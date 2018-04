Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a kereskedelmi háború a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között.","shortLead":"Folytatódik a kereskedelmi háború a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között.","id":"20180404_Peking_visszavag_Trumpnak_vamot_vetnek_ki_a_Boeingra_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dd1bb-2238-4c50-b03d-d464df41f368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Peking_visszavag_Trumpnak_vamot_vetnek_ki_a_Boeingra_is","timestamp":"2018. április. 04. 12:25","title":"Peking visszavág Trumpnak: vámot vetnek ki a Boeingokra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz az egyre jobban jelentkező szakemberhiány is hozzátesz az RTL Híradó tudósítása szerint.","shortLead":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz...","id":"20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ea4884-937d-4447-96f1-274b2f4e7680","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","timestamp":"2018. április. 03. 21:37","title":"Heteket kell várni a gumicserére, alig győzik a rohamot a műhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó amerikai katonákat, s közölte azt is, azt szeretné, ha az USA arab szövetségesei vennék át az amerikaiak helyét a stabilizáció és az újjáépítés időszakában. Szerdán még mást mondott a Fehér Ház. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó...","id":"20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3573b-e0a5-42fd-9062-81a895541a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 05. 17:08","title":"Már senki sem tudja, meddig maradnak az amerikaiak Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozik a hosszabbításról szóló indítványában.","shortLead":"Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozik...","id":"20180404_harom_honappal_meghosszabbithatjak_czegledy_csaba_elozeteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d60cb2-20ad-4531-8d47-f476b276e3f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_harom_honappal_meghosszabbithatjak_czegledy_csaba_elozeteset","timestamp":"2018. április. 04. 08:46","title":"Három hónappal meghosszabbíthatják Czeglédy Csaba előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ff9fa7-7929-466d-b7d0-c56df43f99ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magánéleti vita vezethetett a lövöldözéshez.","shortLead":"Magánéleti vita vezethetett a lövöldözéshez.","id":"20180404_Azonositottak_a_YouTubekozpont_tamadojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4ff9fa7-7929-466d-b7d0-c56df43f99ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1cf141-d6e9-4c86-b525-3d0d83addfc8","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Azonositottak_a_YouTubekozpont_tamadojat","timestamp":"2018. április. 04. 09:32","title":"Azonosították a YouTube-központ támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírósági döntés szerint több mint 23 millió forintot kell fizetnie a fideszes városvezetés biztatására a Ledina Kerámiához átigazolt 117 volt Zsolnay-dolgozónak. Az önkormányzat azt ígérte, kifizeti helyettük az összeget, de holnap lejár a határidő, és a pénz még sehol.","shortLead":"A bírósági döntés szerint több mint 23 millió forintot kell fizetnie a fideszes városvezetés biztatására a Ledina...","id":"20180405_Azt_mondtak_ez_a_kormany_erdeke__kiszurtak_a_volt_zsolnays_dolgozokkal_tobb_mint_23_milliot_kell_fizetniuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f18223-a39e-48b8-b414-1e7891f6373c","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Azt_mondtak_ez_a_kormany_erdeke__kiszurtak_a_volt_zsolnays_dolgozokkal_tobb_mint_23_milliot_kell_fizetniuk","timestamp":"2018. április. 05. 10:15","title":"„Azt mondták, ez a kormány érdeke” – kiszúrtak a volt zsolnays dolgozókkal, több mint 23 milliót kell fizetniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90ccb22-a0ae-4b3c-9406-defd28315170","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb statisztikák szerint a vásárlók inkább az alacsonyabb árat részesítik előnyben a technikai újításokkal szemben.","shortLead":"A legfrissebb statisztikák szerint a vásárlók inkább az alacsonyabb árat részesítik előnyben a technikai újításokkal...","id":"20180404_apple_elso_negyedeves_iphone_eladasok_megoszlasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90ccb22-a0ae-4b3c-9406-defd28315170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9439ac2b-8ef4-49c2-8833-28bd12703362","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_apple_elso_negyedeves_iphone_eladasok_megoszlasa","timestamp":"2018. április. 04. 10:00","title":"Nem biztos, hogy örülni fognak ennek a hírnek az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","shortLead":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","id":"20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec19fea-834f-4cc6-908a-6c9cb848012c","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","timestamp":"2018. április. 03. 22:03","title":"Ungár Péter öt pontban utasította vissza Karácsony ajánlatát, \"a bohózatot lezártnak tekintik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]