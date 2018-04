Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült a kormányzati szektor hiánycélja.","shortLead":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült...","id":"20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf193d-9109-4cbe-a1a9-687a67fa59a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","timestamp":"2018. április. 04. 10:20","title":"Szórta a pénzt a kormány 2017-ben, de így is teljesült a hiánycél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 32 ezer afrikai menekült közül 16 ezret nyugati országok vettek volna át, további 16 ezer, menedékjogért folyamodó bevándorló pedig oltalmazotti státuszt kapott volna, és még legalább öt évig Izraelben maradhatott volna. Most nem tudni, mi lesz velük. ","shortLead":"Mintegy 32 ezer afrikai menekült közül 16 ezret nyugati országok vettek volna át, további 16 ezer, menedékjogért...","id":"20180403_Izrael_felmondta_az_ENSZszel_kotott_menekultmegallapodast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f6100b-25b5-4b44-bb21-5c2068024d58","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Izrael_felmondta_az_ENSZszel_kotott_menekultmegallapodast","timestamp":"2018. április. 03. 15:55","title":"Izrael felmondta az ENSZ-szel kötött menekültmegállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","shortLead":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","id":"20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73c5ff-8ebe-4952-b905-ad51422a11d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","timestamp":"2018. április. 03. 14:21","title":"Szentségtörés: videón a hangtalanul, elektromosan suhanó titkos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448c702d-9f15-4adf-8423-33a72305d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezzen családi kirándulást Magyarország legnagyobb folyója alá!","shortLead":"Szervezzen családi kirándulást Magyarország legnagyobb folyója alá!","id":"20180404_Aprilis_vegen_atsetalhatunk_a_Duna_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=448c702d-9f15-4adf-8423-33a72305d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c537611c-87b5-4121-9a5f-23b966708341","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Aprilis_vegen_atsetalhatunk_a_Duna_alatt","timestamp":"2018. április. 04. 16:21","title":"Április végén átsétálhatunk a Duna alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is megoszthatunk egymással az alkalmazásban. És a videós tartalmak megosztása terén is történt előrelépés.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is...","id":"20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14033a-7c7e-4fe1-9f3a-27dc0ed68f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","timestamp":"2018. április. 04. 15:03","title":"Próbálja ki: remek új funkciót kapott a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32adb7a9-8307-46f5-b12f-c6ab6e170158","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület elkészítette Magyarország első, mobiltelefonos madárhatározó-alkalmazásának jelentősen kibővített, immáron 367 hazai fajt tartalmazó verzióját.","shortLead":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület elkészítette Magyarország...","id":"20180403_madarhatarozo_frissites_367_fajta_felismerese_mme_madarak_madartan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32adb7a9-8307-46f5-b12f-c6ab6e170158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff79c6-5682-4764-821b-6e921f3274f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_madarhatarozo_frissites_367_fajta_felismerese_mme_madarak_madartan","timestamp":"2018. április. 03. 15:03","title":"Egy madár csicsereg, és nem tudja, hogy milyen? Már 367 fajtát felismer a nagyszerű magyar alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","shortLead":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","id":"20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90214d2b-ef34-4cdd-bc2c-07716ad9bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","timestamp":"2018. április. 04. 20:22","title":"Elfogytak az orvosok, bezárják a szikszói műveseállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","shortLead":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","id":"20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a14fa08-f7ba-419a-b1bf-8f72ccdee563","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","timestamp":"2018. április. 03. 16:03","title":"Érdemes várni rájuk: új notebookokkal erősít a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]