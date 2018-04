Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe2ed8c9-ebc3-4483-abbd-60233be2a278","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon rakétával elindított hétfőn egy ellátmánnyal és berendezésekkel megrakott Dragon űrhajót a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), az űrhajó Föld körüli pályára állt, és várhatóan szerdán ér úti céljához - közölte a NASA.","shortLead":" Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon rakétával elindított hétfőn egy ellátmánnyal...","id":"20180404_spacex_dragon_nemzetkozi_urallomas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2ed8c9-ebc3-4483-abbd-60233be2a278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90554b-8dd8-48c0-a9f9-8e7b2d2c61d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_spacex_dragon_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2018. április. 04. 00:38","title":"Ma ér célba az űrhajó, ami tele van fontos rakománnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07","c_author":"","category":"vilag","description":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek keresztezésével sikerült újraegyesíteni a famíliát. ","shortLead":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek...","id":"20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188654e-bc91-480f-b104-aa3f97843225","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","timestamp":"2018. április. 03. 13:51","title":"24 év után került meg a gyerek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90ccb22-a0ae-4b3c-9406-defd28315170","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb statisztikák szerint a vásárlók inkább az alacsonyabb árat részesítik előnyben a technikai újításokkal szemben.","shortLead":"A legfrissebb statisztikák szerint a vásárlók inkább az alacsonyabb árat részesítik előnyben a technikai újításokkal...","id":"20180404_apple_elso_negyedeves_iphone_eladasok_megoszlasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f90ccb22-a0ae-4b3c-9406-defd28315170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9439ac2b-8ef4-49c2-8833-28bd12703362","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_apple_elso_negyedeves_iphone_eladasok_megoszlasa","timestamp":"2018. április. 04. 10:00","title":"Nem biztos, hogy örülni fognak ennek a hírnek az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","shortLead":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","id":"20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaca57a-f206-418b-97bb-476fbb0b60a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2018. április. 04. 09:31","title":"Hadházy egyoldalúan visszalép pénteken délután, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76b4598-0cc9-41d3-ab3e-3cea4da46ffc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy holland ügyvéd, aki együtt dolgozott Trump volt kampánymenedzserével, Paul Manaforttal, elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért. Többféle büntetést is kapott. ","shortLead":"Egy holland ügyvéd, aki együtt dolgozott Trump volt kampánymenedzserével, Paul Manaforttal, elismerte, hogy hibázott...","id":"20180404_orosz_beavatkozas_az_amerikai_elnokvalasztasba_megszuletett_az_elso_itelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76b4598-0cc9-41d3-ab3e-3cea4da46ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473d4028-90cb-4734-bc2e-73cfedf9c84e","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_orosz_beavatkozas_az_amerikai_elnokvalasztasba_megszuletett_az_elso_itelet","timestamp":"2018. április. 04. 10:55","title":"Orosz beavatkozás az amerikai elnökválasztásba: megszületett az első ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11da8405-c05c-498a-911c-1ebd5a1dc69a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Építőipari körökben sem értik, mit tud a Belfry, mely sorozatban nyeri az állami út- és vasútépítéseket a Strabag konzorciumi partnereként.","shortLead":"Építőipari körökben sem értik, mit tud a Belfry, mely sorozatban nyeri az állami út- és vasútépítéseket a Strabag...","id":"20180403_Alig_vannak_huszan_megis_60_milliardnyi_megrendelest_kapott_a_magyar_allamtol_a_rejtelyes_ceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11da8405-c05c-498a-911c-1ebd5a1dc69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db746c9d-b269-426a-996a-777b3dc28d54","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Alig_vannak_huszan_megis_60_milliardnyi_megrendelest_kapott_a_magyar_allamtol_a_rejtelyes_ceg","timestamp":"2018. április. 03. 10:28","title":"Alig vannak húszan, mégis 60 milliárdnyi megrendelést kapott a magyar államtól a rejtélyes cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","shortLead":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","id":"20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52057869-f07d-40c9-96df-287176680d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","timestamp":"2018. április. 03. 11:18","title":"Az állam költekezett, a háztartások megtakarítottak tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai rendkívüli ülésén, amelynek értelmében új, közös vizsgálatot folytattak volna Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március eleji angliai megmérgezésének ügyében.","shortLead":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai...","id":"20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc46c663-d25b-43ce-a700-496abe9fff39","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","timestamp":"2018. április. 04. 21:38","title":"Leszavazták az oroszokkal közös vizsgálatot a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]