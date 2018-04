Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is megoszthatunk egymással az alkalmazásban. És a videós tartalmak megosztása terén is történt előrelépés.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is...","id":"20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14033a-7c7e-4fe1-9f3a-27dc0ed68f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","timestamp":"2018. április. 04. 15:03","title":"Próbálja ki: remek új funkciót kapott a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192949a-fe67-4238-a5f1-64a214fad081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar modellben gondolkodik, és osztja az MNB \"radikális álláspontját\". ","shortLead":"Magyar modellben gondolkodik, és osztja az MNB \"radikális álláspontját\". ","id":"20180405_Ritka_pillanat_Orban_elarult_valamit_a_jovorol_valo_elkepzeleseirol_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e192949a-fe67-4238-a5f1-64a214fad081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72472b7e-e92d-4c2b-8558-71ddbf1bf3e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Ritka_pillanat_Orban_elarult_valamit_a_jovorol_valo_elkepzeleseirol_is","timestamp":"2018. április. 05. 10:21","title":"Ritka pillanat: Orbán elárult valamit a jövőről való elképzeléseiről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd8e561-2777-4123-b4e2-0205f3fdd0af","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Profession.hu saját adatbázison alapuló felméréséből kiderül, hogy melyek azok a területek és munkakörök ahol a munkaerőhiány miatt leginkább nőttek a nettó bérek. Csak egy terület akad, ahol munkaerő-túlkínálat alakult ki, és emiatt csökkent az átlagfizetés.","shortLead":"A Profession.hu saját adatbázison alapuló felméréséből kiderül, hogy melyek azok a területek és munkakörök ahol...","id":"20180404_Hianyszakmak_atlagosan_30_szazalekkal_nottek_a_berek_az_elmult_evben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd8e561-2777-4123-b4e2-0205f3fdd0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f577f8-1a6d-4503-8d98-e2a8118e49f2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Hianyszakmak_atlagosan_30_szazalekkal_nottek_a_berek_az_elmult_evben","timestamp":"2018. április. 04. 11:48","title":"Hiányszakmák: átlagosan 30 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előzetesből írt levelet a politikus.","shortLead":"Az előzetesből írt levelet a politikus.","id":"20180404_Czegledy_Csaba_visszalep_Szombathelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f476cb-164a-470a-8b46-6c4dd3f28f55","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Czegledy_Csaba_visszalep_Szombathelyen","timestamp":"2018. április. 04. 19:50","title":"Czeglédy Csaba visszalép Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14267bd-687b-4f2b-bd61-c00cb50e8a75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listán azt összesítették, hogy hogyan lehet megnyerni a sokakat ismerő embereket a Fidesz támogatására. ","shortLead":"A listán azt összesítették, hogy hogyan lehet megnyerni a sokakat ismerő embereket a Fidesz támogatására. ","id":"20180405_Kikerult_a_Fidesz_egy_listaja_amelyben_a_soproniakat_listazzak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d14267bd-687b-4f2b-bd61-c00cb50e8a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad996e3b-f9a4-481e-89bd-3b31cc80f182","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Kikerult_a_Fidesz_egy_listaja_amelyben_a_soproniakat_listazzak","timestamp":"2018. április. 05. 11:12","title":"Kikerült a Fidesz egy listája, amelyben a soproniakat listázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0bfe110-8d42-4f74-b717-4122ef31f261","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány jóváhagyott szerdán 4,7 milliárd dollár értékű fegyvereladást több európai szövetségesének, köztük Szlovákiának, amely 15 darab F-16-os harci repülőgépet vásárol, ha a pozsonyi kormány úgy dönt, hogy F-16-osokkal korszerűsíti flottáját, nem pedig a svéd JAS-39-esekkel.","shortLead":"Az amerikai kormány jóváhagyott szerdán 4,7 milliárd dollár értékű fegyvereladást több európai szövetségesének, köztük...","id":"20180405_az_usatol_vehet_f16osokat_szlovakia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0bfe110-8d42-4f74-b717-4122ef31f261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b40f3e7-7a72-44c7-af87-6b9241db3c84","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_az_usatol_vehet_f16osokat_szlovakia","timestamp":"2018. április. 05. 05:38","title":"Az USA-tól vehet F-16-osokat Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36847bcb-09fa-4d4e-8290-d6c12f397a57","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Májusban látogat ismét Magyarországra Jane Goodall világhírű főemlőskutató – hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.","shortLead":"Májusban látogat ismét Magyarországra Jane Goodall világhírű főemlőskutató – hangzott el az eseményt beharangozó...","id":"20180404_Majusban_Budapestre_jon_Jane_Goodall","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36847bcb-09fa-4d4e-8290-d6c12f397a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae32abdd-4104-4990-b4c6-c7ddc9107496","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Majusban_Budapestre_jon_Jane_Goodall","timestamp":"2018. április. 04. 15:52","title":"Májusban Budapestre jön Jane Goodall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","shortLead":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","id":"20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2023b5fe-292a-4824-9e8a-9a7d53371148","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","timestamp":"2018. április. 06. 07:09","title":"Csárdi Antal ellen tolja a robothívásokat a belvárosi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]