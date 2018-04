Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85060a9c-4071-465e-b333-af5cfe6083aa","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében 7100 fölé emelkedett a cégalapítások száma, hasonlóan magas érték 2014-ben volt utoljára. A cégek száma azonban összességében csökkenőben van.","shortLead":"2018 első negyedévében 7100 fölé emelkedett a cégalapítások száma, hasonlóan magas érték 2014-ben volt utoljára...","id":"20180406_Boldogboldogtalan_ceget_alapit_de_ez_nem_jelent_megvaltast_a_magyar_gazdasagnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85060a9c-4071-465e-b333-af5cfe6083aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810cd80c-5650-4d9d-8903-940c86f458b6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180406_Boldogboldogtalan_ceget_alapit_de_ez_nem_jelent_megvaltast_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2018. április. 06. 10:32","title":"Boldog-boldogtalan céget alapít, de ez nem jelent megváltást a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay Péter. A frakcióvezető szerint egyetlen jelentkező volt a közbeszerzésre, pedig bárki pályázhatott volna Görögországtól Belgiumig, de éppen csak az a hétmilliós árbevételű cég jelentkezett, amely még soha nem csinált ilyet.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay...","id":"20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fc83bb-cdcb-455c-8b66-12ed53cc7118","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 18:59","title":"Nagyon berágott a helyi Fidesz Márki-Zayra a feljelentés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt a válasz a Szkripal-ügyben történt magyar lépésre.","shortLead":"Itt a válasz a Szkripal-ügyben történt magyar lépésre.","id":"20180404_Moszkva_kiutasitott_egy_magyar_diplomatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50309f5-4150-4bdc-82bd-4a57b43649e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Moszkva_kiutasitott_egy_magyar_diplomatat","timestamp":"2018. április. 04. 14:05","title":"Moszkva kiutasított egy magyar diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lázár Jánossal megint szembejött a valóság egy hódmezővásárhelyi utcafórumon. Most egy helyi cég szakszervezeti vezetője szembesítette a minisztert azzal, hogyan nem keresnek egy fillérrel sem többet, mint a béremelés előtt és a munkatörvénykönyv egy cseppet sem dolgozóbarát.","shortLead":"Lázár Jánossal megint szembejött a valóság egy hódmezővásárhelyi utcafórumon. Most egy helyi cég szakszervezeti...","id":"20180405_Lazar_szerint_aki_sztrajkol_az_allasat_kockaztatja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da297603-0439-41f4-b051-d76f26a8e50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Lazar_szerint_aki_sztrajkol_az_allasat_kockaztatja","timestamp":"2018. április. 05. 10:56","title":"Lázár szerint aki sztrájkol, az állását kockáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív miniszterelnök-jelölti vitát rendezett, amelyen az LMP, a Jobbik és az MSZP-P jelöltje fejtette ki nézeteit és terveit. Vona szerint koalíció nélkül is le lehet bontani a NER-t, Karácsony nem szeretne előre hozott választást, Szél pedig több mint 1000 milliárd forintot öntene a gazdaságba. A sok vita mellett számos dologban egyetértettek. ","shortLead":"Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív...","id":"20180405_Miniszterelnokjelolti_vita_Balo_Gyorgynel__kovesse_nalunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcecf40c-1f0d-4f7f-a369-d8338a7f4e1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Miniszterelnokjelolti_vita_Balo_Gyorgynel__kovesse_nalunk","timestamp":"2018. április. 06. 00:50","title":"\"Ma Orbántól kell félni\" - Jót vitázott Balónál Vona, Szél és Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indiában pont ezt tette valaki, mégpedig egy bottal felfegyverkezve. Az orvosok szerint nagy szerencséje volt, hogy túlélte.","shortLead":"Indiában pont ezt tette valaki, mégpedig egy bottal felfegyverkezve. Az orvosok szerint nagy szerencséje volt...","id":"20180404_Vannak_nok_akik_egy_tigrissel_is_szembeszallnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df38e61-9449-46a9-b118-c1bb186a53de","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Vannak_nok_akik_egy_tigrissel_is_szembeszallnak","timestamp":"2018. április. 04. 16:04","title":"Vannak nők, akik egy tigrissel is szembeszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt vezetője, akinek ikertestvére is a szerencsétlenül járt gépen utazott. Most kiderül, hogy kiderül-e bármi újdonság a nyolc éve történt balesetről.","shortLead":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt...","id":"20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba21fef-d4ca-43d4-b4ed-938decff9ad5","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","timestamp":"2018. április. 05. 18:00","title":"Mi történt 2010-ben Szmolenszkben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4add6c4-c4e6-4516-bd01-be89dff7afb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan érzik úgy egy fizetős, de végül nem túl jónak bizonyuló alkalmazás letöltése után, hogy legszívesebben visszakérnék az árát. Erre eddig csupán néhány órájuk volt az androidosoknak, de nemrég két hétre nőtt ez az időkeret.","shortLead":"Sokan érzik úgy egy fizetős, de végül nem túl jónak bizonyuló alkalmazás letöltése után, hogy legszívesebben...","id":"20180406_android_alkalmazas_penzvisszaterites_play_store_refund","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4add6c4-c4e6-4516-bd01-be89dff7afb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631c4602-9ddf-4c83-81d0-6e01f6fb7d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_android_alkalmazas_penzvisszaterites_play_store_refund","timestamp":"2018. április. 06. 08:03","title":"Jó hírt kaptak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]