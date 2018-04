A kampány utolsó hetében a parlamenti bejutásra esélyes pártok listavezetőivel közöl a hvg.hu interjúkat. Megkeresésünkre egyedül Orbán Viktor volt az, aki nem méltatott minket és ezzel olvasóinkat bármilyen válaszra. A Vona Gáborral készült interjút itt, a Karácsony Gergellyel készültet itt, a Gyurcsány Ferenccel készültet pedig itt találja.

hvg.hu: A Medián friss mandátumbecslése nyolc LMP-s mandátumot mutat. Napokkal a választások előtt nem érzi, hogy kellemetlenné vált a miniszterelnök-jelölti megnevezés?

Szél Bernadett: Egy percig sem volt ilyen érzésem. Több fontos üzenete van ennek a kampánynak. Mi új lendületet hoztunk a közéletbe és egyre többen látjuk, hogy az ország csak egy erős LMP-vel juthat egyről a kettőre. Minél erősebbek vagyunk, annál többet dolgozhatunk. Két nappal a választások előtt pedig mindenkit arra kérek, menjen el és szavazzon az LMP-re.

hvg.hu: Mi az, amihez elengedhetetlen, hogy ön legyen a következő kormány első embere?

Sz. B.: Paks II. csapdájából biztos kézzel kivezetném ezt az országot. Az egyedüli parlamenti képviselő vagyok, aki végignézte az ehhez kapcsolódó iratokat, tudom, hogy ki tudunk szállni és az elszántság is megvan bennem. Ráadásul oligarchamentes párt vagyunk, így be tudjuk tartani a választási ígéreteinket, például azt, hogy megháromszorozzuk a kezdő pedagógusok bérét.

hvg.hu: Miért kell felrúgni ezt a szerződést, ha hosszú távon oldaná meg Magyarország energiaellátását?

Sz. B.: Paks II. egy állatorvosi ló, jelképe a keleti nyitásnak, ami egy súlyos és téves értékválasztása volt a kormánynak. Orbán nem azért vett atomot, mert annyira pártolná. Őt ezzel vette meg Putyin, Orbán pedig ebből fizeti az oligarcháit. Paks II. egy koszos üzlet koszos terméke, ami mindannyiunkat eladósítana.

hvg.hu: Kiszámolták, hogy mennyibe kerülne az adófizetőknek, ha felrúgnák a paksi szerződést? Ráadásul több szálon is függünk az oroszoktól, ott van például az ország gázellátása.

Sz. B.: Paks igazi pénznyelő, minél később szállunk ki, annál többe fog ez kerülni nekünk. Mivel késésben van a beruházás, még nem tudtak annyit elkölteni, amennyit akartak. Most kell kiszállni ebből.

© Túry Gergely

hvg.hu: És a putyini bosszú?

Sz. B.: Nem lehetünk Putyin szolgája. Ezt az országot nem el, hanem le kell szigetelni, amivel csökkenne az ország energiafüggősége is. Erre van uniós pénz, csak épp nem a TEK tetejére, hanem a magyar otthonokra kell napelemet tenni. Most a magyar utcákat fűtjük orosz gázzal. De ezen tudunk változtatni.

hvg.hu: Mennyire nehezítette meg a vidéki fórumait az, hogy a legtöbb szavazó nem LMP-s óriásplakátokat lát, hanem azt, hogy erővágó van a kezében és Soros György ölelgeti?

Sz. B.: Nagyon nehéz helyzetbe hozott. Az már szerencsésebb helyzet volt, amikor kérdezték, igaz-e, ami ott van a plakáton. Mert sokan elhiszik, amit a képen látnak és innentől kezdve elzárkóznak. A fórumaimon is mindig elmondtam, hogy ezek a plakátok Orbán vágyálmát fejezik ki, nem többet. Ha Orbán kifogná az aranyhalat, az első kérése az lenne hozzá, hogy a migráció kérdése soha ne oldódjon meg, mert ő ebből él, riogat és gyűlöletet kelt.

Egy rasszista kampány zajlik Magyarországon.

De fel kell tennünk a kérdést, akarunk-e egy rasszista Magyarországon élni? Akarunk-e olyan politikusokat, akik botrányokkal vannak tele? A választók, akikkel találkozom, egyértelműen azt mondják: nem akarnak.

hvg.hu: Szoktuk mondani, hogy nem nagyon tudjuk, mit kapunk, ha a Fideszre szavazunk, legfeljebb annyit mondanak, folytatják. De azért Orbán néhány dolgot felvázolt. 2050-ben, nyolcvanévesen még látni fogja magát és azt, elindult-e Afrika Európa felé. Ilyen téren ő azt mondja, meg kell védenünk az országot a migrációtól, atomenergiával kell ellátni hazánkat és kétkezi munkásokat kell szolgáltatnunk az iparba. Mi Szél Bernadett képe 2050 Magyarországáról?

Sz. B.: Ahogyan lefestette Orbánt, az a valódi XX. századi politikus képe. Orbán a múlt század embere. A világban zajlik az okosforradalom, azok a munkahelyek, amelyeket nagy csinnadrattával átadnak és vágják a szalagot, 5-10 év múlva sehol sem lesznek. Most vannak azok az értékes évek, hogy az országot át tudnánk állítani és a most zajló forradalom nyertesévé tudnánk tenni. Emellett a mezőgazdaság az, ami kiemelt figyelmet érdemel, a jövőben komoly harcok lesznek tiszta ivóvízért és jó minőségű élelmiszerekért. Európa éléskamrája lehetnénk, de ehhez nem pusztítani, hanem építeni kellene. Én 2050-ben azt fogom látni, ahogy Magyarország száz százalékban megújuló energiából tartja fenn saját magát, látni fogom, hogy helyben lakó gazdák művelik a földjeiket és Magyarország az egész Uniót ellátja jó minőségű élelmiszerrel. De látni fogom azt is, hogy a gyermekek és a fiatal felnőttek kiváló oktatást kapnak, az országban sokkal több az egészséges és boldog ember.

hvg.hu: Van olyan társadalmi réteg, amely kiemelten szenvedett az elmúlt nyolc évben és egy Szél-kormány esetén a győztesek oldalán találnák magukat?

Sz. B.: Sok ember nyerne velünk. Mindenki, akitől jogellenesen elvettek valamit, visszakapná azt, például a rokkantnyugdíjasok és a rendvédelmi dolgozók. Visszaállítanánk a joguralmat, ami azt jelenti, hogy visszamenő hatállyal semmit sem lehetne elvenni. És a devizahitelesek; 260 milliárd forint van a Magyar Nemzeti Banknál, mi odaadnánk azt a károsultaknak, ezt ugyanis tőlük vette el Matolcsy a forintosítás során. De jól járnának a fiatalok és az egy gyermekes családok is.

© Túry Gergely

hvg.hu: Melyik az a pont, amikor elkezd kiabálni, ha az elmúlt nyolc évről beszél? Ami valódi dühöt vált ki?

Sz. B.: Rettenetesen sok olyan pont volt, amikor dühöt éreztem a Parlamentben ülve. Nem akarok „nosztalgiázni”, de nagyon mást vártam a parlamenti munkától. Amikor odamentem, azt hittem, normálisan fogunk vitatkozni. A 2010 és a 2014 közötti ciklusban ez sokkal jobban így volt, mint most. Ott volt egy Navracsics, egy Pokorni, teljesen más színvonala volt a vitának. De talán az a pont volt a legemlékezetesebb, amikor a CÖF-nek nem tudtam felmutatni az eredmény-kimutatását. Apróságnak tűnik, de az egy szimbolikus pillanat volt. De ilyen volt a CEU-törvény vitája, a paksi törvény megszavazása közbeni szirénázás, az, amikor Andy Vajnának hozták a törvényeket – rengeteg ilyen pillanat volt.

hvg.hu: Azt mondta, börtönbe kerül, ha marad a Fidesz-kormány.

Sz. B.: Azt mondtam, ahol nincsen jogállam, ott nem kiszámítható, hogy kinek mi lesz az osztályrésze.

hvg.hu: Mi lesz az ellenzéki szavazók osztályrésze? Mi a tét?

Sz. B.: Két ünnep volt a közelmúltban. Egy nemzeti, március 15-e, illetve egy szakrális, húsvét. Az utóbbin tömeges megfigyelésről, előbbin elégtételről beszélt Orbán. Az LMP nem véletlenül kezdeményezett teljes ellenzéki együttműködést 58 körzetben, de ez végül megbukott az MSZP és a Jobbik szembenállása miatt. Most újra vannak egyeztetések konkrét körzetekről. A lényeg az, hogy minél több embernek el kell mennie szavazni, mert csak akkor lesz lehetőségünk újra demokráciát létrehozni Magyarországon.

hvg.hu: Most demokrácián kívül vagyunk?

Sz. B.: Igen. A legsötétebb forgatókönyvek is felsejlenek most.

hvg.hu: Apropó. Kapunk csokit, hogy nem mi hoztuk fel a koordinációt, hanem ön?

Sz. B.: Kérnek? Nagyon szívesen. Még az első körben három hetet szántam a kampányomból arra, hogy ellenzéki politikusokkal egyeztessek. Vona Gábor a mai napig ragaszkodik a 106 indulóhoz, helyben a jelöltjük jobban kampányol ellenem, mint a Fidesz indulója. Balról is nemet mondtak a teljes koordinációra. Pedig most mindent meg kell tennünk, hogy Orbán ne kerüljön újra hatalomba, ez most a feladatunk. Továbbra is dolgozunk a megoldáson.

© Túry Gergely

hvg.hu: Mi a fontosabb? A lehető legtöbb egyéni jelölttel elindulni vagy megakadályozni a Medián által jósolt kétharmadot?

Sz. B.: Kormányváltás kell, ehhez a lehető legtöbbünknek el kell menni szavazni, erős LMP-vel viszont Magyarország új lendületet fog venni. Akárhogy is nézzük, az ellenzéki térfél háromosztatú, három párt és pártszövetség állított 106 jelöltet. Az LMP a stabilitás ebben a felállásban, világos a jövőképünk, az ideológiánk és maximálisan elszántak vagyunk. Mi kezdeményeztük azt, hogy 58 helyen koordináljunk, a többiek mondtak nekünk nemet. Azt látom, hogy a Jobbik és az MSZP között olyan fal van, amit még Orbán leváltásának igénye sem tud lebontani. Hiába mondtam, hogy itt nem elvi együttműködésről van szó, csak sorsközösségről van szó.

hvg.hu: Lehet, hogy Hadházy Ákos cselekszik helyesen, amikor azt mondja, egyoldalúan visszalép pénteken?

Sz. B.: Miután már egy helyen, Budapesten egyoldalúan visszaléptünk az MSZP-nek? Azért ez így nem az igazi. De még változhat a helyzet, most is zajlanak megbeszélések. Hadházy Ákos arra utalt, hogy ha nem kapunk fair ajánlatot, visszalép. Azt azonban szeretném leszögezni, hogy erős LMP nélkül ebben az országban nem lesz irányváltás.

hvg.hu: Mi lesz, ha mégis Orbán győz?

Sz. B.: Ha kap egy megerősítést a választóktól – vagyis a választók kisebb részétől, ami a torz választási rendszer miatt mégis többséget jelent neki – akkor tartok tőle, hogy vérszemet kap. Meg kell akadályoznunk. És többen vagyunk mi, akik változást akarunk.

hvg.hu: Volt itt szó arról, hogy a Jobbik nem akar megállapodást. Ez leginkább Schiffer András faltörő kos egyszerűségű politikájára emlékeztet: önállóság. Kicsit csodálkozunk épp ezért az ön Jobbikot illető kritikáján.

Sz. B.: A helyzet a következő. Most az ellenzéki tér háromosztatú, mi pedig nem politikai szövetségeseket keresünk, hanem a ránk kényszerített választójogi helyzethez próbáltunk alkalmazkodni annak érdekében, hogy visszaálhasson a jog és a rend Magyarországon. Hódmezővásárhely is azt erősítette meg, hogy a helyben esélyes egyetlen jelölt maximalizálja a kormányváltás esélyét.

De ez a múlt, kettő nappal a választások előtt nem fogja megszállni a Szentlélek a többi ellenzéki pártot.

Azonban ha ez mégis bekövetkezne, az hatalmas fegyvertény lenne és meglepné Orbán Viktort.

hvg.hu: Ön azt állította, hogy az LMP az egyetlen oligarchamentes párt. Aki Ungár Pétert annak látja, nagyot téved?

Sz. B.: Ungár Péter az Európai Zöld Párt alelnökeként dolgozott, a kampány miatt vonult vissza. Egy nemzetközi karriert is befutott politikus, aki az érdemei miatt tart ott, ahol. Nem tombolán nyerte a szorgalmát és a kezdetektől velünk van.

© Túry Gergely

hvg.hu: Ha elfogadjuk a Medián számait, van értelme harmadjára is beülni úgy ellenzékbe, hogy közben a Fidesznél a kétharmados többség?

Sz. B.: Remélem, a Medián felmérését a választók úgy értelmezték, hogy sokunknak el kell mennie szavazni és akkor változtathatunk ezen. Én kifejezetten küzdős típus vagyok, minél erősebb pozícióban lehetünk ott a parlamentben, annál többet fogunk tenni Magyarországért, akkor is, ha a Fidesz ránk dönti az épületet. És tudom, megint az oligarchákkal hozakodok elő, aminek a hiánya most versenyhátránynak tűnhet, de tulajdonképpen ez a garancia arra, hogy végig tudjuk vinni, amire vállalkozunk. Olyan ez, mint a dopping és ez az, amivel mi nem élünk. Az fut gyorsabban, aki doppingol, de csak addig, amíg ki nem zárják a versenyből.

hvg.hu: És mégis ezeknek a pártoknak akarnak visszalépni? Akiket folyamatosan oligarcházással vádol?

Sz. B.: Kényszerhelyzetben vagyunk.

hvg.hu: Orbán szerint hazánkban a nők annál is több tiszteletet kapnak, mint ami kijár. Élvezi ennek az előnyét?

Sz. B.: Nőként mindig mindenhol csak a hátrányát látjuk annak, ha olyan pályára merészkedünk, amit a férfiak tartanak fenn maguknak. De azt látni kell, hogy azok az országok erősek, ahol bebizonyítják, hogy a férfiak is kiválóan tudnak gyereket nevelni és a nők is tudnak politizálni.

hvg.hu: Zuglóban a fideszes ajánlásokkal elkapott Barta János neve mellett a szavazólapon ott lesz az LMP logója?

Sz. B.: Nem tekintjük az LMP jelöltjének.

hvg.hu: Értem, de a választók látni fogják, hogy Barta neve mellett ott az LMP logója.

Sz. B.: Jogilag nem tudunk többet tenni. Amikor arról kérdeznek a választók, hogyan tudnak Zuglóban az LMP-re szavazni, azt szoktam mondani, hogy csak listán. Zajlik a vizsgálat, ki fogjuk deríteni, mi történt Zuglóban.

hvg.hu: A Fidesz is gyűjtötte az LMP aláírásait.

Sz. B.: Ki fog derülni. Felfüggesztettük Barta párttagságát és nem tekintjük az LMP jelöltjének.

hvg.hu: Korábban sokan beszéltek arról, hogy fideszes téglák vannak a pártjában. Szanyi Tibor és Botka László is gondolt erre az MSZP esetében, de Hadházy Ákos is felvetette ennek a lehetőségét. Barta esetére gondolt vagy tudnak másról is?

Sz. B.: Nincsenek fideszes tégláink, piszkosul erős az immunrendszerünk. Amint a gyanú rávetül valakire, bizonyítania kell, hogy ez nincs így.

© Túry Gergely

hvg.hu: Mondta, az LMP az a párt, akivel mindenki szóba áll, a Jobbik is. Személy szerint hogyan tekint Vona Gábor néppártosodára? Őszinte folyamatnak tartja vagy egy felvett szerepnek?

Sz. B.: Emberek könnyebben változnak, mint pártok, de azért komoly hitelességi deficitet látok. Valószínűleg csak reagáltak arra, hogy amikor a Fidesz szélsőjobbra tolódott, középre kell húzniuk. Ez egy politikai vállalkozás, de természetesen örülnék neki, ha Magyarországon nem lennének szélsőséges pártok. De ma azt látom, hogy a legtöbb szélsőséges szavazó a Fidesznél lelt politikai otthonra, mert ott lehet rasszistának lenni, ott lehet migránsozni, antiszemita megjegyzéseket is hallani onnan.

hvg.hu: Lát arra esélyt, hogy egy új kabinet megalakulása után a nemzetbiztonsági bizottság újra működni fog?

Sz. B.: Kormányváltás esetén?

hvg.hu: Nem. Ha Németh Szilárd újra ott ül majd, a Fidesz pedig továbbra is kivonul, hiába ellenzéki vezetésű a bizottság.

Sz. B.: Erre nem tudok válaszolni. Én kormányváltásban gondolkodom.

hvg.hu: Utána mi lesz?

Sz. B.: Két lépést kell ehhez megtenni. Először is minél több embernek el kell mennie szavazni ahhoz, hogy nyerjünk. Majd ha ez megtörténik, akkor azoknak a pártoknak egy asztalhoz kell ülniük, akik most egymásra csapták az ajtót. És meg kell teremtenünk egy demokratikus választás lehetőségét.

hvg.hu: Koalícióképes formáció az LMP?

Sz. B.: Attól függ, kivel.

hvg.hu: Kivel?

Sz. B.: A mostani politikai palettán nincs ilyen párt. Se a Jobbikkal, se az MSZP-vel. Vona Gáborról nem tudom, fél év múlva milyen ideológiát fog követni, az MSZP pedig nagyon törékeny.

hvg.hu: Szavai szerint nem marad más, mint az előrehozott választás. Azt akar?

Sz. B.: Azt. Ha Orbán Viktor vereséget szenved április 8-án, borul az egész rendszere és egy új, demokratikus választással esélyt kaphat ez az ország. A cél az, hogy jó irányba induljunk el, ez az LMP-vel garantált.