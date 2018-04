Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök nyilvánosan fenyeget sokakat, nemzetközi cégeket üldöznek el az országból, akkor ő biztonságban van.","shortLead":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök...","id":"20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca9e3a3-a352-47e2-923c-6541b550bba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","timestamp":"2018. április. 05. 07:04","title":"Bod Péter Ákos: Jó másfél éve nem folyik kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e107a1-6cfc-4bbf-bc45-50cf922bb191","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma volt az utolsó előadás a méltán népszerű Spinoza Házban. A tulajdonos szerint az étterem bérlője lehetetlenítette el a működést.","shortLead":"Ma volt az utolsó előadás a méltán népszerű Spinoza Házban. A tulajdonos szerint az étterem bérlője lehetetlenítette el...","id":"20180405_Bezar_a_Spinoza_Szinhaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e107a1-6cfc-4bbf-bc45-50cf922bb191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548e8c5-5b27-4c70-bfd7-d3cea470079d","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Bezar_a_Spinoza_Szinhaz","timestamp":"2018. április. 05. 17:28","title":"Bezár a Spinoza Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Privátbankár összesítése szerint csak március 4-től április 5-ig 38 helyen vágta át a szalagot különféle avatóünnepségeken és átadókon kormánypárti politikus. Az abszolút győztes Szijjártó Péter lett.","shortLead":"A Privátbankár összesítése szerint csak március 4-től április 5-ig 38 helyen vágta át a szalagot különféle...","id":"20180405_Ha_a_szalagvagas_sportag_lenne_Szijjarto_Peter_most_nagyon_orulne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85081a04-83f9-4af4-bd7d-25bc41405c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Ha_a_szalagvagas_sportag_lenne_Szijjarto_Peter_most_nagyon_orulne","timestamp":"2018. április. 05. 22:02","title":"Ha a szalagvágás sportág lenne, Szijjártó Péter most nagyon örülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7114bf8b-f89a-4b0e-8dbc-69ded4a15146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ideig még várnunk kell a OnePlus 6-ra, viszont olyan jellemzőkkel érkezhet, amelyek lepipálják a Samsung jelenlegi csúcstelefonját.","shortLead":"Egy kis ideig még várnunk kell a OnePlus 6-ra, viszont olyan jellemzőkkel érkezhet, amelyek lepipálják a Samsung...","id":"20180406_a_onaplus6_specifikacioi_felulmuljak_a_galaxys9et","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7114bf8b-f89a-4b0e-8dbc-69ded4a15146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115e532-7417-45af-a6d6-d29a1b15683a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_a_onaplus6_specifikacioi_felulmuljak_a_galaxys9et","timestamp":"2018. április. 06. 17:00","title":"Ettől a telefontól retteghet a Galaxy S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","shortLead":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","id":"20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db85062-dfc7-4462-8c70-56f784d4a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","timestamp":"2018. április. 06. 20:44","title":"Újabb 50 rejtélyes alakzatot találtak a Nazca-vonalaknál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebc82e-4e6c-4878-b23a-fd8b97f125bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az oroszok a jövőben milyen futurisztikus autókkal áraszthatják el az utakat.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az oroszok a jövőben milyen futurisztikus autókkal áraszthatják el az utakat.","id":"20180405_jott_egy_lada_a_jovobol_es_elkepesztoen_nez_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebc82e-4e6c-4878-b23a-fd8b97f125bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d97b0ac-85a2-423f-8cce-d52f397dbc70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_jott_egy_lada_a_jovobol_es_elkepesztoen_nez_ki","timestamp":"2018. április. 05. 08:25","title":"Jött egy Lada a jövőből és elképesztően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője az Inforádiónak adott interjújában arról is beszélt, hogy az ellenzéki visszalépések szerinte nem befolyásolják jelentősen a választás eredményét.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője az Inforádiónak adott interjújában arról is beszélt, hogy az ellenzéki visszalépések szerinte...","id":"20180405_Gulyas_Ha_nem_a_Fidesz_nyer_uj_valasztas_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8040163a-240d-41b5-9265-b69da3191680","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gulyas_Ha_nem_a_Fidesz_nyer_uj_valasztas_lesz","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gulyás Gergely: Ha nem a Fidesz nyer, új választás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]