Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már egy olimpia is kijött volna ennyi pénzből.","shortLead":"Már egy olimpia is kijött volna ennyi pénzből.","id":"20180404_Sokkolo_szam_arrol_mennyit_koltott_az_allam_sportra_2010_ota","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd8109f-2c16-4978-9c61-d5c6b2b8c459","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Sokkolo_szam_arrol_mennyit_koltott_az_allam_sportra_2010_ota","timestamp":"2018. április. 04. 06:26","title":"Sokkoló szám arról, mennyit költött az állam sportra 2010 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef6fcb3-dbc1-46ed-88a0-dd4cd3dc36d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megtekintésükhöz csak egy kiterjesztett valóság-appot kell letölteni.","shortLead":"A megtekintésükhöz csak egy kiterjesztett valóság-appot kell letölteni.","id":"20180403_Virtualis_divatbemutatokkal_szorja_tele_uzleteit_a_Zara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef6fcb3-dbc1-46ed-88a0-dd4cd3dc36d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33dca34-5582-47fd-bef5-551ec2694a43","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Virtualis_divatbemutatokkal_szorja_tele_uzleteit_a_Zara","timestamp":"2018. április. 03. 14:14","title":"Virtuális divatbemutatókkal szórja tele üzleteit a Zara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kísérlet szerint rövid távon egész biztosan pozitív élettani hatása van annak, ha felhagyunk a Facebook használatával. Olyannyira, hogy már néhány napos szünet látványos, illetve érezhető eredményekkel jár.","shortLead":"Egy új kísérlet szerint rövid távon egész biztosan pozitív élettani hatása van annak, ha felhagyunk a Facebook...","id":"20180405_facebook_profil_torlese_felmeres_kutatas_stressz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd2c28-e1a8-4cd4-a146-213fd9aa3a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_facebook_profil_torlese_felmeres_kutatas_stressz","timestamp":"2018. április. 05. 08:03","title":"El nem hinné, mi fog történni, ha csak 5 napon át nem lép be a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","shortLead":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","id":"20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfbba2-678c-4676-8640-c66b2682322a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","timestamp":"2018. április. 04. 05:17","title":"Elkezdte a Facebook az orosz trollgyár oldalainak törlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OLAF fogászati szkennerek komoly túlárazását találta, de vizsgálták a fogászati turizmust koordináló OTI Orvosi Turizmus Iroda működését is, ami Orbán fogorvosának érdekeltsége. ","shortLead":"Az OLAF fogászati szkennerek komoly túlárazását találta, de vizsgálták a fogászati turizmust koordináló OTI Orvosi...","id":"20180405_Orban_fogorvosanak_neve_is_elokerul_az_OLAF_egyik_jelenteseben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69fd0cd-be01-4e71-981e-391f4935e6e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Orban_fogorvosanak_neve_is_elokerul_az_OLAF_egyik_jelenteseben","timestamp":"2018. április. 05. 07:45","title":"Orbán fogorvosának neve is előkerül az OLAF egyik jelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt az Aranyélet című sorozat Miklósi Jankája számára, aki egy Duna-menti település polgármestere akar lenni. ","shortLead":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt...","id":"20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e99c7ae-a3e4-4201-87cf-5cccd6ac4b43","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","timestamp":"2018. április. 04. 14:50","title":"Páros lábbal száll bele a választási kampányba az Aranyélet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előkerült egy régi videó a fideszes politikusról, amelyen láthatóan illuminált állapotban próbál udvarolni, sikertelenül. A felvételen elhangzottak szerint Pócs egyszerűen nem hiszi el, hogy egy kiskorúnak ilyen mellbősége lehet.","shortLead":"Előkerült egy régi videó a fideszes politikusról, amelyen láthatóan illuminált állapotban próbál udvarolni...","id":"20180403_A_spicces_Pocs_Janos_dinnyehez_hasonlitgatta_egy_fiatal_lany_melleit__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7b89f-98de-457e-ac02-2d7fd4acf01e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_spicces_Pocs_Janos_dinnyehez_hasonlitgatta_egy_fiatal_lany_melleit__video","timestamp":"2018. április. 03. 21:59","title":"A spicces Pócs János dinnyéhez hasonlítgatta egy fiatal lány melleit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","shortLead":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","id":"20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292c5f25-e87e-490e-b821-6643dc14a15d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","timestamp":"2018. április. 04. 18:16","title":"3000 kilométert utazik egy magyar nő, hogy szavazhasson vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]