[{"available":true,"c_guid":"5081802b-833b-4af6-b1b6-f0b2ead7b20f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztályos AMG Mercedes többször is megpördült, mire megállt a bukás után.","shortLead":"Az A-osztályos AMG Mercedes többször is megpördült, mire megállt a bukás után.","id":"20180403_nurburgring_zold_pokol_mercedes_a_osztaly_amg_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5081802b-833b-4af6-b1b6-f0b2ead7b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c91a23d-bc01-4e4b-bdbf-c962ccde0515","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_nurburgring_zold_pokol_mercedes_a_osztaly_amg_baleset_video","timestamp":"2018. április. 04. 04:01","title":"Alig kezdődött el a szezon a Nürburgringen, máris történt egy hatalmas baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","shortLead":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","id":"20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6960a0da-a11e-48d2-a942-d043a110bb1a","keywords":null,"link":"/sport/20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. április. 04. 17:51","title":"Meghalt a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan már biztosan nem tudják határidőre visszaküldeni. ","shortLead":"Sokan már biztosan nem tudják határidőre visszaküldeni. ","id":"20180404_Kesve_adtak_fel_a_kulhoni_magyaroknak_a_szavazashoz_szukseges_levelcsomagokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eae20cf-77a1-4407-a24b-49ef66509343","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Kesve_adtak_fel_a_kulhoni_magyaroknak_a_szavazashoz_szukseges_levelcsomagokat","timestamp":"2018. április. 04. 20:17","title":"Késve adták fel a külhoni magyaroknak a szavazáshoz szükséges levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe30341-3a43-4dcc-9225-e337bc5c871f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc kategóriában díjazták a magyar borvilág kiválóságait a ma átadott VinCE Awards-díjjal.","shortLead":"Nyolc kategóriában díjazták a magyar borvilág kiválóságait a ma átadott VinCE Awards-díjjal.","id":"20180405_Kiderult_hova_erdemes_borozgatni_menni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe30341-3a43-4dcc-9225-e337bc5c871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1202f87-e50c-4565-8fd5-a87a832575df","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Kiderult_hova_erdemes_borozgatni_menni","timestamp":"2018. április. 05. 12:00","title":"Kiderült, hova érdemes borozgatni menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok Magyarország felé, elég egy rossz döntés vasárnap, és ellepik az országot, de leginkább Budapestet. Az ellenzéki pártok gyenge államot és kormányt akarnak, Orbán viszont továbbra is maga akarja írni a történelmet, mégpedig magyarul.\r

