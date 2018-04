Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a politikus maga jelentette be a Facebook-oldalán. Szabó Szabolcsnak így nőttek az esélyei Németh Szilárddal szemben.","shortLead":"Ezt a politikus maga jelentette be a Facebook-oldalán. Szabó Szabolcsnak így nőttek az esélyei Németh Szilárddal...","id":"20180404_Hivatalos_Bangone_visszalepett_Csepelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030cc800-129a-442f-a092-c5695024a615","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hivatalos_Bangone_visszalepett_Csepelen","timestamp":"2018. április. 04. 13:15","title":"Hivatalos: Bangóné visszalépett Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront éri el a térséget, emiatt többfelé várható csapadék, és kissé mérséklődik a felmelegedés az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Hidegfront éri el a térséget, emiatt többfelé várható csapadék, és kissé mérséklődik a felmelegedés az Országos...","id":"20180405_zivatarokat_hoz_az_erkezo_hidegfront","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545ff6b0-aae9-4e1b-b34b-c2c8e3c5a3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_zivatarokat_hoz_az_erkezo_hidegfront","timestamp":"2018. április. 05. 05:15","title":"Zivatarokat hoz az érkező hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt az Aranyélet című sorozat Miklósi Jankája számára, aki egy Duna-menti település polgármestere akar lenni. ","shortLead":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt...","id":"20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e99c7ae-a3e4-4201-87cf-5cccd6ac4b43","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","timestamp":"2018. április. 04. 14:50","title":"Páros lábbal száll bele a választási kampányba az Aranyélet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180403_Breaking_az_AFP_leleplezte_Sorost__indul_a_valasztason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d6a33e-7abe-4e5f-8888-c979db6b6ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Breaking_az_AFP_leleplezte_Sorost__indul_a_valasztason","timestamp":"2018. április. 03. 17:05","title":"Breaking: az AFP tévedésből leleplezte, hogy Soros indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne. Ha azzal számol, hogy ezáltal kiváltja magát a gazemberek köréből, melyben vezető szerepet töltött be, kivásárolja magát a Jobbik plakátján említett lopós \"Ők\"-ből és bevásárolja magát a visszavevős \"Mi\"-be, akkor a saját érdekének megfelelően cselekszik.","shortLead":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne...","id":"20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ab341-a2b6-423a-a31f-c5f6c942085a","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","timestamp":"2018. április. 04. 16:10","title":"Révész: Simicskát a börtönbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflix egyelőre nem reagált a vádakra.","shortLead":"A Netflix egyelőre nem reagált a vádakra.","id":"20180404_Azzal_vadoljak_a_Stranger_Things_alkotoit_hogy_loptak_a_sorozat_sztorijat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec0eb-35d9-4fb3-86c8-6092ed01a741","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Azzal_vadoljak_a_Stranger_Things_alkotoit_hogy_loptak_a_sorozat_sztorijat","timestamp":"2018. április. 04. 18:59","title":"Azzal vádolják a Stranger Things alkotóit, hogy lopták a sorozat sztoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c854d4b0-2803-4d3f-bc5f-5b1560e18213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerelmi háromszögnek vethetett véget a Blikk információi szerint az a nyíregyházi férfi, aki húsvéthétfőn több késszúrással megölte ismerősét, egyben vetélytársát. ","shortLead":"Szerelmi háromszögnek vethetett véget a Blikk információi szerint az a nyíregyházi férfi, aki húsvéthétfőn több...","id":"20180405_nyiregyhazi_gyilkossag_levagta_a_peniszet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c854d4b0-2803-4d3f-bc5f-5b1560e18213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94210599-2ad0-4dbc-96e1-b37043fedcd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_nyiregyhazi_gyilkossag_levagta_a_peniszet","timestamp":"2018. április. 05. 16:01","title":"Hetvennégyszer szúrt, aztán levágta áldozata péniszét a nyíregyházi gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt a válasz a Szkripal-ügyben történt magyar lépésre.","shortLead":"Itt a válasz a Szkripal-ügyben történt magyar lépésre.","id":"20180404_Moszkva_kiutasitott_egy_magyar_diplomatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50309f5-4150-4bdc-82bd-4a57b43649e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Moszkva_kiutasitott_egy_magyar_diplomatat","timestamp":"2018. április. 04. 14:05","title":"Moszkva kiutasított egy magyar diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]