A Momentum elnöke, Fekete-Győr András bizakodó, szerinte a párt meglepetést okozva bekerül a Parlamentbe. Akcionista politizálást ígér, koalícióra csak a Fidesszel nem lépne. De beszélt az Origónál tett látogatásról és Fidesz-szavazó édesapja kirúgásáról is. Interjú.

Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

Listavezetők 2018 A kampány utolsó hetében a parlamenti bejutásra esélyes pártok listavezetőivel közöl a hvg.hu interjúkat. Megkeresésünkre egyedül Orbán Viktor volt az, aki nem méltatott minket és ezzel olvasóinkat bármilyen válaszra. A Vona Gáborral készült interjút itt, a Karácsony Gergellyel készültet itt, Gyurcsány Ferenc interjúját itt, a Szél Bernadettel készültet pedig itt találja.

Hvg.hu: A Bookta nevű helyen készül az interjú. Ezt vehetjük jelnek?

Fekete-Győr András: Vasárnap a legnagyobb meglepetést a Momentum okozhatja. Ebben mondjuk a bukta is benne van, de bukhat Orbán Viktor is.

Hvg.hu: Mit érhet el a Momentum?

F-Gy. A.: Lehetetlenség megjósolni, de úgy hiszem, a Momentum-generáció bejut a parlamentbe. Nem szabad a közvélemény-kutatási adatokra hallgatni, csak három példa: Hódmezővásárhely, Donald Trump, Brexit. A külföldön élő magyarokat például nem is lehet mérni. 60 ezren regisztráltak.

Hvg.hu: Ők mind momentumosok lennének?

F-Gy. A.: Nem hiszem, de 4 évvel ezelőtt 25 ezren szavaztak külföldön, és rengeteget dolgoztunk a kampányban azért, hogy ez a szám minimum duplája legyen. A telekocsi szolgáltatással pedig mindent megteszünk azért, hogy akik regisztráltak, el is jussanak a szavazóhelyiségekhez.

Hvg.hu: A telekocsizással adatbázis is épül?

F-Gy. A.: Nem tudok róla. De visszatérve, a 18-25 évesek több mint fele válaszmegtagadó, az egymillió bizonytalan harmadának pedig szimpatikus a Momentum. Ha ebből csak minden második a Momentumra szavaz, az 5%-ot bőven meghaladjuk. Optimisták vagyunk, az elmúlt 2-3 hét momentumos hajrája erősre sikerült.

Hvg.hu: Nem túlzott magabiztosság ez? Egy nagyon friss pártról van szó, nem is sikerült minden választókerületben jelöltet állítani. Ami a töredékszavazatoknál és a helyi jelenlétnél is számít.

F-Gy. A.: Nem hiszem, hogy túl bizakodó lenne. 1 év alatt 100 alapszervezetünk jött létre, ez figyelemre méltó eredmény. 95 helyen állítottunk jelöltet, ez jó ómen vasárnapra. A mi hibánk – és a -10 foké –, hogy nem lett 106. A többi párt adatbázissal nyomult, mi felszántottuk a falvakat is.

Hvg.hu: Mi van, ha rossz az ómen, és mégsem jut be a Momentum, viszont az elveszett szavazatok miatt a Momentumot hibáztatják azért, mert nem sikerül kisebbségbe szorítani a Fideszt? Megint álomgyilkosok lesznek?

F-Gy. A.: A bűnbakkeresés meg a hazaárulózás az a politikai kultúra, amiből elegünk van. A Momentum minden körzetben visszalépett, ahol ennek jelentősége van. Tiszta szívvel kötöttünk kompromisszumot.

Hvg.hu: Kizárólag pártok jelöltjei javára léptek vissza, a két független, Mellár Tamás és Kész Zoltán javára nem. Nem bíznak Mellár Tamásban?

F-Gy. A.: Tiszteljük a Momentumban a munkásságát! Ott léptünk vissza, ahol ez ellenzéki győzelmet hozhat, és nem volt döntő sem a Jobbik, sem az MSZP szerepe. Kész és Mellár körzetében a Jobbik kulcsszereplő sajnos. A kormányváltás kulcsa a két szekértábor együttműködése lenne, bár tudjuk, ez ma már lehetetlen. Ott segítünk, ahol apró százalékokon múlik az eredmény. De szeretnénk megadni az alternatívát azoknak is, akik fiatal, szenvedélyes, új arcokra vágynak.

Hvg.hu: Min múlik, hogy mikor hol lépnek vissza? Két hete lépett vissza az első három jelöltjük, aztán Ön, végül pénteken még öten. Mi tartott ilyen sokáig?

F-Gy. A.: A nagyobb pártokra nemcsak a választók helyezhetnek nyomást, hanem a pártok is. Ez az egyik ok.

Hvg.hu: Arra vártak, hogy történjen valami?

F-Gy. A.: Igen. Az én visszalépésemnek is ez volt a hatása, egy esélyes ellenzéki jelölt maradt állva a Belvárosban. A pénteki bejelentéssel ugyanilyen nyomást akarunk gyakorolni a többi pártra.

Hvg.hu: Fő támogatójuk, Bojár Gábor hónapokkal ezelőtt otthagyta önöket, a különutasságuk miatt.

F-Gy. A.: Bízom benne, hogy Bojár Gábor ma már nem így tenne, és hogy változott a véleménye Nemcsak az együttműködő szándék, de a tettek is jellemezték a Momentumot a kormányváltás érdekében.

Hvg.hu: Van az a választási eredmény, ami után lemond?

F-Gy. A.: Persze, egy százalék alatt.

Hvg.hu: Sok bírálatot kapott, miután azt mondta, a Momentum 2022-re készül. Ezt megbánta, vagy továbbra is 2022-re készülnek?

F-Gy. A.: 2022 lehet a reális cél kormányzati szerepre. Ezt csak őszintén lehet! Tehetséges, ambiciózus fiatal szakembereinknek szükségük van még tapasztalat szerzésre. Addig pedig ott segítünk, ahol tudunk. Parlamenten kívül is rengeteget tudtunk tenni, mikor telekocsis applikációt fejlesztettünk, népszavazásokat kezdeményeztünk, leszedettük az Orbán Viktor-os plakátokat. Ellenzékből és parlamenten kívülről is rengeteget lehet tenni az országért!

Hvg.hu: Hány éves az ideális miniszterelnök? Gyurcsány Ferenc 43 évesen lett az, azt mondta, ez korai volt.

F-Gy. A.: Ez nem az életkoron múlik, nagyon sokat számít, hogy a miniszterelnök milyen csapattal veszi magát körül. Mi nem hiszünk a messiásokban és a népvezérekben, ezért sincs miniszterelnök-jelöltünk. A Momentum elnöksége 5 tagból áll, az elnök egyfajta mediátor, a döntéseket közösen hozzuk, és ez működik. Ezt szeretnénk az államszervezésben is meghonosítani.

Hvg.hu: A 2022-re vonatkozó nyilatkozatból azért úgy tűnt, most ellenzéki szerepre készülnek.

F-Gy. A.: Nem. Ha lesz olyan szcenárió, hogy kisebbségbe kerül a Fidesz, akkor koalíciós tárgyalások indulhatnak meg. Ezek eredményeképp a Momentum kormányzati szereplővé válhat.

Hvg.hu: Ki mellett? Vona Gábortól biztos kapnak ajánlatot.

F-Gy. A.: Első körben csak a Fideszt zárnám ki, aztán lássuk meg, milyen minimiumfeltételekben lehet megállapodni. Ha ez nem megy, akkor új választást kell kiírni. Elképzelhető, hogy egy szakértői kormány levezényli a választási reformot, és utána oszlik fel a parlament. Ezen majd április 9-e után kell filozofálni. A Momentum részéről a legfontosabb a nyitottság minden opció felé, határozott, világos feltételekkel.

Hvg.hu: Milyen nyitottság, mikor azt mondják, az elmúlt 27 évből nem kérnek, aminek masszívan része a baloldal, de a Jobbikot is bírálták. Így azért nehéz összehozni. Mit gondolnak a Jobbikról? Van, aki elhiszi, hogy cuki néppárt, mások úgy vélik, megbúvó nácikkal van tele.

F-Gy. A.: Nagyon rövid idő alatt 180 fokot fordulni az én szememben számító és hiteltelen. A Momentum hosszú távú célja, hogy Magyarországból egy politikailag békés, 21. századi, európai országot teremtsünk. Erről szól a programunk. Ehhez kompromisszumkész politizálásra, konstruktivitásra és előremutató javaslatokra van szükség. Ezt akartam demonstrálni a visszalépésemmel is. Tettem egy javaslatot, és betartottam az ígéretet. Ilyen politikát szeretnénk meghonosítani, mert ez fájóan hiányzik. Ehhez előbb vagy utóbb politikai generációt is szeretnénk váltani, amihez kormányváltásra van szükség. A támogatottsága miatt jelenleg az MSZP és a DK megkerülhetetlen, ahogy a szegregációt támogató Jobbik is. A Momentum identitását és elveit védenünk kell, de fontos, hogy tudjunk priorizálni, különben nem érjük el a végső célt. Az ország érdekében ideiglenesen meghoztuk a saját magunk kompromisszumait, de elvtelen alkukba nem megyünk bele.

Hvg.hu: Az ilyen kanyarok után mennyire marad szavahihető a Momentum? Ha egy év alatt idáig eljutottak, ki tudja, hova jutnak újabb egy év múlva.

F-Gy. A.: Egy folyamatosan változó 21. századi világban éppen az tud erőt mutatni, aki alkalmazkodni tud a kihívásokhoz. Számunkra a kihívás az volt, hogy az MSZP, a DK és a Jobbik felé tudjunk gesztust tenni. Ennek a kihívásnak megfeleltünk. Iszonyú nehéz döntések voltak, de megtettük. Ha azt mondjuk, hogy nem, Magyarország cseszheti az egészet, és akkor minek csináljuk az egészet?! Ennyire nem szabad fafejűnek lenni. Ettől továbbra is úgy gondoljuk, ezekre a szereplőkre előbb vagy utóbb nem lesz szüksége az embereknek. A Momentumnak azt kell bebizonyítania, hogy egy új politikai generációnak kell jönnie. Ez a következő négy év feladata.

Hvg.hu: Az elmúlt időszakban nagy volt a fluktuáció, a párt életében sok külső körülmény is galibát tud okozni. Azt mondta egyszer, ha valakit előléptetnek a munkahelyén, az a momentumos munkája rovására mehet. Mennyire lehet így komolyan venni a pártot?

F-Gy. A.: Ez pont azt mutatja, hogy nálunk az emberek nem megélhetésből, hanem hazaszeretetből és tenniakarásból dolgoznak. Ezzel együtt persze vannak viták a párton belül, de viták nélkül nem érhetnénk el a létező legjobb konklúziók. Pont a kampány előtt, decemberben volt egy nehéz időszak, amikor a módszereken, szervezésen vitatkoztunk, a végén volt, aki lemondott. Egyébként is, milyen rockbanda az, amely a koncert után nem veri szét a hotelszobát? Aztán ennek meg is lett az eredménye: az elmúlt hónapok egyik legkoherensebb és legpozitívabb kampányát a Momentum nyújtotta. Mindig lesznek válságok, ahogy egy ország vagy egy család életében is, ez természetes.

Hvg.hu: Ezzel a hotelszoba-szétverős lendülettel mennek be a Parlamentbe is?

F-Gy. A.: A lendületes, szembenézős, kérdőre vonós, ám konstruktív parlamenti politizálásban hiszünk. Parlamenti pártként is a következő egy év legfontosabb feladata az országos szervezet továbbépítése lesz, tekintettel a 2019-es önkormányzati választásra. Ezt a rendszert, ha marad, nem lehet máshogy megverni, csak az utcán, csak az emberekkel, csak közösségben.

Hvg.hu: Akkor hol vannak a nagy, momentumos tüntetések? Az eliosos másfél hónapja volt, és már nem emlékszik rá senki.

F-Gy. A.: Demonstrálni érzékkel, az emberek vágyait és ellenérzéseit összpontosítva kell, ahogy tettük azt a CEU-s botrányt követően, május elsején, az Európához tartozunk tüntetéssel. Ez volt az elmúlt évek legnagyobb ellenzék által szervezett megmozdulása. De ilyen volt az Európamenet a Citadellánál, Putyin augusztus 28-i látogatásának napján. De mi voltunk a Jobbik mellett az egyetlen ellenzéki párt, ami október 23-án az esőben is megtartotta félezer embernek a megemlékezést.

Hvg.hu: Azért bejárnak majd a Parlamentbe?

F-Gy. A.: Bent leszünk, de az erőforrásaink jelentős részét nem törvénymódosítók szövegezésére fogjuk fordítani, hanem elsősorban közösségszervező és akcionista politikára. Ha marad a Fidesz és bejutunk, képviselőinket arra fogjuk használni, amire ebben a rendszerben kell: közérdekű adatigénylésre, és képviselői igazolványunkkal utána fogunk menni az összes olyan állami vezetőnek, hivatalnoknak, aki elszámoltatható, felelősségre vonható. Nem menekülhet előlünk senki.

Hvg.hu: Kamerával?

F-Gy. A.: Hogyne! A társaim az elmúlt hetekben szembesítették Kövér Lászlót, Szijjártó Pétert, Gulyás Gergelyt. Utána kell menni ezeknek a politikusoknak, a szemükbe kell nézni, és el kell vinni nekik az emberek szavát. A parlamentben ott leszünk Orbán Viktorral egy légtérben. Izgalmas lesz.

Hvg.hu: Az ellenzék jogosítványai nem működnek, az LMP például hiába kérdez minisztert vagy államtitkárt, annyi válasz jön csak, hogy “Soros”.

F-Gy. A.: Ezt lehet sokkal kreatívabban is csinálni. A köztévébe be lehet menni úgy, hogy a rendelkezésre álló öt percben felolvassuk a program fő pontjait, de úgy is, mint a szóvivőnk, Hajnal Miklós, aki 4,5 percen keresztül sorolta az embere kérdéseit Orbán Viktornak címezve, majd letette a mikrofont, és kiment az élő adásból. Ezek az utak járhatók és nyitva állnak előttünk, csak rájuk kell lépni. Nem azt mondom, hogy a Momentum minden akciója hű de erős, meg hogy baromi jó volt, de folyamatosan gondolkodunk és csináljuk őket. A parlamentben is ezek várhatók tőlünk, annyi különbséggel, hogy a TEK már nem fog ott állni köztünk és Orbán Viktor között.

Hvg.hu: És majd a teljes fizetést be kell fizetni büntetésként.

F-Gy. A.: Akkor befizetjük.

Hvg.hu: Olyan lesz a Momentum a Parlamentben, mint 1990-ben a Fidesz volt?

F-Gy. A.: Nem tudom, milyen volt 90-ben a Fidesz, 1989-ben születtem.

Hvg.hu: Üde színfolt. Farmerdzseki, narancsosztás, ilyenek.

F-Gy. A.: Üde színfolt szeretne lenni a Momentum a közéletben. A mozgalmi politizálás, amit viszünk, parlamenten kívül is folytatható, komoly eredményeket lehet vele elérni, gondoljunk csak a Nolimpiára vagy a korrupcióellenes aláírásgyűjtésre, de a parlament megkerülhetetlen tényező. Miután szeretnénk kormányra kerülni, fontos, hogy képviselőink megtanulják, hogyan működik vagy éppen nem működik belülről a törvényhozás.

Hvg.hu: Friss képviselők azt mondják, embert próbáló feladat Orbánnak föltenni az első kérdést. Trenírozza már magát?

F-Gy. A.: Nem szoktam megijedni a kihívásoktól. Már nem. Az elmúlt 1 évben szinte minden áldott nap ért egy. Egyelőre a vasárnapra trenírozom magam, utána lehet Orbánra is, bár remélem, nem rá kell, hanem valamiféle koalíciós tárgyalásokra, ha lesznek ilyenek.

Hvg.hu: Azt mondja, nehezen megjósolható, hogy szerepel a Momentum vasárnap, összpolitikai szinten mit valószínűsít?

F-Gy. A.: El tudom képzelni, hogy 70 százalékos lesz a részvétel, ezért nem lesz abszolút többsége a Fidesznek, de azt is el tudom képzelni, hogy abszolút többsége lesz, mert az ellenzék elszerencsétlenkedte az utolsó két-három hetet. A kétharmadot fájó szívvel, rémálmaimban tudom csak elképzelni, de nagyon valószínű, hogy azt megakadályozzuk.

Hvg.hu: Létezik olyan forgatókönyv, hogy a parlamenti többségbe került ellenzék élén egy szakértői kormány állhat. Ez mennyire lehet tartós?

F-Gy. A.: Nem hiszek a szakértői kormányzásban, ezek sohasem tartósak, projektalapon tudnak csak működni. Egy ilyen kormánynak az elszámoltatásban lehet feladata, illetve előkészítheti a tisztességes választási rendszer szabályait és menedzselheti a minisztériumokat, az államigazgatást.

Hvg.hu: Arról önöknek van elképzelésük, kétharmad nélkül hogyan lehet kétharmados törvényeket megváltoztatni? Többen erről álmodoznak, ám ezzel pont a jogállamiságot kerülik meg.

F-Gy. A.: Sehogy. Ha nincs kétharmad, nem tudunk változtatni a választási törvényen sem. Ha a Fidesz kisebbségbe kerül, valószínűleg nem fogja vállalni a kormányzást, és új választást kell kiírni.

Hvg.hu: Nem hisz a szakértői kormányban, de a Jobbiktól a DK-ig milyen kormány állhat össze? Kívülről úgy látszik, hogy semmilyen.

F-Gy. A.: Kívülről nekem is úgy tűnik, hogy semmilyen. De ki tudja! Elvégre a Párbeszéd is összeállt a szocialistákkal. De nagyobb esélyt látok új választások kiírásának. Azért mi kritikusak vagyunk az ingyenvizet, -gázt, 13. havi nyugdíjat, ingyen 32 ezer forintot ígérő pártokkal. Ezek mintha beleragadtak volna az elmúlt 28 év mihaszna, ígérgető politikájába, pedig az embereknek pont ebből van elege.

Hvg.hu: Más olvasatban viszont ez még mindig Kádár népe.

F-Gy. A.: De ez nem marad örökké így. Az én generációm nem Kádár népe, de szerintem a magyarok többsége sem vágyik vissza a Kádár-rendszerbe. Orbán Viktort és a Fideszt leszámítva. Az urambátyám és a dögöljön meg a másik tehene mentalitáson változtatni kell, ez a mi generációnk feladata és felelőssége. Mi nem a Kádár-rendszerben szocializálódtunk, szerezhettünk külföldi tapasztalatot, Erasmus-hallgatókká válhattunk, és minden erőnkkel meg fogjuk védeni a demokráciát és a szociális, de teljesítményelvű piacgazdaságot.

Hvg.hu: Hány évről szól a választás? Mindenki mást gondol, van, aki szerint mindennek vége ha nyer a Fidesz, más azt mondja, csak négy évről.

F-Gy. A.: Ha a Fidesz marad, akkor szerintem az utolsó éveiket rúgják a hatalomban.

Hvg.hu: Miből gondolja? Elég magabiztosak.

F-Gy. A.: Egyrészt kifogyott belőlük a szufla. Gyáva lépés volt Orbántól, mikor március 15-én megfenyegette az ellenzéket, szánalomra méltó. Nem szabad tőlük megijedni. Aki fenyegetőzik, az retteg. Másrészt ez a folyamatos sorosozás és migránsozás…

Hvg.hu: De az működik, különben nem csinálnák.

F-Gy. A.: A társadalom kisebbik része vevő rá, de egy idő után ez kevés lesz. Az emberek érzékelni fogják, hogy nem látnak migránst, akitől félhetnek, és jövőképre vágynak.

Hvg.hu: Az most sem zavarja őket, simán félnek úgy a migránsoktól, hogy egyet sem láttak.

F-Gy. A.: Igen, csak ezt túl is lehet tolni. A többségi társadalom nem fél, erről kell meggyőzni a többieket is. Mindannyiunk felelőssége, hogy elmondjuk a valóságot a kormánypropagandával szemben. Ezért is van szükség az országos matricázó akcióinkra, mert szembesít a valósággal, meg lehet hekkelni a propagandaüzeneteket, kifordítani, kifacsarni őket.

Hvg.hu: Ha most mégis kétharmada lesz a Fidesznek, az mit üzenne egy ilyen fiatal pártnak, a létét illetően?

F-Gy. A.: Azt, hogy folytatni kell a harcot az emberekért, a szüleinkért és önmagunkért. Nem szabad megfutamodni.

Hvg.hu: Nem azt, hogy a többség elégedett azzal, ami van?

F-Gy. A.: Nem, mert a többség rendszer- és kormányváltást szeretne.

Hvg.hu: Csak az ellenzék alkalmatlan arra, hogy megszólítsa őket.

F-Gy. A.: Így van. Az ellenzék ebben a formában nem kap több esélyt a választóktól, ez az utolsó próbatétele. Ha megint összehoznak egy Orbán-kormányt, a választók nagyon keményen meg fogják büntetni őket, és sok párt fog eltűnni a süllyesztőben. Ez megújulást és reményt fog hozni, így könnyebb lesz legyőzni a Fideszt 2022-ben vagy korábban, egy előrehozott választáson.

Hvg.hu: A Momentumot nem fenyegeti, hogy eltűnik a süllyesztőben?

F-Gy. A.: Nem. Sokkal kitartóbbak vagyunk mi annál. Rengeteg embernek szimpatikus jövőkép a Momentum, örülnek, hogy végre itt vannak a fiatalok, és cselekednek. Sokan mondják nekem, adnak még egy esélyt a Fidesznek, Gyurcsánynak vagy az MSZP-nek, de ha csalódnak bennük, jöhetnek a fiatalok. Övéké a jövő.

Hvg.hu: A kampánynyitó beszédében azt mondta, agresszív ellenzéki politikával kell kiszorítani a Fideszt a hatalomból, ütni-verni kell a rendszert. Ennek nem látjuk nyomát. A matricázásnál nem erősebb odaláncolni magukat valamihez?

F-Gy. A.: Ez ízlés kérdése, szerintem erősebb Orbánnak felolvasni égetőbbnél égetőbb kérdéseket a köztévében, százezrek füle hallatára, szeme láttára. A matricázásban, padlófestésben pedig az az erő, hogy emberek ezreit vonja be.

Hvg.hu: Azért gerillapolitizálással véges számú embert lehet elérni, Juhász Péter, illetve az Együtt esete is ezt mutatja.

F-Gy. A.: Ezzel nem értek egyet. A mozgalmi politizálás egyik fő célja, hogy olyan embereket vonjon be a politikába, akik addig fáztak tőle. Ha adsz egy olyan matricát – vejem, pénz, stadionépítés felirattal –, amivel meghekkelhető a kormányzati plakát, akkor viszik, mint a cukrot. Imádják a fiatalok és az idősek is. Ahogy azt is szeretik, amikor Hollik Istvánt vagy Szanyi Tibort saját sajtótájékoztatóján szembesítjük az igazsággal.

Hvg.hu: Az örök életet is szeretik, meg az ingyensört.

F-Gy. A.: A humor is fontos, a lényeg, hogy eszközt tudjunk adni az emberek kezébe, amivel ki tudják fejezni a véleményüket. Az csak egy szűk kört érdekel igazán, ki mit mond a tévében, ennél tovább kell menni. Ezért hiszünk a közösségszervezés olyan formájában, mint a tüntetés, a cselekvés körei, a felelősségvállalási akciók. Ezt fogjuk folytatni a következő négy évben is. Emellett a tabukat is szépen sorban le kell dönteni, ez volt a célom azzal, mikor bementem az Origóba.

Hvg.hu: Az nem volt egy sikeres akció.

F-Gy. A.: Nem tudjuk, hogy sikeres volt-e, utána tinédzserek szólítottak meg az utcán, hogy csináljunk egy szelfit, annyira tetszett nekik. Őket mással valószínűleg a büdös életben nem sikerül megszólítani. Persze, a másik oldalon értelmiségieket, újságírókat elveszített a Momentum.

Hvg.hu: Ott az futott át sokak fején, mi történik, ha ugyanezt Rogán Antal teszi meg. Bemegy valahova, és személyesen felelősségre von egy embert.

F-Gy. A.: Szerencsére ez nem történt meg, ellenben egy hétig arról szólt a közbeszéd, hogy miben áll propagandistának lenni, mit csinál, milyen a pártállami rendszer, ami kiépült. Ezt a célját elérte az akció.

Hvg.hu: A Nolimpia idején kilőtt a párt, azóta stagnál vagy visszaesett. A civiltörvény kapcsán indított aláírásgyűjtésnél is inkább a hanyatló tendencia látszott, a korábbi lendületnek nyoma sem volt. A választás miatt leállt a gyűjtés, de alig haladtak. Momentumon belüli hiba volt ez?

F-Gy. A.: Nem. A választás után folytatjuk az aláírásgyűjtést. A civil szervezeteket hiányoltuk nagyon. De ez nem csak róluk szólt, rólunk is. Sok momentumos dolgozik civil szervezeteknél.

Hvg.hu: Sorosisták.

F-Gy. A.: A pártban nem volt kérdés, hogy beleálljunk-e ebbe az ügybe. A legbántóbb az volt, mikor az értelmiség és a média azt kezdte nyomni, hogy a Fidesz szekerét tolja a Momentum.

Hvg.hu: A civilek sem örültek az aláírásgyűjtésnek.

F-Gy. A.: Elég sok civillel volt erről vitánk. Az érvünk az volt, ha feladjuk a harcot a rendszerrel szemben, és azt várjuk, hogy majd a Fidesz által vezérelt Alkotmánybíróság dönt, akkor pont az fog történni, mint ami meg is történt: a kormány, látva a rezignáltságot, már a migrációval foglalkozó civil szervezetek betiltásával fenyeget. Mi kezdetektől azt mondtuk, a kormány az orosz példát követi, és sajnos igazunk lett. Nem tudom, mi lesz a következő években, de ha az ember nem harcol az utcán a rendszerrel szemben, nem mozgósít embereket, akkor elbukik. A kormány nem retten meg mástól, csak így lehet legyőzni. No meg holnapután, a választásokon!

Hvg.hu: Az utcai harcok viszont idővel lecsengenek.

F-Gy. A.: Így van. Akkor nem cseng le, ha van eredménye. A Nolimpia kampánynak volt: letettünk 266 ezer aláírást, és összecsinálták magukat. Ugyanez megtörténhetett volna a civiltörvénynél is, csak jobban bele kellett volna állnia a többi pártnak és a civileknek is.

Hvg.hu: A civilek nem népszavazást akartak, és azt mondták, nem is egyeztettek velük.

F-Gy. A.: Miután átment a népszavazási kérdés, azon nyomban felvettük velük a kapcsolatot, és mindent átbeszéltünk.

Hvg.hu: Nem előtte kellett volna egyeztetni?

F-Gy. A.: A Nolimpia kampánynál sem tartottuk szükségesnek egyeztetni olimpikonokkal, stadiontulajdonosokkal vagy kocsmárosokkal, hogy leadjuk-e a kérdést, mert őket ez adott esetben bánthatja. Nem. Politikai mozgalom vagyunk, elvekkel és értékekkel. A civil társadalom védelme ilyen, és szerintünk a népszavazás a legmegfelelőbb eszköz.

Hvg.hu: Évekig élt külföldön, van az a pont, mikor pakol és visszamegy?

F-Gy. A.: Jelen pillanatban nem vágyom külföldre. 3-4 éve még mindenképp ott akartam élni, de mióta politizálok, csak látogatóba megyek a külföldi barátaimhoz. Lehet, hogy a jövőben kint fogok élni a családommal, de ezt most még nem tudom. Először be kell indítanunk Magyarországot.

Hvg.hu: Korábban azt mondta, édesapja elkötelezett Orbán-hívő, ön meg pont az Orbán rendszert akarja ledönteni. Milyenek a vasárnapi ebédek?

F-Gy. A.: A vasárnapi ebédek nagyon jók, sokat politizálunk. Édesapám már sokkal árnyaltabban látja a képet.

Hvg.hu: Mióta kirúgták?

F-Gy. A.: Nem feltétlen. Mikor elkezdtem politizálni, kritikus volt a Momentum politikájával szemben, már tetszik neki. Ő egy kiábrándult konzervatív, kiábrándult fideszes.

Hvg.hu: Mint Ön.

F-Gy. A.: Igen, csak én 2011 óta. Neki több idő kellett, jobban hitt Orbán Viktorban és a polgári Magyarországban, aztán neki is be kellett látnia, hogy az egész nem volt más, mint átverés, illúzió.

Hvg.hu: A kiábrándult fideszeseké a jövő? A hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter is az.

F-Gy. A.: Nem gondolom, hogy feltétlen így lenne, a kulcs – Márki-Zay esetén is – hogy képes legyen együtt dolgozni a másik oldallal. Mi abban nőttünk fel, hogy egyet lépünk jobbra, egyet balra, és alig, vagy semennyit sem előre. Négyévente szerettünk volna rendszert váltani, de a politikai elitek nem tudtak végigvinni átfogó reformokat, és az lett a vége, hogy százezrek hagyják el az országot. A jövő az, hogy félretesszük a szekértáborlogikát, és nem ideológiai, hanem problémamegoldási alapon szervezzük a közösségeinket.

Hvg.hu: De azt mondja, hogy a Fidesszel kizárja az együttműködést, akkor ez mégiscsak valamiféle szekértábor-logika.

F-Gy. A.: A Fidesz jelenlegi vezetésével tisztességes, jövőorientált ember nem működik együtt.

Hvg.hu: És egy Orbán nélküli Fidesszel?

F-Gy. A.: Azzal sem. A Fideszben rajta kívül is sok olyan szereplő van – Rogán Antal, Lázár János, Kövér László például –, akik teljesen tönkretették az országot, erkölcsileg és morálisan is. Velük nincs a jövőben politikai együttműködés, de ez nem feltétlen igaz minden fideszesre.