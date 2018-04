Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ccb6e86-9698-4509-bd08-9f1ca9c75365","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem először fenyegették meg a szövetséget. Valószínűleg a videóbíró-technológia dühített fel valakit.","shortLead":"Nem először fenyegették meg a szövetséget. Valószínűleg a videóbíró-technológia dühített fel valakit.","id":"20180405_toltenyhuvelyeket_kuldtek_az_olasz_jatekvezetoi_szovetsegnek_nyomoz_a_rendorseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb6e86-9698-4509-bd08-9f1ca9c75365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb6cede-829f-4d79-a5e3-ae158fd07bfd","keywords":null,"link":"/sport/20180405_toltenyhuvelyeket_kuldtek_az_olasz_jatekvezetoi_szovetsegnek_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2018. április. 05. 17:11","title":"Töltényhüvelyeket küldtek az Olasz Játékvezetői Szövetségnek, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78be236d-8ce0-4059-92e8-ed651e3b0465","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint ötven, a mesterséges értelem fejlesztése terén tevékenykedő tudós bojkottot hirdetett az egyik legismertebb dél-koreai egyetem kutatóintézete ellen, amely egy kétes hírű fegyvergyártóval kezdett együttműködésbe. A tudósok attól tartanak, a fegyvergyár gyilkos robotokat akar fejleszteni.","shortLead":"Több mint ötven, a mesterséges értelem fejlesztése terén tevékenykedő tudós bojkottot hirdetett az egyik legismertebb...","id":"20180405_Bojkott_a_gyilkosrobotfejlesztok_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78be236d-8ce0-4059-92e8-ed651e3b0465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853fb95-72d3-40ad-bcdb-2fa3300a3c79","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Bojkott_a_gyilkosrobotfejlesztok_ellen","timestamp":"2018. április. 05. 11:23","title":"Bojkott a gyilkosrobot-fejlesztők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok Magyarország felé, elég egy rossz döntés vasárnap, és ellepik az országot, de leginkább Budapestet. Az ellenzéki pártok gyenge államot és kormányt akarnak, Orbán viszont továbbra is maga akarja írni a történelmet, mégpedig magyarul.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok...","id":"20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7391db31-4924-4245-8845-0be3b7f504f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","timestamp":"2018. április. 04. 10:06","title":"Orbán: El akarják venni a hazánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A mobil- és szenzortechnológiával kapcsolatos innovációk, így a viselhető eszközök mára az idősgondozás területét is forradalmasították. A SMART 2018 konferencián elhangzott: épp ezért vág bele a szegedi egyetem több kutatásba is, amelyek végső soron nem csupán egy eddig ismeretlen területet nyithatnak meg a társadalomtudósok előtt, de arra is fény derülhet, milyen új technológiák jelentik a jövőt. ","shortLead":"A mobil- és szenzortechnológiával kapcsolatos innovációk, így a viselhető eszközök mára az idősgondozás területét is...","id":"20180405_idosgondozas_szenzortechnologia_szte_kommunikacio_es_mediatudomanyi_tanszek_kutatas_smart_2018_konferencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27724a0-fe44-4772-abaf-4036ee49d09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_idosgondozas_szenzortechnologia_szte_kommunikacio_es_mediatudomanyi_tanszek_kutatas_smart_2018_konferencia","timestamp":"2018. április. 05. 18:03","title":"Ma már távolról is állandó kapcsolatban lehet az orvosával, és ehhez már magyar kütyük is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester nem győzte dicsérni a kormányt a sok segítségért, amit a fővárosnak adott az elmúlt nyolc évben.","shortLead":"A főpolgármester nem győzte dicsérni a kormányt a sok segítségért, amit a fővárosnak adott az elmúlt nyolc évben.","id":"20180404_tarlos_istvan_es_kocsis_mate_is_beallt_a_ludovikan_a_kampanyolo_orban_melle","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226818d3-4161-48bb-a9d4-0dde160e7ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_tarlos_istvan_es_kocsis_mate_is_beallt_a_ludovikan_a_kampanyolo_orban_melle","timestamp":"2018. április. 04. 12:09","title":"Tarlós István és Kocsis Máté is beállt a Ludovikán a kampányoló Orbán mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671b860c-fd3e-462e-9c8b-8efc9200b781","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok bosszúságot okoztak már olyan Chrome-bővítmények, amelyek kriptopénzt bányásztak, felemésztve ezzel a számítógép erőforrásait. Ennek azonban véget vet a Google.","shortLead":"Sok bosszúságot okoztak már olyan Chrome-bővítmények, amelyek kriptopénzt bányásztak, felemésztve ezzel a számítógép...","id":"20180405_kriptopenzt_banyaszo_chrome_bovitmenyek_letiltasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671b860c-fd3e-462e-9c8b-8efc9200b781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d766685-0b10-4156-88da-24f86370591e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_kriptopenzt_banyaszo_chrome_bovitmenyek_letiltasa","timestamp":"2018. április. 05. 13:00","title":"Ne féljen, többet nem fog Chrome-bővítmény kriptopénzt bányászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196f0558-8620-4f40-b265-c18937703ddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP rávágta az ajtót Karácsonyékra, az Együttel viszont közel a megállapodás. ","shortLead":"Az LMP rávágta az ajtót Karácsonyékra, az Együttel viszont közel a megállapodás. ","id":"20180404_Bangone_visszalep_Csepelen_az_Egyutt_cserebe_78_helyet_ad_fel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=196f0558-8620-4f40-b265-c18937703ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbf4191-62b6-45a0-a852-c0931365651c","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Bangone_visszalep_Csepelen_az_Egyutt_cserebe_78_helyet_ad_fel","timestamp":"2018. április. 04. 10:12","title":"Bangóné visszaléphet Csepelen, az Együtt cserébe 7-8 helyet ad fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]