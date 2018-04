Székesfehérváron, az Országalmánál tartja péntek délután a Fidesz a kampányzáró rendezvényét. Miért éppen Székesfehérváron? Mert Orbán itt született? Miért lenne ennek jelentősége a párt mondandója szempontjából? Mert itt fideszes a polgármester? Rengeteg egyéb helyen ez a helyzet. Mert itt olyan fejlesztések valósultak meg? Akkor miért nem Felcsúton?

A politikában a tudatalatti működése mindig érdekes, Rákosiék fel akartak költözni a budai Várba, oda, ahol kínzójuk és üldözőjük, Horthy Miklós kormányzó lakott és dolgozott. Az egykor köztársaságpárti Fidesz szintén vinné oda a miniszterelnökséget (és két minisztérium is tervben van). A királyi koronát az első Orbán-kormány átvitte a Nemzeti Múzeumból a Parlamentbe a Habony-vitrinbe. Azaz egyre több és több szálon köti össze a királyság szellemiségét és örökségét a saját politikai hatalmával.

Hogy függ ez össze Székesfehérvárral? Fehérvárt szokás királyok városának vagy koronázási városnak is hívni. Előbbi titulus szakértők szerint Veszprém és a királynék városa összekapcsolása után született, Fehérvár koronázási város volt, a középkorban azt a koronázást tekintették legitimnek, törvényesnek, amelyik itt történt. Később Pozsony lett a koronázóváros, majd Buda: itt koronázták Ferenc Józsefet és IV. Károlyt magyar királlyá. A kezdtektől megszakításokkal 1541-ig itt koronázták a magyar királyokat. Az első magyar király, akit biztosan itt koronáztak, 1046-ban I. András volt.

A várost Szent István alapította, ahogy a prépostságot is - ezt magánkápolnájaként használta és dinasztiája központjaként is. A prépostságba temették Szent Imre herceget is, és magát Szent Istvánt is. A 11. században nem itt történtek a koronázások, aztán Könyves Kálmánnal megint visszatért a szokás, egészen a török hódoltság kezdetéig.

A székesfehérvári romkertben találhatóak a királyi bazilika, a prépostság romjai, itt történt a koronázás, majd a király a Szent Péter-templomba (mai Szent István-székesegyház) vonult, és megkezdte uralkodását bíráskodással.

A koronázásnál három törvénynek kellett megvalósulnia: az esztergomi érsek végezte, de nem Esztergomban, hanem Fehérvárott, a prépostsági templomban, és a Szent István-i koronával.

A koronával jó és közeli viszonyt ápoló Orbán tehát az Országalmánál lezárja a kampányt, ezzel pedig királyi magasságokba emelik.