Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e723fe1-d49b-455a-a26f-114c9e29d1ce","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","timestamp":"2018. április. 05. 11:55","title":"\"Hull a hó / Fú a szél / Vlagyimir lóvéról beszél\" – szomorú, orbános feldolgozást kapott az Omega slégere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Petíció indult annak érdekében, hogy a következő Star Wars-filmben Meryl Streep alakítsa Leia hercegnőt. Mark Hamillnek viszont nem tetszik az ötlet. ","shortLead":"Petíció indult annak érdekében, hogy a következő Star Wars-filmben Meryl Streep alakítsa Leia hercegnőt. Mark Hamillnek...","id":"20180406_Meryl_Streep_mint_Leia_hercegno_A_rajongok_el_tudjak_kepzelni_de_Mark_Hamill_nem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba785dc7-bb98-4d5d-be38-d3765a5112e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Meryl_Streep_mint_Leia_hercegno_A_rajongok_el_tudjak_kepzelni_de_Mark_Hamill_nem","timestamp":"2018. április. 06. 15:03","title":"Meryl Streep mint Leia hercegnő? A rajongók el tudják képzelni, de Mark Hamill nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és a borhoz kapcsolódó területeken (kereskedelem, turizmus) a legprofibb koncepciókat, leginspirálóbb példákat.A díjakat nyolc kategóriában hirdették ki.","shortLead":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és...","id":"20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc2c68-0a0c-48df-b98e-c373a7d6955a","keywords":null,"link":"/elet/20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","timestamp":"2018. április. 06. 09:09","title":"VinCE szerint a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai rendkívüli ülésén, amelynek értelmében új, közös vizsgálatot folytattak volna Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március eleji angliai megmérgezésének ügyében.","shortLead":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai...","id":"20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc46c663-d25b-43ce-a700-496abe9fff39","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","timestamp":"2018. április. 04. 21:38","title":"Leszavazták az oroszokkal közös vizsgálatot a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Minszk helyett Bresztben lesz a meccs. ","shortLead":"Minszk helyett Bresztben lesz a meccs. ","id":"20180405_Kiderult_hova_utazik_a_magyar_valogatott_a_feheroroszok_elleni_meccsre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477be498-d416-4dba-83fa-9437c7343e04","keywords":null,"link":"/sport/20180405_Kiderult_hova_utazik_a_magyar_valogatott_a_feheroroszok_elleni_meccsre","timestamp":"2018. április. 05. 13:55","title":"Kiderült, hova utazik a magyar válogatott a fehéroroszok elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","shortLead":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","id":"20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8fe051-30d6-4439-8ecd-011f6f0507c5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","timestamp":"2018. április. 05. 11:18","title":"Egyre közelebb a kártyazárolások dátuma, több milliárd forintot buknak majd a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A mobil- és szenzortechnológiával kapcsolatos innovációk, így a viselhető eszközök mára az idősgondozás területét is forradalmasították. A SMART 2018 konferencián elhangzott: épp ezért vág bele a szegedi egyetem több kutatásba is, amelyek végső soron nem csupán egy eddig ismeretlen területet nyithatnak meg a társadalomtudósok előtt, de arra is fény derülhet, milyen új technológiák jelentik a jövőt. ","shortLead":"A mobil- és szenzortechnológiával kapcsolatos innovációk, így a viselhető eszközök mára az idősgondozás területét is...","id":"20180405_idosgondozas_szenzortechnologia_szte_kommunikacio_es_mediatudomanyi_tanszek_kutatas_smart_2018_konferencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27724a0-fe44-4772-abaf-4036ee49d09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_idosgondozas_szenzortechnologia_szte_kommunikacio_es_mediatudomanyi_tanszek_kutatas_smart_2018_konferencia","timestamp":"2018. április. 05. 18:03","title":"Ma már távolról is állandó kapcsolatban lehet az orvosával, és ehhez már magyar kütyük is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan már biztosan nem tudják határidőre visszaküldeni. ","shortLead":"Sokan már biztosan nem tudják határidőre visszaküldeni. ","id":"20180404_Kesve_adtak_fel_a_kulhoni_magyaroknak_a_szavazashoz_szukseges_levelcsomagokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eae20cf-77a1-4407-a24b-49ef66509343","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Kesve_adtak_fel_a_kulhoni_magyaroknak_a_szavazashoz_szukseges_levelcsomagokat","timestamp":"2018. április. 04. 20:17","title":"Késve adták fel a külhoni magyaroknak a szavazáshoz szükséges levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]