelmes az Apple Pay használata az iPhone X-zel.","shortLead":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet...","id":"20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ba7224-b56f-48a2-97e2-e7b3f56d2438","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","timestamp":"2018. április. 04. 17:00","title":"Ezért érdemes iPhone X-et venni és Apple Payt használni – mondja az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]