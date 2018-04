Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219b5fb1-62e1-4f7e-8690-ac388bf906e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb őrült és cseppet sem veszélytelen kihívás terjed a közösségi médiában. Amerikában már a szülőket is figyelmeztették, hogy figyeljenek gyerekeikre. Most mi is ezt kérjük olvasóinktól.","shortLead":"Újabb őrült és cseppet sem veszélytelen kihívás terjed a közösségi médiában. Amerikában már a szülőket is...","id":"20180406_Ujabb_orult_veszelyes_kihivas_terjed_a_neten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219b5fb1-62e1-4f7e-8690-ac388bf906e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab4a216-60d5-41ab-b5e9-0dd2448692ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_Ujabb_orult_veszelyes_kihivas_terjed_a_neten","timestamp":"2018. április. 06. 19:00","title":"Újabb őrült, veszélyes kihívás terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros az eredmény, így a Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti.","shortLead":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros...","id":"20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f6a9b3-f753-4023-bbbe-e2d2d1a4645a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","timestamp":"2018. április. 05. 13:53","title":"Republikon: A Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f944f2-39a7-45f7-a6b2-9335556f54ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","timestamp":"2018. április. 05. 21:52","title":"A Metallica tagjai már a budapesti koncert előtt bebizonyították, hogy nagyon jó fejek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebc82e-4e6c-4878-b23a-fd8b97f125bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az oroszok a jövőben milyen futurisztikus autókkal áraszthatják el az utakat.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az oroszok a jövőben milyen futurisztikus autókkal áraszthatják el az utakat.","id":"20180405_jott_egy_lada_a_jovobol_es_elkepesztoen_nez_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebc82e-4e6c-4878-b23a-fd8b97f125bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d97b0ac-85a2-423f-8cce-d52f397dbc70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_jott_egy_lada_a_jovobol_es_elkepesztoen_nez_ki","timestamp":"2018. április. 05. 08:25","title":"Jött egy Lada a jövőből és elképesztően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6756a-7ba9-4288-9d53-1a692e49d45c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool a Manchester City, a Barcelona pedig az AS Roma ellen szerzett háromgólos előnyt szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcának első felvonásán.","shortLead":"A Liverpool a Manchester City, a Barcelona pedig az AS Roma ellen szerzett háromgólos előnyt szerdán a labdarúgó...","id":"20180405_mancity_liverpool_barcelona_roma_bl","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a6756a-7ba9-4288-9d53-1a692e49d45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9f669c-8448-483f-b1f4-9b3f7d0f9642","keywords":null,"link":"/sport/20180405_mancity_liverpool_barcelona_roma_bl","timestamp":"2018. április. 05. 05:07","title":"Fél óra elég volt, hogy lelépje a Cityt a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879f467e-e73f-41bb-88be-0884da771758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ismét hazudik – így reagált a Jobbik a nagyobbik kormánypárt korábbi közleményére, amelyben azt írták: Budapesten a Kolosy térnél és a BAH-csomópontnál jobbikosok támadtak az aktivistáikra, és súlyos testi sértést okozva bántalmazták őket.","shortLead":"A Fidesz ismét hazudik – így reagált a Jobbik a nagyobbik kormánypárt korábbi közleményére, amelyben azt írták...","id":"20180406_jobbik_fegyvert_rantottak_a_kepviselonkre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=879f467e-e73f-41bb-88be-0884da771758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbfa93b-de67-4d1f-b2f3-a423195c219f","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_jobbik_fegyvert_rantottak_a_kepviselonkre","timestamp":"2018. április. 06. 14:21","title":"Jobbik: Fegyvert rántottak a képviselőjelöltünkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb uniós szégyenlista élén Magyarország.","shortLead":"Egy újabb uniós szégyenlista élén Magyarország.","id":"20180406_A_magyarok_haromnegyedenek_nincs_eleg_penze_orvosra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca671e03-1202-4b53-9094-1c72427cf2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_A_magyarok_haromnegyedenek_nincs_eleg_penze_orvosra","timestamp":"2018. április. 06. 16:26","title":"A magyarok háromnegyedének nincs elég pénze orvosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d907cb6-eb44-4e3e-8fa0-70a6aa7c7c70","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Két napig tartott a felhőtlen öröm, amit a második Michelin-csillag hozott, de aztán jött a sírás a kifosztott borospince láttán.","shortLead":"Két napig tartott a felhőtlen öröm, amit a második Michelin-csillag hozott, de aztán jött a sírás a kifosztott...","id":"20180406_Elokerultek_a_ket_Michelincsillagos_etterem_ellopott_borai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d907cb6-eb44-4e3e-8fa0-70a6aa7c7c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b638b6-407c-4d12-8161-5e78b232796d","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Elokerultek_a_ket_Michelincsillagos_etterem_ellopott_borai","timestamp":"2018. április. 06. 18:52","title":"Előkerültek a két Michelin-csillagos étterem borai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]