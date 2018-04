Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","shortLead":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","id":"20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90214d2b-ef34-4cdd-bc2c-07716ad9bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","timestamp":"2018. április. 04. 20:22","title":"Elfogytak az orvosok, bezárják a szikszói műveseállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is megoszthatunk egymással az alkalmazásban. És a videós tartalmak megosztása terén is történt előrelépés.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is...","id":"20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14033a-7c7e-4fe1-9f3a-27dc0ed68f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","timestamp":"2018. április. 04. 15:03","title":"Próbálja ki: remek új funkciót kapott a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41553c0a-1c1d-4f34-b3d9-f0840b82bd44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostani formájukban nem maradhatnak fenn az Oszter Sándor diósjenői birtokán kialakított tavak – közölte a katasztrófavédelem.\r

","shortLead":"Mostani formájukban nem maradhatnak fenn az Oszter Sándor diósjenői birtokán kialakított tavak – közölte...","id":"20180406_lottek_oszter_sandor_tavainak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41553c0a-1c1d-4f34-b3d9-f0840b82bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f691941-7e99-4bbe-ba8b-d99676d045f9","keywords":null,"link":"/elet/20180406_lottek_oszter_sandor_tavainak","timestamp":"2018. április. 06. 05:47","title":"Döntött a katasztrófavédelem, lőttek Oszter Sándor tavainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ad5ae9-7043-4ab0-81bb-79a5631dac61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felszálló ágba került a nemzetközi műtárgypiac, amit a Leonardo da Vincinek tulajdonított Salvator Mundi tavaly őszi csillagászati ára is igazolni látszik.\r

\r

","shortLead":"Felszálló ágba került a nemzetközi műtárgypiac, amit a Leonardo da Vincinek tulajdonított Salvator Mundi tavaly őszi...","id":"20180405_Leonardo_Picasso_ropkodnek_a_milliok_a_mukincspiacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ad5ae9-7043-4ab0-81bb-79a5631dac61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596850da-af3b-40f1-97f2-40b282a2d498","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Leonardo_Picasso_ropkodnek_a_milliok_a_mukincspiacon","timestamp":"2018. április. 05. 15:45","title":"Leonardo, Picasso: röpködnek a milliók a műkincspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871e3ad8-3ef3-486b-b0fc-0c2909fd8ca9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Ab felfüggesztette annak végrehajtását. ","shortLead":"A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Ab felfüggesztette annak végrehajtását. ","id":"20180405_Ab_Nem_kell_leszedni_a_Kuria_altal_elmeszelt_Fideszplakatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871e3ad8-3ef3-486b-b0fc-0c2909fd8ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a117517-9b86-454b-9945-a57de8080cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Ab_Nem_kell_leszedni_a_Kuria_altal_elmeszelt_Fideszplakatokat","timestamp":"2018. április. 05. 14:31","title":"Ab: Nem kell leszedni a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e723fe1-d49b-455a-a26f-114c9e29d1ce","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Hull_a_ho__Fu_a_szel__Vlagyimir_loverol_beszel__szomoru_Orbanos_feldolgozast_kapott_az_Omega_slegere","timestamp":"2018. április. 05. 11:55","title":"\"Hull a hó / Fú a szél / Vlagyimir lóvéról beszél\" – szomorú, orbános feldolgozást kapott az Omega slégere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes italokat a Mezőkövesd Zsóry FC stadion vendéglátó helyein, és erről videó is van. Az április 4-i meccsen már működtek a pénztárgépek.","shortLead":"A 24.hu írta meg korábban, hogy a szombati NB I-es forduló idején nyugatadás nélkül árusították az üdítőket, szeszes...","id":"20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a5e64b-6ab4-41d9-8a4f-8a1e91373497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806c737-d497-4ec3-a5b3-f6f66456728f","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_a_nav_elnok_bizalmasanak_fia_uzemelteti_a_szamla_nelkul_arusito_bufet","timestamp":"2018. április. 05. 20:25","title":"24.hu: A NAV-elnök bizalmasának fia üzemelteti a számla nélkül árusító büfét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1a6342-31ff-4409-8d26-ac40474dfdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indiai állami vasúti társaság az 1,3 milliárdos ország legnagyobb állami cége. Alkalmazottainak összlétszáma 1,3 millió, tehát minden ezredik indiai vasutas vagy a vasút szolgálatában dolgozik. ","shortLead":"Az indiai állami vasúti társaság az 1,3 milliárdos ország legnagyobb állami cége. Alkalmazottainak összlétszáma 1,3...","id":"20180406_Ez_vilagrekord_lehet_25_millioan_jelentkeztek_90_ezer_allasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1a6342-31ff-4409-8d26-ac40474dfdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897bf8a4-d9e8-479f-be49-5a0ad35d8ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Ez_vilagrekord_lehet_25_millioan_jelentkeztek_90_ezer_allasra","timestamp":"2018. április. 06. 12:02","title":"Ez világrekord lehet: 25 millió jelentkező 90 ezer állásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]