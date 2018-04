Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer brüsszeli központjában történt súlyos számítógépes hiba miatt. ","shortLead":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer...","id":"20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01012cdc-1fa4-477f-a488-918f1ca3cd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","timestamp":"2018. április. 03. 17:46","title":"Baj van: összeomlott az európai légi közlekedés, gépek ezrei késnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf019b6c-396c-4ddc-a703-3014a3434fca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A norvég sílövő minden idők második legeredményesebb téli olimpikonja.\r

","shortLead":"A norvég sílövő minden idők második legeredményesebb téli olimpikonja.\r

","id":"20180403_Visszavonult_a_nyolcszoros_olimpiai_bajnok_Ole_Einar_Bjorndalen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf019b6c-396c-4ddc-a703-3014a3434fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf6667f-c10e-41cd-9aab-46f87c8aa241","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Visszavonult_a_nyolcszoros_olimpiai_bajnok_Ole_Einar_Bjorndalen","timestamp":"2018. április. 03. 12:11","title":"Visszavonult a nyolcszoros olimpiai bajnok Ole Einar Björndalen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","shortLead":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","id":"20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be80895-2893-437f-a12f-f4e3d30912b1","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","timestamp":"2018. április. 03. 10:51","title":"Nem sikerült nyerni, minden focistát szabadságra küldtek az Olimpiakosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acfbd1d-4a24-42aa-ad3b-f23474750d81","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Liget téren található szolgáltatóházat elbontották, most megérkeztek a látványtervek a helyére épített zöldfelületről.","shortLead":"A Liget téren található szolgáltatóházat elbontották, most megérkeztek a látványtervek a helyére épített zöldfelületről.","id":"20180403_Igy_fog_kinezni_a_kobanyan_elbontott_elfeledett_metroallomas_helye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8acfbd1d-4a24-42aa-ad3b-f23474750d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b2af44-1482-4a75-a5b1-d15bc616821b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Igy_fog_kinezni_a_kobanyan_elbontott_elfeledett_metroallomas_helye","timestamp":"2018. április. 03. 10:30","title":"Így fog kinézni az elfeledett kőbányai metróállomás helye – látványtervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef62480-1dfb-426f-bfcd-f152b607697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy körzetben tisztult a kép, de a megegyezést még a pártelnökségeknek is jóvá kell hagyniuk.","shortLead":"Négy körzetben tisztult a kép, de a megegyezést még a pártelnökségeknek is jóvá kell hagyniuk.","id":"20180403_Megallapodott_a_visszalepesekrol_az_MSZP_es_az_LMP","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef62480-1dfb-426f-bfcd-f152b607697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a5cde4-f24a-47dd-9e6e-7fb83cf2ff50","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Megallapodott_a_visszalepesekrol_az_MSZP_es_az_LMP","timestamp":"2018. április. 03. 14:43","title":"Megállapodott a visszalépésekről az MSZP és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca364964-fb76-4473-9e5d-c3ea2f9c516f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Együtt dolgozhatott Martin Luther Kinggel, Bill Clinton elnöki beiktatásán saját versét szavalhatta, és úgy általában: sokat tett azért, hogy a világ szebb és jobb hely legyen. Dr. Maya Angelou nem véletlenül került ma a Google kereső főoldalára.","shortLead":"Együtt dolgozhatott Martin Luther Kinggel, Bill Clinton elnöki beiktatásán saját versét szavalhatta, és úgy általában...","id":"20180404_maya_angelou_emberi_jogok_aktivista_egyenjogusag_marguerite_annie_johnson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca364964-fb76-4473-9e5d-c3ea2f9c516f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5c1b4-d7b4-439f-84c2-2f6f6305c180","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_maya_angelou_emberi_jogok_aktivista_egyenjogusag_marguerite_annie_johnson","timestamp":"2018. április. 04. 06:03","title":"Miért van most ez a nő a Google főoldalán, ki ez a Maya Angelou? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be","c_author":"Huszka Imre","category":"itthon","description":"Kaposváron a Fideszre legkevésbé sem veszedelmes viszonyok uralkodnak: nyilván tudunk okokat, de a megoldáshoz nem visznek közelebb. Vélemény.","shortLead":"Kaposváron a Fideszre legkevésbé sem veszedelmes viszonyok uralkodnak: nyilván tudunk okokat, de a megoldáshoz nem...","id":"20180403_Patthelyzet_a_senkifoldjen_sotet_gyalogokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995e1f8-fd7c-4f22-9fee-2c51c3170339","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Patthelyzet_a_senkifoldjen_sotet_gyalogokkal","timestamp":"2018. április. 03. 17:30","title":"Patthelyzet a senkiföldjén sötét gyalogokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e53f3f-7084-4eac-b978-266f743e91b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint az MSZP és az LMP képviselői nem tárgyaltak kedden egymással, az Index viszont úgy tudja, hogy kedd éjszakára újabb egyeztetést szerveztek.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint az MSZP és az LMP képviselői nem tárgyaltak kedden egymással, az Index viszont úgy tudja...","id":"20180403_karacsony_gergely_kacsa_az_mszp_es_az_lmp_megallapodasarol_szolo_hir","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38e53f3f-7084-4eac-b978-266f743e91b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f496cec0-27fd-466f-bb82-766009a38f57","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_karacsony_gergely_kacsa_az_mszp_es_az_lmp_megallapodasarol_szolo_hir","timestamp":"2018. április. 03. 18:34","title":"Karácsony Gergely: Kacsa az MSZP és az LMP megállapodásáról szóló hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]