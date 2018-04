Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28c2e12d-74cf-4941-8f82-effc6a0b9328","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, hivatalos Porsche Design jelzéssel ellátott modell is érkezik a Huawei aktuális csúcstelefonjából.","shortLead":"Különleges, hivatalos Porsche Design jelzéssel ellátott modell is érkezik a Huawei aktuális csúcstelefonjából.","id":"20180403_huawei_porsche_design_mate_rs_telefon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28c2e12d-74cf-4941-8f82-effc6a0b9328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909657ea-9a07-44af-990e-3c5810deb843","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_huawei_porsche_design_mate_rs_telefon","timestamp":"2018. április. 03. 12:03","title":"A Huawei és a Porsche csináltak egy androidos telefont, ami 655 ezer forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt az Aranyélet című sorozat Miklósi Jankája számára, aki egy Duna-menti település polgármestere akar lenni. ","shortLead":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt...","id":"20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e99c7ae-a3e4-4201-87cf-5cccd6ac4b43","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","timestamp":"2018. április. 04. 14:50","title":"Páros lábbal száll bele a választási kampányba az Aranyélet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47","c_author":"","category":"vilag","description":"Mark Zuckerbergnek, a Facebook közösségi oldal alapítójának és vezérigazgatójának az amerikai képviselőház kereskedelmi bizottsága előtt kell tanúvallomást tennie a cég adatkezelési gyakorlatáról. Az április 11-ére időzített meghallgatást amiatt tartják meg, mert a Cambridge Analytica nevű céget azzal vádolják, hogy a Facebook-felhasználók adatainak felhasználásával befolyásolni akarta a választási eredményeket. Az ügy minden netező számára tanulságos. \r

","shortLead":"Mark Zuckerbergnek, a Facebook közösségi oldal alapítójának és vezérigazgatójának az amerikai képviselőház kereskedelmi...","id":"20180404_A_Facebookfonoknek_az_adatkezelesrol_kell_vallania_az_amerikai_torvenyhozasban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58cae3e-4efd-45ec-b555-311111bb0e44","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_Facebookfonoknek_az_adatkezelesrol_kell_vallania_az_amerikai_torvenyhozasban","timestamp":"2018. április. 04. 18:40","title":"A Facebook-főnöknek az adatkezelésről kell vallania az amerikai törvényhozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két városban biztosan nem teljesültek azok az energiamegtakarításra tett vállalások, amelyeket az Elios ígért a lámpacserék utánra – írja a Direkt36.","shortLead":"Két városban biztosan nem teljesültek azok az energiamegtakarításra tett vállalások, amelyeket az Elios ígért...","id":"20180403_elios_nem_teljesultek_a_beigert_nagy_megtakaritasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6848771a-34fe-4f22-9a07-1f9886072291","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_elios_nem_teljesultek_a_beigert_nagy_megtakaritasok","timestamp":"2018. április. 03. 13:08","title":"Elios-ügy: nem teljesültek a beígért nagy megtakarítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","shortLead":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","id":"20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f50b0c6-cba5-4cd6-bfc8-75ebac588fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","timestamp":"2018. április. 03. 07:45","title":"Vége Channing Tatum házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog mutatkozni. És 400 lóerős változat is lesz belőle.","shortLead":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog...","id":"20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a36edf-3b5a-4c82-9192-0197a2780436","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","timestamp":"2018. április. 03. 11:23","title":"Már csak egy hét és itt a teljesen új Ford Focus, videónk is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy újabb, halállal végződő eset után kínálták fel a felmondás lehetőségét a Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábornak – tudta meg a HVG. Az orvos szerdán azt állította, nem mondott le, a HM pedig kiállt mellette","shortLead":"Egy újabb, halállal végződő eset után kínálták fel a felmondás lehetőségét a Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető...","id":"20180404_Lemondott_Zacher_Gabor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2656acf7-1a28-4cc9-8042-7adc9ae45341","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Lemondott_Zacher_Gabor","timestamp":"2018. április. 04. 12:03","title":"Megy vagy marad? - ellentmondó hírek Zacher Gáborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cbbcc5-8bfa-40d8-9f08-c76755f2203b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyeztetnek a klíma beszereléséről a metrószerelvényekbe. ","shortLead":"Egyeztetnek a klíma beszereléséről a metrószerelvényekbe. ","id":"20180403_Tarlos_elbucsuztatta_az_utolso_regi_metrot_es_a_klimarol_is_szolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3cbbcc5-8bfa-40d8-9f08-c76755f2203b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4607be16-bfb1-46d3-8b5d-80a701d40709","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Tarlos_elbucsuztatta_az_utolso_regi_metrot_es_a_klimarol_is_szolt","timestamp":"2018. április. 03. 11:48","title":"Tarlós elbúcsúztatta az utolsó régi metrót és a klímáról is szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]