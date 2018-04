Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi portálnak adott interjút a hódmezővásárhelyi politikus.","shortLead":"A helyi portálnak adott interjút a hódmezővásárhelyi politikus.","id":"20180404_Lazar_Janos_En_sem_vagyok_hibatlan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938bed69-7947-412a-a734-14c3b74221c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Lazar_Janos_En_sem_vagyok_hibatlan","timestamp":"2018. április. 04. 11:50","title":"Lázár János: \"Én sem vagyok hibátlan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozik a hosszabbításról szóló indítványában.","shortLead":"Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozik...","id":"20180404_harom_honappal_meghosszabbithatjak_czegledy_csaba_elozeteset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d60cb2-20ad-4531-8d47-f476b276e3f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_harom_honappal_meghosszabbithatjak_czegledy_csaba_elozeteset","timestamp":"2018. április. 04. 08:46","title":"Három hónappal meghosszabbíthatják Czeglédy Csaba előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatók között nincs vita arról, hogy a Fidesz nyeri a vasárnapi választást, a győzelem arányáról azonban nincs egyetértés. Míg ugyanis a többség valószínűtlennek tartja ezt, a Medián a legfrissebb (a HVG e heti számában megjelenő) mérésében masszív kétharmadot mért a Fidesz-KDNP-nek. Mindeközben Hódmezővásárhely után sokat erősen kételkednek abban, hogy az országban most uralkodó állapotok között lehet-e valójában pontosan mérni a közhangulatot. A Medián maga is figyelmeztet több olyan tényezőre, amely még befolyásolhatja az eredményt.","shortLead":"A közvélemény-kutatók között nincs vita arról, hogy a Fidesz nyeri a vasárnapi választást, a győzelem arányáról azonban...","id":"201814__medianfelmeres__erosodo_fidesz__nepszeru_kormany__rejtozo_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd2ba33-229b-4dee-9460-da58b0f8067b","keywords":null,"link":"/itthon/201814__medianfelmeres__erosodo_fidesz__nepszeru_kormany__rejtozo_ketharmad","timestamp":"2018. április. 04. 15:40","title":"Kétharmad? – a Medián elsöprő Fidesz-győzelmet mért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6772d7f6-2738-4d86-957f-2e07a6460e86","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amerikai kutatók bizonyítottnak látják az összefüggést.","shortLead":"Amerikai kutatók bizonyítottnak látják az összefüggést.","id":"20180403_Egy_jo_testtartas_es_meglodulnak_a_tarskeresesi_eselyei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6772d7f6-2738-4d86-957f-2e07a6460e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e814521a-3a75-46f4-a539-6c126547b965","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180403_Egy_jo_testtartas_es_meglodulnak_a_tarskeresesi_eselyei","timestamp":"2018. április. 03. 12:15","title":"Egy jó testtartás és meglódulnak a társkeresési esélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet adott ki, hogy jelezze, mennyire kényelmes az Apple Pay használata az iPhone X-zel.","shortLead":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet...","id":"20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ba7224-b56f-48a2-97e2-e7b3f56d2438","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","timestamp":"2018. április. 04. 17:00","title":"Ezért érdemes iPhone X-et venni és Apple Payt használni – mondja az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","shortLead":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","id":"20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73c5ff-8ebe-4952-b905-ad51422a11d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","timestamp":"2018. április. 03. 14:21","title":"Szentségtörés: videón a hangtalanul, elektromosan suhanó titkos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769325a4-8f73-4f08-99f3-1b61719963ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha az autóba szerelt fedélzeti vészhelyzetet érzékel, azonnal továbbítja a központba a szükséges információkat. A sofőr is megnyomhatja a vészhelyzeti gombot, és ha nem tudnak vele kapcsolatba lépni, küldik a segítséget a helyszínre. ","shortLead":"Ha az autóba szerelt fedélzeti vészhelyzetet érzékel, azonnal továbbítja a központba a szükséges információkat. A sofőr...","id":"20180403_fel_eve_kepes_fogadni_mar_a_magyar_rendorseg_az_autokbol_erkezo_veszjelzeseket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=769325a4-8f73-4f08-99f3-1b61719963ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34978766-a687-4bde-8d02-0f982b54d9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_fel_eve_kepes_fogadni_mar_a_magyar_rendorseg_az_autokbol_erkezo_veszjelzeseket","timestamp":"2018. április. 03. 21:10","title":"E-call: fél éve képes fogadni már a magyar rendőrség az autókból érkező vészjelzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 32 ezer afrikai menekült közül 16 ezret nyugati országok vettek volna át, további 16 ezer, menedékjogért folyamodó bevándorló pedig oltalmazotti státuszt kapott volna, és még legalább öt évig Izraelben maradhatott volna. Most nem tudni, mi lesz velük. ","shortLead":"Mintegy 32 ezer afrikai menekült közül 16 ezret nyugati országok vettek volna át, további 16 ezer, menedékjogért...","id":"20180403_Izrael_felmondta_az_ENSZszel_kotott_menekultmegallapodast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f6100b-25b5-4b44-bb21-5c2068024d58","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Izrael_felmondta_az_ENSZszel_kotott_menekultmegallapodast","timestamp":"2018. április. 03. 15:55","title":"Izrael felmondta az ENSZ-szel kötött menekültmegállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]